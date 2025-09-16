Οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα από τη DEMO συνεχίζονται

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα, που υλοποιείται από τη DEMO, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας σε συνεργασία με την TÜV NORD Ελλάδας, τον επίσημο Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD.

Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, νέοι επιστήμονες, μέχρι 29 ετών, απόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές σε σχετικό επιστημονικό πεδίο μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στο πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην χώρα που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας. Στόχο έχει να ενδυναμώσει ουσιαστικά τις δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις των συμμετεχόντων.

Η Ταρσή Γιαννούλη, Vice President Medical Devices/ Health της TÜV NORD Ελλάδας, δήλωσε: «Στην TÜV NORD Ελλάδας στηρίζουμε στρατηγικά τις πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, ιδιαίτερα σε επιστημονικούς κλάδους που αποτελούν προκλήσεις για την σύγχρονη εποχή. Η συνεργασία μας με την DEMO για τη δημιουργία της πρώτης Βιο-Ακαδημίας στην Ελλάδα, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής υψηλών προδιαγραφών στην εκπαίδευση της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία μας και την πιστοποίηση της ποιότητας σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο προάγει τη γνώση, ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων επιστημόνων και δημιουργεί γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας».

Ο Κωνσταντίνος Κοτσίφης, HR Director της DEMO ABEE, δήλωσε: «Η δια βίου μάθηση και η εξειδίκευση είναι σήμερα το “κλειδί” για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο επιλογές και προγράμματα, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να ξεχωρίζουν εκείνα που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Με το νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Βιο-Ακαδημίας, που υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και χάρη στη συνεργασία μας με την TÜV NORD Ελλάδας, δίνουμε στους συμμετέχοντες πιστοποιημένα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να σταθούν με αυτοπεποίθηση και δυναμική στον χώρο της βιοτεχνολογίας».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Βιοτεχνολογίας της DEMO, στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα παραλαβής σχετικής πιστοποίησης από την TÜV NORD Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το link.