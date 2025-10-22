Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

Μια γυναίκα που ζει με διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας αποκάλυψε πώς βιώνει τη στιγμή που «μεταβαίνει» από τη μία προσωπικότητα στην άλλη.

Η ψυχική αυτή κατάσταση, γνωστή επιστημονικά ως διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (DID), χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τουλάχιστον δύο διαφορετικών προσωπικοτήτων που αναλαμβάνουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς του ατόμου σε διαφορετικές στιγμές. Παραδοσιακά θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εναλλαγών, το άτομο παρουσιάζει κενά μνήμης. Ωστόσο, η διαδικτυακή δημιουργός και υπέρμαχος της ψυχικής υγείας που δρα με το όνομα Gianu System υποστηρίζει ότι αυτό δεν ισχύει πάντα.

«Δεν υπάρχει πάντα αμνησία»

Μέσα από τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα, η Gianu μιλά για τη ζωή με DID και τραύμα, απαντώντας συχνά σε ερωτήσεις του κοινού. Σε ένα βίντεο στο Instagram εξήγησε: «Σε αντίθεση με ό,τι δείχνουν τα μέσα, δεν υπάρχει πάντα αμνησία όταν συμβαίνει μια εναλλαγή. Δεν είναι πάντα εμφανές, ούτε καν στο ίδιο το άτομο που το βιώνει».

Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε έναν ακόλουθο που τη ρώτησε πώς είναι να “switchάρεις” – δηλαδή να αλλάζεις προσωπικότητα.

«Μερικές φορές μοιάζει σαν να σε τραβά κάτι βαθιά»

«Εξαρτάται», είπε. «Κάποιες εναλλαγές είναι δύσκολες και μοιάζουν σαν να σε τραβά κάτι βαθιά μέσα σε ένα τούνελ. Άλλες φορές, είμαι ακόμη συνειδητή και παρούσα, και τότε η εμπειρία είναι τελείως διαφορετική».

Η Gianu πρόσθεσε ότι μερικές φορές η αλλαγή είναι μικρή, «σαν να αλλάζεις φίλτρο στην κάμερα». «Η εικόνα μπορεί να παραμένει ίδια», είπε, «αλλά ο φακός μέσα από τον οποίο τη βλέπεις είναι εντελώς διαφορετικός».

«Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές οπτικές»

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας είναι που κάνει τις προσωπικότητες – ή αλλιώς “alters” – να βλέπουν τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο. «Μία μπορεί να βλέπει κουτάβια και λουλούδια, ενώ μια άλλη να βλέπει κάτι σκοτεινό στην ίδια ακριβώς κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Gianu εξήγησε ότι αυτή η «απότομη μετατόπιση» στην αντίληψη της πραγματικότητας μπορεί να κάνει μια εναλλαγή να μοιάζει τρομακτική, σαν να χάνεις τον έλεγχο. «Ξαφνικά δεν ξέρεις γιατί πριν έβλεπες τα πράγματα με έναν τρόπο και τώρα όχι πια», σημείωσε.

Μια διαταραχή που συχνά παρεξηγείται

Η διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, που παλαιότερα ονομαζόταν διαταραχή πολλαπλής ή διχασμένης προσωπικότητας, παραμένει μια από τις πιο παρεξηγημένες ψυχικές καταστάσεις. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσωπικότητες δεν μοιράζονται κοινές αναμνήσεις, η εμπειρία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο – όπως δείχνει και η περίπτωση της Gianu.