Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

Πλιγούρι και κουσκούς: Διατροφική αξία, φυτικές ίνες και πώς να επιλέξετε αυτό που χρειάζεστε.

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Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;
ΕΥ ΖΗΝ
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Τόσο το πλιγούρι όσο και το κουσκούς μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια γρήγορη σαλάτα ή ένα συνοδευτικό πιάτο, ωστόσο δεν είναι διατροφικά ισοδύναμα. Το πλιγούρι παρέχει γενικά περισσότερες φυτικές ίνες από το κοινό κουσκούς, ενώ το κουσκούς ολικής άλεσης αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή.

Η παρόμοια εμφάνισή τους κρύβει διαφορές στα συστατικά, την υφή και τον τρόπο προετοιμασίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πλιγουριού και κουσκούς;

Το πλιγούρι είναι σπασμένο σιτάρι ολικής άλεσης που έχει υποστεί μερική θερμική επεξεργασία, ενώ το συμβατικό κουσκούς αποτελείται από μικρούς κόκκους που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι και νερό.

Το πλιγούρι διατηρεί το πίτουρο και το φύτρο του κόκκου, τα οποία προσφέρουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Η μερική θερμική επεξεργασία που έχει υποστεί καθιστά το μαγείρεμά του ταχύτερο σε σχέση με τους ολόκληρους κόκκους σιταριού.

Το κοινό κουσκούς παρασκευάζεται από επεξεργασμένο σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Οι εκδοχές ολικής άλεσης διατηρούν περισσότερα από τα συστατικά του κόκκου. Ελέγχετε τα συστατικά αντί να υποθέτετε ότι κάθε προϊόν κουσκούς είναι ολικής άλεσης.

πλιγουρι

Πλιγούρι

Bigstock®

Πώς συγκρίνονται τα θρεπτικά τους συστατικά;

Για την ίδια ποσότητα μαγειρεμένου προϊόντος, το πλιγούρι περιέχει σημαντικά περισσότερες φυτικές ίνες από το κοινό κουσκούς. Δείτε τις ακόλουθες κατά προσέγγιση τιμές για απλά μαγειρεμένα προϊόντα, χωρίς προσθήκη λαδιού ή βουτύρου:

Ανά 100 g μαγειρεμένου προϊόντοςΠλιγούριΚουσκούς
Ενέργεια (θερμίδες)83 kcal112 kcal
Φυτικές ίνες4,5 g1,4 g
Πρωτεΐνη3,1 g3,8 g
Μαγνήσιο32 mg8 mg
Σελήνιο0,6 µg27,5 µg

Το πλιγούρι περιέχει υπερτριπλάσια ποσότητα φυτικών ινών: μια μερίδα 150 g μαγειρεμένου προϊόντος παρέχει περίπου 6,8 g φυτικών ινών, σε σύγκριση με τα 2,1 g που παρέχει το κοινό κουσκούς.

Το κουσκούς παρέχει ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη και σημαντικά περισσότερο σελήνιο, ένα ιχνοστοιχείο που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς. Το γεγονός ότι περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες δεν σημαίνει ότι το πλιγούρι υπερέχει σε όλα τα θρεπτικά συστατικά.

Τα παραπάνω είναι τιμές αναφοράς και όχι για εγγυημένα στοιχεία που ισχύουν για κάθε μάρκα ή συνταγή. Το μαγείρεμα μεταβάλλει την περιεκτικότητα σε νερό, επηρεάζοντας την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά ανά 100 g. Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει το κουσκούς ολικής άλεσης.

Κουσκους

Κουσκούς

Bigstock®

Ποια είναι η πιο υγιεινή επιλογή;

Το πλιγούρι αποτελεί χρήσιμη επιλογή όταν προτεραιότητά σας είναι η αύξηση των φυτικών ινών, ενώ και το κουσκούς ολικής άλεσης μπορεί να βοηθήσει στην αντικατάσταση των επεξεργασμένων δημητριακών.

Τα δημητριακά ολικής άλεσης παρέχουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά που χάνονται κατά την επεξεργασία. Οι φυτικές ίνες που περιέχουν συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού, ενώ τα διατροφικά πρότυπα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες συνδέονται με καλύτερη λειτουργία του εντέρου, καθώς και καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή πλιγουριού αντί για κουσκούς αρκεί από μόνη της για την πρόληψη ασθενειών.

Το κουσκούς μπορεί εξίσου να αποτελέσει μέρος ενός ισορροπημένου γεύματος. Συνδυάστε οποιοδήποτε από τα δύο με λαχανικά και όσπρια (φασόλια, φακές), ψάρι ή άλλη πηγή πρωτεΐνης. Η συνολική σύνθεση του πιάτου έχει μεγαλύτερη σημασία από μια μικρή διαφορά στην περιεκτικότητα του δημητριακού σε πρωτεΐνη. Εκτός από το σελήνιο για τον θυρεοειδή, το κουσκούς παρέχει και σημαντικά περισσότερο μαγνήσιο, το οποίο συμμετέχει σε περισσότερα από 300 ενζυμικά συστήματα και είναι απαραίτητο για:

  • την κανονική λειτουργία των μυών και των νεύρων
  • τη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα
  • τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης
  • την παραγωγή ενέργειας
  • τη σύνθεση πρωτεϊνών
  • την ανάπτυξη των οστών και
  • την παραγωγή DNA

Όταν ψωνίζετε, συγκρίνετε τις ετικέτες με την ίδια βάση αναφοράς: προϊόντα σε ξηρή μορφή μεταξύ τους ή έτοιμα/μαγειρεμένα μεταξύ τους. Τα στοιχεία ενός ξηρού προϊόντος δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα με τις τιμές για το μαγειρεμένο προϊόν που αναφέρονται παραπάνω.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ίδιες συνταγές;

Συχνά ναι, αλλά διαφέρουν ως προς την υφή και τον τρόπο μαγειρέματος.

  • Το πλιγούρι έχει πιο σφιχτή υφή και ταιριάζει σε σαλάτες τύπου ταμπουλέ, σαλάτες με δημητριακά και πιλάφια. Οι λεπτόκοκκες ποικιλίες μαγειρεύονται πιο γρήγορα, ενώ το χοντρόκοκκο πλιγούρι συνήθως χρειάζεται σιγοβράσιμο.
  • Το μικρόκοκκο κουσκούς (τύπου instant) γίνεται ελαφρύ και αφράτο αφού προσθέσετε βραστό υγρό, σκεπάσετε το σκεύος και το αφήσετε να «ξεκουραστεί» για περίπου 5–7 λεπτά. Ανακατέψτε το με ένα πιρούνι για να «αφρατέψει».

Και τα δύο μπορούν να συνοδεύσουν λαχανικά ή να απορροφήσουν σάλτσα. Λάβετε υπόψη το πρόσθετο λάδι, το βούτυρο και τον αλμυρό ζωμό κατά την αξιολόγηση του τελικού γεύματος.

σαλατα ταμπουλε

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το πλιγούρι και το κουσκούς χωρίς γλουτένη;

Όχι. Το πλιγούρι και το συμβατικό κουσκούς σιταριού περιέχουν γλουτένη και είναι ακατάλληλα για άτομα με κοιλιοκάκη. Ορισμένες εναλλακτικές λύσεις που πωλούνται ως κουσκούς χωρίς γλουτένη παρασκευάζονται από άλλα δημητριακά. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν φέρει τη συγκεκριμένη σήμανση «χωρίς γλουτένη».

Είναι το κουσκούς τύπου «pearl» (σε σχήμα πέρλας) το ίδιο με το μικρόκοκκο κουσκούς;

Όχι. Το κουσκούς τύπου «pearl» είναι ένα προϊόν ζυμαρικών μεγαλύτερου μεγέθους με διαφορετική υφή. Μην υποθέσετε ότι χρειάζεται μόνο το σύντομο μούλιασμα που απαιτείται για το μικρό κουσκούς άμεσης παρασκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε πλιγούρι για μια απλή ενίσχυση της πρόσληψης φυτικών ινών ή δοκιμάστε κουσκούς ολικής άλεσης, αν προτιμάτε την υφή του. Συγκρίνετε αντίστοιχες ποσότητες και βασίστε το γεύμα σας στα λαχανικά και σε μια καλή πηγή πρωτεΐνης.

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10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

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