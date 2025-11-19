Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη για το νέο στέλεχος Κ της εποχικής γρίπης -  Αυξημένη μεταδοτικότητα και νοσηλείες  

Ήδη έχει καταγραφεί ένας θάνατος από γρίπη στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν και νοσηλείες σε ΜΕΘ
Πολύ νωρίτερα έχει κάνει την εμφάνισή της φέτος η εποχική γρίπη, η οποία εμφανίζει πιο επιθετική εικόνα. Ένα νέο στέλεχος με την ονομασία Κ, το οποίο ανήκει στον υπότυπο Η3Ν2 του ιού της γρίπης, φαίνεται πως επικρατεί αυτό το διάστημα.

Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειονότητα των καταγεγραμμένων κρουσμάτων H3N2 ανήκει στον υποκλάδο Κ. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν μια ταχύτερη από το συνηθισμένο αύξηση στις επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία και στις νοσηλείες, ενώ οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας σημειώνουν ότι η εποχή της γρίπης φαίνεται να ξεκινά αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στην τελευταία του έκθεση για τη χώρα μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επισημαίνει πως «πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τάση επικράτησης του υποκλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) του ιού της γρίπης, το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα. Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού». Ήδη έχει καταγραφεί ένας θάνατος από γρίπη στη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα, ενώ υπάρχουν και νοσηλείες σε ΜΕΘ.

Το νέο στέλεχος Κ εκτιμάται ότι έχει έρθει και στην Ελλάδα, μέσω ταξιδιωτών από τη βόρεια Ευρώπη, δήλωσε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Παρασκευή Κατσαούνου, σε εκδήλωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), την Τρίτη (18/11/2025). Τα φετινά εμβόλια της γρίπης περιλαμβάνουν τον υπότυπο H3N2, επομένως ο υποκλάδος Κ καλύπτεται μεν, όχι ενδεχομένως στο 100%. Σε κάθε περίπτωση, ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος για ηπιότερα συμπτώματα και αποφυγή νοσηλειών, ιδιαίτερα για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Επικεντρώνοντας στους ασθενείς με ΧΑΠ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), η κυρία Κατσαούνου τόνισε ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς κάθε λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει σε παρόξυνση.

Πρόσφατα δεδομένα από νοσηλείες λόγω λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έδειξαν ότι οι ασθενείς που κατέληξαν κατά τη νοσηλεία τους ήταν κυρίως ασθενείς με ΧΑΠ. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με ΧΑΠ που νοσηλεύτηκαν λόγω γρίπης ή RSV είχαν θνητότητα 18%. Στο σύνολο των νοσηλειών, το 95% όλων των ιογενών παροξύνσεων αφούσε ασθενείς με ΧΑΠ.

Καταλήγοντας η κυρία Κατσαούνου τόνισε ότι σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΠΕ οι ασθενείς με ΧΑΠ θα πρέπει να εμβολιάζονται:

1. Εφάπαξ με το εικοσαδύναμο εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου.

2. Ετησίως με το εμβόλιο έναντι της γρίπης.

3. Κάθε δέκα έτη με το εμβόλιο έναντι του κοκκύτη.

4. Kάθε δύο έτη με το εμβόλιο έναντι του RSV.

5. Ετησίως με το εμβόλιο έναντι της COVID-19.

6. Εφάπαξ με το εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα.

Για τις περιπτώσεις 1 – 5 συστήνεται οι ασθενείς με ΧΑΠ να εμβολιάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας.

