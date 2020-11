Κορονοϊός ή κοινό κρυολόγημα; Όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν ανησυχήσουμε

Είναι κορονοϊός ή κοινό κρυολόγημα; Ένα ερώτημα που απασχολεί ή ενδέχεται να απασχολήσει σημαντικά πολλούς από εμάς την περίοδο που διανύουμε.

Με τα συμπτώματα της νόσου του Covid-19 να θυμίζουν αρκετά εκείνα του κοινού κρυολογήματος στην ήπια μορφή του, το να ανησυχήσουμε με τα πρώτα δέκατα, τον πρώτο πονόλαιμο ή με τον πρώτο βήχα, φαντάζει απολύτως λογικό.

Ειδικότερα τώρα που ο Covid-19 βρίσκεται σε έξαρση και με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τη σημασία της τήρησης των μέτρων υγιεινής για την προστασία μας και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, το να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε εγκαίρως τα συμπτώματα εκείνα τα οποία επιβάλλουν ουσιαστικά το να παραμείνουμε εντός και να περιορίσουμε κάθε μετακίνηση και κοινωνική επαφή, είναι άκρως σημαντικό.

Ας δούμε, λοιπόν, όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε πριν ανησυχήσουμε.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε

Σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο Covid-19 μπορεί να προσβάλει κάθε άτομο διαφορετικά. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κάποια κοινά συμπτώματα, που σίγουρα αξίζουν την προσοχή μας. Τα πιο συχνά και ήπια αυτά συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο ξηρός βήχας και η κούραση, και μεταξύ άλλων, ο πονόλαιμος, η διάρροια, ο πονοκέφαλος και η απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Τα πιο σοβαρά συμπτώματα της νόσου δε, είναι η δυσκολία στην αναπνοή ή η δύσπνοια, ο πόνος ή η πίεση στο στήθος και η απώλεια ομιλίας ή κίνησης.

Σε ό,τι αφορά στο κοινό κρυολόγημα, τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι το φτέρνισμα, οι πόνοι στο σώμα, η καταρροή ή το «μπούκωμα» στη μύτη και ο πονόλαιμος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί επίσης ήπιος βήχας, ενώ λιγότερο συχνά πυρετός και πονοκέφαλοι.

Μένουμε σπίτι, απομονωνόμαστε και ανακουφίζουμε τα συμπτώματα

Μπορεί, λοιπόν, τα συμπτώματα του Covid-19 και του κοινού κρυολογήματος να μοιάζουν ως έναν βαθμό όμως, σίγουρα υπάρχουν και διαφορές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, επειδή ακριβώς σύμφωνα με τους ειδικούς ο κορονοϊός επηρεάζει κάθε άτομο διαφορετικά, είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε έναν γιατρό με την εμφάνιση του πρώτου «ύποπτου» συμπτώματος, προκειμένου να μας κατευθύνει καταλλήλως. Ακόμη πιο σημαντικό όμως, είναι να φροντίσουμε να παραμείνουμε σπίτι, περιορίζοντας κάθε επαφή μας με άλλα άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αν εμφανίσουμε ήπια συμπτώματα που θυμίζουν εκείνα του Covid-19, πρέπει να μείνουμε σπίτι και να τα διαχειριστούμε εντός, ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού μας.

Φτέρνισμα, καταρροή και πονόλαιμος, λοιπόν, στο κοινό κρυολόγημα και πυρετός, ξηρός βήχας και κόπωση στον Covid-19. Αυτά είναι τα πλέον συνηθισμένα συμπτώματα σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, όπως υπογραμμίσαμε, τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά από οργανισμό σε οργανισμό.

Είναι σίγουρα σημαντικό όμως, το ότι πολλά από τα άτομα που νοσούν με Covid-19, εμφανίζουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα και αναρρώνουν χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτούν. Αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως να είναι αρκετό για την ανάρρωσή μας, το να παραμείνουμε σπίτι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του γιατρού μας και φυσικά, να προσπαθήσουμε να ανακουφιστούμε και να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα με τη λήψη αναλγητικών και αντιπυρετικών με παρακεταμόλη.

Σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς δε, η παρακεταμόλη αποτελεί μία ασφαλής επιλογή, τόσο στην περίπτωση του Covid-19, όσο και σε εκείνη του κοινού κρυολογήματος. Ειδικότερα στην περίπτωση του κορονοϊού, η παρακεταμόλη φαίνεται ότι δεν επιδεινώνει τα συμπτώματα της νόσου, κάτι για το οποίο -σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα- υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβεί με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) και συγκεκριμένα, με την ιβουπροφαίνη[1]. Βέβαια, οι έρευνες αυτές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα και έτσι, δεν μπορούμε να αναφερθούμε με σιγουριά για ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι εν αναμονή περισσότερων στοιχειών και αποτελεσμάτων αναφορικά με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και τον κορονοϊό, κάποιοι ειδικοί επιμένουν να προτείνουν τη λήψη παρακεταμόλης -αντί ιβουπροφαίνης- για τους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα του Covid-19 ή πάσχουν από αυτόν, όπως ο πυρετός[2].

Μένουμε σπίτι, λοιπόν, αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές και τις μετακινήσεις, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας και ανακουφίζουμε τα συμπτώματα από την πρώτη στιγμή, είτε πρόκειται για τον Covid-19, είτε για ένα κοινό κρυολόγημα. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα είναι ήπια, προσπαθούμε επίσης να ενισχύουμε τις άμυνες του οργανισμού μας, ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού μας και μεριμνώντας ώστε να ξεκουραζόμαστε αρκετά. Πάνω από όλα όμως, δίνουμε έμφαση στην υγιεινή μας και φυσικά, δεν πανικοβαλλόμαστε από τα πρώτα δέκατα ή τον πρώτο πονοκέφαλο. Λαμβάνοντας και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα, θα φροντίσουμε τόσο για τη δική μας προστασία και ανακούφιση, όσο και για την προστασία των γύρω μας.

[1] Ibuprofen use and clinical outcomes in COVID-19 patients, Rinott, Kozer, Shapira, Bar-Haim, Youngster

