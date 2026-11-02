Κανέλα Κασσίας ή Κεϋλάνης; Ποια είναι πιο ασφαλής και τι πρέπει να ελέγξετε στην ετικέτα

Γιατί έχει σημασία το είδος της κανέλας που αγοράζετε στα σουπερμάρκετ. 

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Κανέλα Κασσίας ή Κεϋλάνης; Ποια είναι πιο ασφαλής και τι πρέπει να ελέγξετε στην ετικέτα
ΕΥ ΖΗΝ
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Η κανέλα που πωλείται στα σουπερμάρκετ μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά δέντρα, και αυτή η διαφορά έχει σημασία αν τη χρησιμοποιείτε τακτικά.

Η κανέλα Κασσία (Cassia) περιέχει γενικά πολύ περισσότερη κουμαρίνη (μια φυσική ουσία που, σε υπερβολικές ποσότητες, μπορεί να βλάψει το ήπαρ) σε σύγκριση με την κανέλα Κεϋλάνης (Ceylon).

Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των δύο;

Και τα δύο είναι γνήσια είδη κανέλας, αλλά η περιεκτικότητά τους σε κουμαρίνη διαφέρει σημαντικά. Ο όρος «Κασσία» αναφέρεται σε διάφορες συγγενείς ποικιλίες με πιο έντονη γεύση, ενώ η κανέλα Κεϋλάνης (Cinnamomum verum) έχει συνήθως πιο ήπια γεύση.

Είδος κανέλαςΠεριεκτικότητα σε κουμαρίνηΠρακτική σημασία
Κανέλα ΚασσίαΓενικά πολύ υψηλότερη. Οι ποσότητες ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόνΠιο έντονη, πιο πικάντικη γεύση. Pαχύτερα, σκληρότερα ξυλάκια φλοιού
Κανέλα ΚεϋλάνηςΠολύ χαμηλή ή ανιχνεύσιμη μόνο σε ίχνηΠιο ήπια, πιο ντελικάτη γεύση. Λεπτά ξυλάκια φλοιού με πολλαπλά στρώματα

Για περιστασιακή χρήση στην μαγειρική, οποιαδήποτε από τις δύο ποικιλίες είναι γενικά αποδεκτή. Ωστόσο, όσοι καταναλώνουν κανέλα τακτικά και σε μεγαλύτερες ποσότητες θα πρέπει να προτιμούν την κανέλα Κεϋλάνης, καθώς η σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητά της σε κουμαρίνη μειώνει τον κίνδυνο υπερβολικής έκθεσης.

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Γιατί η κουμαρίνη μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας;

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα κουμαρίνης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ σε ευαίσθητα άτομα. Οι ευρωπαϊκές αξιολογήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων ορίζουν ως ανεκτή ημερήσια πρόσληψη τα 0,1 mg ανά κιλό σωματικού βάρους. Για έναν ενήλικα 60 κιλών, αυτό αντιστοιχεί σε 6 mg κουμαρίνης την ημέρα και όχι 6 mg κανέλας.

Με βάση τις μέσες συγκεντρώσεις στην κανέλα Κασσία, περίπου 2 γραμμάρια αυτής της κανέλας την ημέρα θα μπορούσαν να φτάσουν αυτό το όριο για έναν ενήλικα 60 κιλών. Η πραγματική περιεκτικότητα σε κουμαρίνη ποικίλλει, επομένως τα 2 γραμμάρια δεν αποτελούν ένα αξιόπιστο όριο ασφαλείας που ισχύει για όλα τα προϊόντα.

Πάντως, μια σύντομη, περιστασιακή υπέρβαση δεν είναι το ίδιο με τη συνεχή έκθεση. Οι συνήθεις, μικρές ποσότητες στα τρόφιμα, κατά κανόνα, δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το είδος από την ετικέτα;

Αναζητήστε την ένδειξη «κανέλα Κεϋλάνης» (Ceylon cinnamon) ή τη βοτανική ονομασία Cinnamomum verum. Προϊόντα που φέρουν απλώς την ένδειξη «κανέλα» ενδέχεται να μην προσδιορίζουν την ποικιλία προέλευσης. Η κανέλα Κασσία και η κανέλα Κεϋλάνης σε σκόνη δεν μπορούν να διακριθούν με βεβαιότητα με γυμνό μάτι. Όσον αφορά τα ξυλάκια κανέλας, αυτά της Κεϋλάνης αποτελούνται συχνά από πολλά λεπτά, τυλιγμένα στρώματα, σε αντίθεση με τον παχύτερο φλοιό της Κασσίας.

Μια μελέτη του 2025 σε 104 δείγματα κανέλας εντόπισε μερική ή πλήρη υποκατάσταση της Κασσίας σε 4 από τα 44 προϊόντα που φέρουν την ετικέτα Κεϋλάνης. Το δείγμα δεν ήταν μια αντιπροσωπευτική εκτίμηση όλων των προϊόντων της ΕΕ, αλλά καταδεικνύει γιατί η ετικέτα από μόνη της δεν μπορεί να επαληθεύσει τη σύνθεση ενός προϊόντος.

Πρέπει να αποφεύγετε την κανέλα Κασσίας ή τα συμπληρώματα κανέλας;

Όχι, δεν χρειάζεται να αποφεύγετε τις συνήθεις μαγειρικές ποσότητες κανέλας Κασσίας. Για συχνή, γενναιόδωρη χρήση, η κανέλα Κεϋλάνης είναι η επιλογή με χαμηλότερη κουμαρίνη, ιδιαίτερα για άτομα με ηπατική νόσο. Τα συμπληρώματα κανέλας μπορεί να περιέχουν συμπυκνωμένες ή αβέβαιες ποσότητες, επομένως συμβουλευτείτε γιατρό πριν τα λαμβάνετε τακτικά.

Οι ισχυρισμοί ότι η κανέλα θεραπεύει τον διαβήτη ή μειώνει αξιόπιστα το σάκχαρο στο αίμα δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι, για να δικαιολογήσουν τη χρήση της αντί της συνταγογραφούμενης θεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα παιδιά να τρώνε κανέλα με ασφάλεια;

Ναι, σε συνήθεις ποσότητες τροφίμων. Επειδή τα παιδιά ζυγίζουν λιγότερο, συγκριτικά μικρές ποσότητες κουμαρίνης αποτελούν μεγαλύτερο μερίδιο της ανεκτής πρόσληψής τους. Οι επαναλαμβανόμενες μεγάλες μερίδες Κασσίας είναι, επομένως, λιγότερο κατάλληλες από τα περιστασιακά ελαφριά καρυκεύματα.

Είναι η κανέλα ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Οι μαγειρικές ποσότητες θεωρούνται γενικά αποδεκτές, αλλά τα συμπληρώματα κανέλας σε υψηλές δόσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, εκτός εάν τα συστήσει ειδικά ένας επαγγελματίας υγείας. Τα στοιχεία για τα συμπυκνωμένα παρασκευάσματα είναι περιορισμένα.

Συμπέρασμα

Η κύρια διαφορά μεταξύ της κανέλας Κασσίας και της κανέλας Κεϋλάνης είναι η κουμαρίνη, όχι το αν η μία είναι «πραγματική» κανέλα. Για περιστασιακή χρήση, και οι δύο μπορούν να αποτελέσουν μέρος του κανονικού μαγειρέματος. Για συχνές μεγάλες ποσότητες, η επιλογή κανέλας Κεϋλάνης (με σαφή αναγνώριση στην ετικέτα) είναι πιο συνετή.

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