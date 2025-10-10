Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Αναπτύχθηκε η πρώτη εξέταση αίματος που ανιχνεύει με επιτυχία την ασθένεια

AP/Αρχείου
Επιστήμονες του πανεπιστημίου East Anglia και του Oxford Biodynamics ανέπτυξαν με επιτυχία μια εξέταση αίματος ικανή να διαγνώσει το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, γνωστό και ως μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (ME/CFS). Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο Journal of Translational Medicine, διακρίνει με ακρίβεια τους ασθενείς με αυτό το σύνδρομο από τα υγιή άτομα.

Η χρόνια κόπωση είναι μια εξουθενωτική και πολύπλοκη ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Ασθενών με Ινομυαλγία, Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης-Μυαλγική Εγκεφαλομυελίτιδα και Πολλαπλή Χημική Ευαισθησία της Κοινότητας της Μαδρίτης (Afribrom). Παρά την ευρεία διάδοσή της, είναι μια ασθένεια που δεν έχει κατανοηθεί πλήρως και για την οποία, μέχρι τώρα, δεν υπήρχαν αξιόπιστες διαγνώσεις.

Η βρετανική ομάδα, με επικεφαλής τους Dmitri Pshezhetskiy και Ewan Hunter, κατάφερε να αναπτύξει ένα τεστ με ακρίβεια 96% για όσους ζουν με χρόνια κόπωση, μια σημαντική ανακάλυψη που ελπίζουν ότι θα ανοίξει το δρόμο για άλλες ασθένειες.

«Η ME/CFS είναι μια σοβαρή ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ακραία κόπωση που δεν ανακουφίζεται με την ανάπαυση. Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι ασθενείς δεν λαμβάνουν την θεραπεία που θα έπρεπε ή τους λένε ότι η ασθένειά τους είναι "στο μυαλό τους"», εξήγησε ο καθηγητής Pshezhetskiy σε μια δήλωση. «Θέλαμε να δούμε αν μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια εξέταση αίματος για τη διάγνωση της νόσου — και το καταφέραμε!», είπε.

Ένα μοναδικό μοτίβο DNA

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην ανάλυση δειγμάτων αίματος από 47 ασθενείς με ME/CFS και 61 υγιείς ανθρώπων της ίδιας ηλικίας. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία EpiSwitch, η οποία επιτρέπει τη μελέτη της αναδίπλωσης του DNA, οι ερευνητές εντόπισαν ένα σύνολο 200 επιγενετικών βιοδεικτών, το οποίο είναι ικανό να διαφοροποιήσει τους ασθενείς με ME/CFS.

«Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης δεν είναι μια γενετική ασθένεια με την οποία γεννιέσαι. Επομένως, η χρήση των επιγενετικών δεικτών EpiSwitch — οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής, σε αντίθεση με τον σταθερό γενετικό κώδικα — ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του υψηλού επιπέδου ακρίβειας», εξήγησε ο Alexandre Akoulitchev, επιστημονικός διευθυντής της Oxford Biodynamics.

Μέσω της ανάλυσης, η ομάδα ανακάλυψε ένα μοναδικό μοτίβο που εμφανίζεται σε άτομα με ME/CFS και δεν παρατηρείται σε υγιή άτομα.

«Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο καθηγητής Pshezhetskiy, διότι «για πρώτη φορά, διαθέτουμε μια απλή εξέταση αίματος που μπορεί να εντοπίσει με αξιοπιστία το ME/CFS, μετασχηματίζοντας ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο διαγιγνώσκουμε και θεραπεύουμε αυτή τη σύνθετη ασθένεια».

