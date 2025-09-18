Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

Την εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου, η θετικότητα για COVID-19 στην κοινότητα παρουσίασε μείωση, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Παράλληλα, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα καταγράφει έντονη αύξηση σε εθνικό επίπεδο, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία παραμένει σταθερός σε χαμηλά επίπεδα.

Κατάσταση των αναπνευστικών λοιμώξεων στην κοινότητα

Η γριπώδης συνδρομή (ILI), ανεξαρτήτως παθογόνου, συνεχίζει να καταγράφεται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις και πρόσφατη μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η σοβαρή οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (SARI), όπου οι καταγραφές παραμένουν σταθερά χαμηλές.

COVID-19: Θετικότητα και νοσηλείες

Η θετικότητα για τον ιό SARS-CoV-2 μειώθηκε την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη, δείχνοντας μια θετική τάση στην εξέλιξη της πανδημίας.

Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία δείχνουν τάση σταθεροποίησης, με 226 νέα κρούσματα νοσηλείας την εβδομάδα, έναντι μέσου όρου 220 τις τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες. Από την αρχή του καλοκαιριού, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι παραμένουν σποραδικοί, με δύο νέους θανάτους και καμία νέα διασωλήνωση την τελευταία εβδομάδα.

Κατά τη θερινή περίοδο, παρατηρείται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, τα οποία παρακολουθούνται από τον ECDC και τον ΠΟΥ ως Variants Under Monitoring, ενώ το στέλεχος XFG φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Δεν υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις αυξημένου κινδύνου σοβαρής νόσου από αυτά τα στελέχη.

Ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα και άλλοι αναπνευστικοίιοί

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένοιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παρουσιάζει έντονη αύξηση, αν και παραμένει σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με ιστορικά δεδομένα. Οι διακυμάνσεις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, με τις περισσότερες πόλεις να καταγράφουν μέτρια φορτία.

Η θετικότητα για τη γρίπη παραμένει κάτω από το επιδημικό όριο 10%, σύμφωνα με το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, με ελάχιστα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και θανάτους. Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) κινείται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία, με σποραδικές μόνο θετικές καταγραφές.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η επιδημιολογική εικόνα της εβδομάδας καταδεικνύει μια σταθεροποίηση και βελτίωση όσον αφορά την COVID-19, ενώ η αυξητική τάση στοιϊκό φορτίο των αστικών λυμάτων αποτελεί ένα σήμα που χρήζει συνεχούς παρακολούθησης.

Η χαμηλή δραστηριότητα της γρίπης και του RSV αναμένεται να συνεχιστεί, ωστόσο η εγρήγορση για πιθανές μεταβολές παραμένει απαραίτητη, ειδικά με την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου.