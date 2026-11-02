Όταν τρώμε σέλινο καίμε όντως περισσότερες θερμίδες απ’ όσες περιέχει; Η επιστήμη δίνει την απάντηση

Το σέλινο αποκαλείται συχνά «τροφή αρνητικών θερμίδων», καθώς υποτίθεται ότι απαιτεί περισσότερη ενέργεια για την μάσηση και την πέψη του από όση παρέχει στον οργανισμό.

Ο ισχυρισμός αυτός ακούγεται ελκυστικός για όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος, ωστόσο οι σχετικές έρευνες δεν επιβεβαιώνουν, ότι η κατανάλωση σέλινου μπορεί να οδηγήσει σε καύση θερμίδων απλώς και μόνο μέσω της διαδικασίας της βρώσης.

Πόσες θερμίδες περιέχει το σέλινο;

Το ωμό σέλινο αποδίδει περίπου 14–16 θερμίδες (kcal) ανά 100 γραμμάρια, με το μεγαλύτερο μέρος του βάρους του να αποτελείται από νερό. Παρέχει, επίσης, μικρές ποσότητες φυτικών ινών και θρεπτικών συστατικών, όπως κάλιο και βιταμίνη Κ.

Αυτό το καθιστά τρόφιμο χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας: μπορείτε να καταναλώσετε μια σχετικά μεγάλη μερίδα χωρίς να πάρετε πολλές θερμίδες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το σέλινο στερείται θερμίδων, ενώ και η ποσότητα των φυτικών ινών σε μια τυπική μερίδα είναι σχετικά περιορισμένη.

Μήπως η πέψη του σέλινου απαιτεί περισσότερη ενέργεια απ’ όση αυτό παρέχει;

Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν, ότι η κατανάλωση σέλινου οδηγεί σε αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο.

Ο οργανισμός καταναλώνει ενέργεια για την μάσηση, την πέψη, την απορρόφηση και την επεξεργασία της τροφής, ένα φαινόμενο γνωστό ως «θερμική επίδραση της τροφής». Ωστόσο, το ενεργειακό αυτό κόστος αποτελεί συνήθως μόνο ένα κλάσμα της ενέργειας που παρέχει το γεύμα.

Σε ένα μικρό πείραμα με τη συμμετοχή 15 γυναικών, εξετάστηκε η απόκριση του οργανισμού στην κατανάλωση 100 γραμμαρίων σέλινου (που εκτιμάται ότι περιέχουν 16 kcal). Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η δαπάνη ενέργειας για την πέψη ανήλθε σε περίπου 13,8 kcal, χωρίς να προκύψει αρνητικό ισοζύγιο. Πρόκειται για παρουσίαση μελέτης σε συνέδριο, η οποία που βασίστηκε σε μικρό δείγμα, επομένως δεν αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη για το πώς αντιδρά ο οργανισμός κάθε ανθρώπου.

Σε μια άλλη μελέτη του 2020, η οποία διεξήχθη σε ζώα (συγκεκριμένα σε σαύρες του είδους «γενειοφόρος δράκος»), διαπιστώθηκε ότι τα ζώα διατήρησαν ενέργεια μετά την κατανάλωση σέλινου, ακόμη και αφού συνυπολογίστηκε η ενέργεια που δαπανήθηκε για την πέψη και την αποβολή των περιττωμάτων. Αν και τα ευρήματα αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια στους ανθρώπους, αμφισβητούν τον εν λόγω δημοφιλή ισχυρισμό.

Μπορεί, παρ' όλα αυτά, το σέλινο να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους;

Ναι, αλλά όχι μέσω κάποιου φαινομένου «αρνητικών θερμίδων». Η υψηλή περιεκτικότητα του σέλινου σε νερό και η τραγανή υφή του το καθιστούν ένα εύχρηστο υλικό, για να προσθέσετε όγκο σε σαλάτες, σούπες και σνακ. Αντικαθιστώντας ένα σνακ με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα με σέλινο, ενδέχεται να μειώσετε τις θερμίδες του συγκεκριμένου γεύματος ή σνακ ανάλογα, βέβαια, με το τι άλλο καταναλώνετε.

Για παράδειγμα, τα μπαστουνάκια σέλινου με χούμους αποτελούν μια καλή επιλογή σνακ, ενώ το σέλινο σε μια σούπα λαχανικών προσθέτει όγκο. Ωστόσο, τα ντιπ, τα έλαια και άλλα συνοδευτικά υλικά προσθέτουν θερμίδες και δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε ότι αυτές «εξουδετερώνονται».

Η διαχείριση του σωματικού βάρους εξαρτάται από τις διατροφικές συνήθειες σε βάθος χρόνου, και όχι από την ικανότητα ενός λαχανικού να «αφαιρεί» ενέργεια από το σώμα σας. Μια διατροφή που βασίζεται κυρίως στο σέλινο δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνες, λιπαρά και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως ο χυμός σέλινου καίει το λίπος ή αποτοξινώνει τον οργανισμό;

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία, που να αποδεικνύουν, ότι ο χυμός σέλινου καίει το λίπος ή απομακρύνει τις τοξίνες. Επιπλέον, κατά την αποχύμωση χάνεται μεγάλο μέρος των φυτικών ινών, που περιέχονται στο ολόκληρο λαχανικό. Ο χυμός σέλινου μπορεί να ενταχθεί σε μια ποικίλη διατροφή, αλλά δεν υποκαθιστά τα ισορροπημένα γεύματα.

Μπορεί το σέλινο να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση;

Ναι. Ορισμένα άτομα, ιδιαίτερα όσοι έχουν αλλεργία στη γύρη, ενδέχεται να νιώσουν μυρμήγκιασμα ή φαγούρα στο στόμα μετά την κατανάλωση σέλινου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αντιδράσεις μπορεί να είναι σοβαρές. Όσοι γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία στο σέλινο θα πρέπει να το αποφεύγουν, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι το μαγειρεμένο σέλινο είναι ασφαλές για αυτούς.

Συμπέρασμα

Το σέλινο είναι χαμηλό σε θερμίδες, αλλά δεν έχει «αρνητικές» θερμίδες. Η αξία του έγκειται στο ότι συμβάλλει στη δημιουργία ποικίλων και χορταστικών γευμάτων, και όχι στο ότι αποτελεί κάποιο αποδεδειγμένο «κόλπο» για την καύση θερμίδων.

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