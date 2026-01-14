Πρώτη μεταφορά μοσχεύματος καρδιάς με νέα υπερσύγχρονη συσκευή στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Το νέο σύστημα χρησιμοποιείται πλέον για τη μεταφορά όλων των καρδιακών μοσχευμάτων

Γιατροί του Ωνασείου
Γιατροί του Ωνασείου κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταφοράς μοσχεύματος καρδιάς με τη νέα υπερσύγχρονη συσκευή
Ωνάσειο Νοσοκομείο
Με τη μεταμόσχευση καρδιάς να αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες ιατρικές παρεμβάσεις, η ορθή μεταφορά και συντήρηση του καρδιακού μοσχεύματος παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Η σύγχρονη ιατρική πρακτική δίνει έμφαση στη διασφάλιση σταθερών, ελεγχόμενων και τυποποιημένων συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα από τη λήψη του μοσχεύματος έως τη μεταμόσχευσή του. Διεθνώς εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας του μοσχεύματος, τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τον χρόνο και τις συνθήκες μεταφοράς, την ενίσχυση της ασφάλειας της μεταμοσχευτικής διαδικασίας.

Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων εκτιμάται ότι μπορεί, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, να συμβάλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση διαθέσιμων καρδιακών μοσχευμάτων όσο και στη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο συστήματα ψυχρής στατικής συντήρησης όσο και, σε ειδικές περιπτώσεις και εξειδικευμένα κέντρα, συστήματα υποστήριξης της συντήρησης του μοσχεύματος, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Η χρήση του συστήματος μεταφοράς και ψυχρής στατικής συντήρησης καρδιακών μοσχευμάτων διερευνάται διαρκώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλη την Ευρώπη, με τεκμηριωμένα θετικά αποτελέσματα. Η εφαρμογή του δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης καρδιακών μοσχευμάτων ακόμη και με χρόνους ισχαιμίας που ξεπερνούν τις τέσσερις ώρες, ενώ έχει συμβάλει στη σημαντική ελαχιστοποίηση της πρωτογενούς μη λειτουργίας του μοσχεύματος μετά τη μεταμόσχευση.

Όσον αφορά τη χρήση του στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική περίοδος εντός του 2025 και, με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν, από το 2026 το σύστημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά όλων των καρδιακών μοσχευμάτων.

Το Ωνάσειο Νοσοκομείο, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών του και της εναρμόνισής του με τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, διαθέτει σύγχρονα συστήματα μεταφοράς και ψυχρής στατικής συντήρησης καρδιακών μοσχευμάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ελεγχόμενο περιβάλλον και υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη μεταφορά.

Η επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων γίνεται με επιστημονικά κριτήρια, με γνώμονα τη βέλτιστη φροντίδα του ασθενούς, τον σεβασμό στο δώρο ζωής της δωρεάς οργάνων και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταμοσχεύσεων.

