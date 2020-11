Κορονοϊός και παυσίπονα: Τι δείχνουν οι έρευνες για τη λήψη τους

Από το 1965, όταν και ανιχνεύτηκε ο πρώτος ανθρώπινος κορονοϊός, μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Ωστόσο, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα πράγματα δεν είναι λιγότερο εύκολα με τον Covid-19, τον έβδομο κατά σειρά κορονοϊό που, όπως διαπιστώθηκε, μολύνει τους ανθρώπους.

Πυρετός, ρίγη, ξηρός βήχας, κούραση και μεταξύ άλλων πονόλαιμος και πονοκέφαλος. Αυτά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα του Covid-19, τα οποία η πλειονότητα των ασθενών που νοσεί από κορονοϊό παρουσιάζει, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Μια ματιά, λοιπόν, στα βασικά και πλέον ήπια συμπτώματα της νόσου, είναι αρκετή για να αντιληφθούμε το γιατί τα παυσίπονα, αποτελούν τη βασική επιλογή για την ανακούφιση των ασθενών με Covid-19. Για την ακρίβεια, αρκεί να αναλογιστούμε πως σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η χρήση αναλγητικών και αντιπυρετικών κρίνεται σχεδόν απαραίτητη για τους ασθενείς με κορονοϊό, αφού στο 99% των περιπτώσεων νόσησης, παρουσιάζεται πυρετός[1].

Τι δείχνουν, λοιπόν, οι έρευνες για τη λήψη παυσίπονων σε περιπτώσεις που συμπτώματα όπως εκείνα του Covid-19 κάνουν την εμφάνισή τους;

Τους τελευταίους μήνες, δύο θέματα επανέρχονται στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά στην ανακούφιση και την αντιμετώπιση των πιο ήπιων συμπτωμάτων του κορονοϊού: Το αν τελικά η παρακεταμόλη αποτελεί μία περισσότερο ασφαλής επιλογή για τους ασθενείς με Covid-19 και το αν η ιβουπροφαίνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάρρωση των ασθενών. Πράγματι, δεν ήταν λίγοι οι αξιωματούχοι οι οποίοι έλαβαν θέση σε ό,τι αφορά στη λήψη παυσίπονων για τους ασθενείς με κορονοϊό το περασμένο διάστημα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τον Μάρτιο που πέρασε, το γαλλικό υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε μέσα από οδηγίες του προς τους πολίτες της χώρας σε παυσίπονα που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του κορονοϊού και συγκεκριμένα στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs), ενώ ο ίδιος ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας προέβη σε σχετικές δηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι η παρακεταμόλη είναι η προτιμώμενη επιλογή για τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του πυρετού στους ασθενείς με Covid-19[2]. Αλλά και εκτός Γαλλίας, οι ειδικοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS), προτείνουν τη χρήση παρακεταμόλης στον πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων όπως εκείνα του Covid-19, παραμένοντας παράλληλα επιφυλακτικοί ως προς τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) .

[1] The use of ibuprofen to treat fever in COVID-19: A possible indirect association with worse outcome?, Brenda D. Jamersona, T. Ho Haryadic (2020)

[2] The use of ibuprofen to treat fever in COVID-19: A possible indirect association with worse outcome?, Jamersona, Ηaryadi (2020)

Οι δηλώσεις και οι οδηγίες που δοθήκαν σε ό,τι αφορά στα παυσίπονα για τους ασθενείς με Covid-19, σχετίζονται με έρευνες οι οποίες είδαν το «φως» της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, στις έρευνες αυτές υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις που φέρονται να σχετίζουν τη λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ιβουπροφαίνη) με την επιδείνωση των συμπτωμάτων του κορονοϊού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών[1]. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών στους οποίους -σύμφωνα με τους ειδικούς- δεν θα έπρεπε να γίνει χρήση ιβουπροφαίνης, ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι όλοι οι ασθενείς με Covid-19 πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο, λοιπόν, το ότι η λήψη ενός παυσίπονου είναι σχεδόν απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις ασθενών με Covid-19, έχει σίγουρα μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τι πραγματικά ισχύει. Παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, λοιπόν;

Η παρακεταμόλη, η οποία αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη αναλγητική ουσία παγκοσμίως, φαίνεται πως μπορεί να ανακουφίσει αποτελεσματικά από τον πονοκέφαλο και τον πυρετό λόγω κορονοϊού, δίχως να επιδεινώσει τα εν λόγω συμπτώματα ή τη γενικότερη κατάσταση του ασθενή[2]. Φέρεται να είναι, δηλαδή, μία αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για την ανακούφιση των ασθενών που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα της νόσου, όπως ο πονοκέφαλος και ο πυρετός.

[1] COVID-19 and NSAIDS: A Narrative Review of Knowns and Unknowns, Pergolizzi, Varrassi, Magnusson, LeQuang, Paladini, Taylor, Wollmuth, Breve, Christo (2020)

[2] A Contemporary Review of Neurological Sequelae of COVID-19, Fiani, Covarrubias, Desai, Sekhon, Jarrah

Σε ό,τι αφορά στην ιβουπροφαίνη, για την ώρα δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σχετικά με το αν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα επιδεινώνουν τα συμπτώματα του Covid-19 και αυξάνουν τις πιθανότητες να νοσήσει κάποιος από κορονοϊό. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις και παρατηρήσεις ότι η λήψη ιβουπροφαίνης, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της νόσου σε κάποιους ασθενείς. Για την ώρα, λοιπόν, οι ειδικοί δεν μπορούν να μιλήσουν με σιγουριά για το αν και κατά πόσο τα NSAIDs, δεν θα πρέπει να αποτελούν μία επιλογή για την ανακούφιση των ασθενών με Covid-19. Περιμένουμε, λοιπόν, να βγουν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία και αποτελέσματα ολοκληρωμένων ερευνών, ούτως ώστε να γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει με τα παυσίπονα και τον κορονοϊό.