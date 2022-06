SNF Agora Institute - Πανεπιστήμιο Johns Hopkins: H υγεία της δημοκρατίας και η υγεία των πολιτών

«Πώς συνδέεται η υγεία της δημοκρατίας με την υγεία των πολιτών;» - Συνέδριο του SNF Agora Institute του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στην Αθήνα, με κεντρική ομιλήτρια την Audrey Tang, Υπουργό Ψηφιακών Μέσων της Ταϊβάν, γνωστή για τη χρήση δεδομένων και τεχνολογίας ενημέρωσης των πολιτών για την καταπολέμηση της COVID-19.

Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες παγκοσμίως, η πανδημία κατέδειξε την άμεση σχέση της υγείας των πολιτών με τη σωστή λειτουργία των κυβερνήσεών τους. Αλλά και το αντίστροφο είναι αλήθεια: η υγεία της ίδιας της δημοκρατίας -και της δυνατότητάς της να εξασφαλίζει την υγεία των πολιτών- εξαρτάται από το πόσο συμμετέχουμε όλοι.

Με αφορμή αυτή την πτυχή της πάντα επίκαιρης συζήτησης για την υγεία, το Stavros Niarchos Foundation (SNF) Agora Institute του Πανεπιστημίου Johns Hopkins διοργανώνει συζήτηση για την Υγεία της Δημοκρατίας και των Πολιτών (Symposium on Civic Health), στην Αθήνα -σε μία συμβολική σύνδεση με τον τόπο γέννησης της δημοκρατίας, την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις 10:30 το πρωί, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Σε μία ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, προσκεκλημένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο, και συγκεκριμένα ερευνητές και δημόσιοι αξιωματούχοι και λειτουργοί θα μιλήσουν, με αφορμή την πανδημία COVID-19, για την αλληλεξάρτηση δύο φαινομενικά ασύνδετων καταστάσεων: της υγείας της δημοκρατίας και της υγείας των πολιτών. Η Υπουργός Ψηφιακών Μέσων της Ταϊβάν, Audrey Tang, γνωστή για το πρωτοποριακό έργο της με αντικείμενο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και τον συντονισμό ανταπόκρισης της Ταϊβάν στην πανδημία COVID-19, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια. Μετά από την ομιλία της, θα συζητήσει με τη Διευθύντρια του SNF Agora Institute, Hahrie Han.

Σε συνέχεια της συζήτησης, θα ακολουθήσει πάνελ ομιλητών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το ερώτημα: «Πώς μπορεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών να βελτιώσει την υγεία των μελών μίας δημοκρατίας;» Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις από το κοινό, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τους τρόπους που οι πολίτες μπορούν μεμονωμένα και από κοινού να χρησιμοποιήσουν τη «φωνή» τους σε δημοκρατικές διαδικασίες για να ενισχύσουν την υγεία της δημοκρατίας.

«Το SNF Agora Institute έχει την τιμή να υποδέχεται κορυφαίους στοχαστές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο στην Αθήνα, για αυτήν τη ζωτικής σημασίας συζήτηση σχετικά με την παγκόσμια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην υγεία των πολιτών και στην υγεία της δημοκρατίας», δήλωσε η Διευθύντρια του SNF Agora Institute, Hahrie Han. «Αποτελεί ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι συγκεντρωνόμαστε για αυτήν τη συζήτηση στην ίδια τη γενέτειρα της δημοκρατίας –και σε μία πόλη που έχει αντιμετωπίσει αρκετές πανδημικές προκλήσεις– για να συζητήσουμε τις αποτελεσματικές στρατηγικές για την προστασία της υγείας των πολιτών μας, καθώς και τη σημασία της συμμετοχής τους στις πολιτικές και δημοκρατικές μας διαδικασίες».

Το συνέδριο πραγματοποιείται την Τετάρτη, 22 Ιουνίου, 2002, 10:30 π.μ. – 12:30 μ.μ., στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ομιλητές είναι οι:

Giada Girelli, Ανώτερη Αναλύτρια, Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης, Harm Reduction International

Hahrie Han, Πρώτη Διευθύντρια (Inaugural Director), SNF Agora Institute, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

David Holt, Δήμαρχος, Oklahoma City, Oklahoma

Adam Seth Levine, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής και Διαχείρισης της Υγείας, SNF Agora Institute, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Alister Martin, White House Fellow, ER physician, and Founder and Board Chair of Vot-ER

Sarah Szanton, Πρύτανης, Σχολή Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Audrey Tang, Υπουργός Ψηφιακών Μέσων, Ταϊβάν.

Δήλωση συμμετοχής: https://www.eventora.com/en/Events/SNFAgora-CivicHealth

Η συζήτηση θα προβληθεί και διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eventora.com/en/Events/SNFAgora-CivicHealth

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr