Κορονοϊός: Το νέο «απρόσμενο» σύμπτωμα που προβληματίζει τους γιατρούς - Τι είναι η μετάλλαξη XFG

Μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού, γνωστή ως Stratus ή XFG, εξαπλώνεται γρήγορα σε αρκετές χώρες, φέρνοντας μαζί της ένα σύμπτωμα που μέχρι τώρα δεν είχε συσχετιστεί τόσο έντονα με την Covid-19. Γιατροί προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ασθενείς και καθυστέρηση στη διάγνωση.

Τα πρώτα σημάδια και η νέα ένδειξη

Σύμφωνα με τον γιατρό Karan Rajan, γνωστό στα κοινωνικά δίκτυα ως Dr. Kader, πολλά περιστατικά ξεκινούν με ενοχλήσεις στο ανώτερο αναπνευστικό, όπως επίμονος πονόλαιμος και βραχνάδα στη φωνή. Ωστόσο, αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή των ειδικών είναι η αύξηση γαστρεντερικών συμπτωμάτων στους ασθενείς.

Ο ίδιος αναφέρει ότι αρκετοί ασθενείς με τη Stratus παρουσιάζουν ναυτία, εμετούς, παλινδρόμηση και φούσκωμα στην κοιλιά. Αν και τα ενοχλήματα συνήθως δεν είναι σοβαρά, αποτελούν ασυνήθιστο εύρημα σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές.

Λιγότερο επιθετική αλλά πιο μεταδοτική

Ο Rajan υπογραμμίζει ότι, παρά τα νέα συμπτώματα, η Stratus φαίνεται λιγότερο επιθετική από άλλες παραλλαγές. Παρ’ όλα αυτά, οι ψυχρότερες θερμοκρασίες και ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους διευκολύνουν τη διασπορά της. «Η στενή επαφή αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης και επιτρέπει την εμφάνιση μικρών εξάρσεων», σημείωσε.

Οι συστάσεις των ειδικών παραμένουν οι ίδιες: συχνό πλύσιμο χεριών, καλή αεροκυκλοφορία στους εσωτερικούς χώρους και χρήση μάσκας σε χώρους με πολυκοσμία.

Η προέλευση της Stratus

Η νέα παραλλαγή εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025 και μπήκε στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τις «Παραλλαγές Υπό Παρακολούθηση» τον Ιούνιο. Προήλθε από συγχώνευση δύο προηγούμενων παραλλαγών, των LF.7 και LP.8.1.2, που ανήκουν στον κλάδο της Όμικρον.

Διαθέτει εννέα επιπλέον μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα σε σχέση με την προηγούμενη παραλλαγή Nimbus, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της ανοσίας που έχει αποκτηθεί από προηγούμενη λοίμωξη ή εμβολιασμό.

Ο εκτιμώμενος κίνδυνος

Παρά τις μεταλλάξεις, ο ΠΟΥ κατατάσσει τη Stratus ως «χαμηλού» κινδύνου για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή αυξημένη θνητότητα σε σύγκριση με άλλες παραλλαγές.