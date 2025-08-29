Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι νοσούν από COVID-19, η ασθένεια συνήθως διαρκεί λίγες μέρες, με ήπια συμπτώματα όπως κρυολόγημα, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, βήχα, πυρετό και κόπωση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάρρωση είναι πλήρης. Ωστόσο, για ορισμένους, τα συμπτώματα επιμένουν ακόμα και μετά την αρχική ανάρρωση, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Australian Journal of Primary Health δείχνει ότι το μακροχρόνιο COVID, γνωστό και ως Long Covid, είναι πιο σοβαρό από ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Τα συμπτώματα του Long Covid

Το Long Covid εμφανίζεται σε διάστημα ημερών, εβδομάδων και σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έντονη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης (brain fog) και προβλήματα στην αναπνοή. Ωστόσο, η ασθένεια συνοδεύεται και από πλήθος άλλων συμπτωμάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών.

Με βάση έρευνα σε 121 ενήλικες που είχαν προσβληθεί από COVID-19 μεταξύ 2020 και 2022, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων είναι σημαντικά χειρότερες από ό,τι πιστεύαμε.

Η σοβαρότητα των επιπτώσεων

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το Long Covid μειώνει την ποιότητα ζωής σε επίπεδα αντίστοιχα με σοβαρές ασθένειες όπως το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, το εγκεφαλικό, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η νόσος του Πάρκινσον. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις καθημερινές δραστηριότητες για μήνες ή ακόμα και χρόνια, με το Long Covid να διαταράσσει δραματικά την καθημερινότητά τους.

Στην έρευνα, το 86% των συμμετεχόντων με Long Covid πληρούσαν τα κριτήρια για «σοβαρή αναπηρία», σε σύγκριση με μόλις 9% όσων δεν εμφάνισαν μακροχρόνια συμπτώματα.

Προβλήματα στην καθημερινότητα

Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες για 27 ημέρες το μήνα και αδυνατούσαν να λειτουργήσουν πλήρως για περίπου 18 ημέρες συνολικά. Οι απλές δραστηριότητες όπως ντύσιμο και φαγητό δεν αποτελούσαν πρόβλημα, ωστόσο οι δουλειές του σπιτιού και η κοινωνική ζωή γίνονταν εξαιρετικά δύσκολες. Οι ασθενείς κατάφεραν να καλύψουν μόνο τις βασικές τους ανάγκες, ενώ η συνολική τους ποιότητα ζωής μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με όσους δεν είχαν Long Covid.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το Long Covid επηρεάζει περίπου το 6% των ατόμων που μολύνθηκαν από τον ιό. Πιο ευάλωτοι είναι όσοι νοσηλεύτηκαν με σοβαρή μορφή COVID-19, οι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες, όσοι έχουν σοβαρά εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και οι ηλικιωμένοι. Το μέγεθος των προβλημάτων είναι δύσκολο να μετρηθεί, καθώς τα συμπτώματα διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Παρά τη σοβαρότητά του, το Long Covid παραμένει συχνά υποεκτιμημένο. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα.