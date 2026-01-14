Νέος στόλος για το ΕΚΑΒ και προσλήψεις το 2026 - Ξεκινά η μεταφορά περιστατικών ψυχικής υγείας

255 καινούρια ασθενοφόρα και ελικόπτερα μέσω της Πολιτικής Προστασίας - Οδηγοί και διασώστες των Κέντρων Υγείας εντάσσονται στον επιχειρησιακό βραχίονα του ΕΚΑΒ

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Νέος στόλος για το ΕΚΑΒ και προσλήψεις το 2026 - Ξεκινά η μεταφορά περιστατικών ψυχικής υγείας
Την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» τίμησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας.

Όπως είπε στον χαιρετισμό του, ο προέδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, «η Ημέρα Θυσίας του Διασώστη δεν είναι μία τυπική ημερομηνία στο ημερολόγιο του ΕΚΑΒ. Είναι μία μέρα μνήμης και ευθύνης. Μία ημέρα βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του Οργανισμού μας. Τιμούμε τους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αυτούς που έφυγαν όρθιοι υπηρετώντας, που έγιναν σύμβολα ήθους, αυταπάρνησης και προσφοράς».

Ανανέωση του στόλου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση επισήμανε ότι «το ΕΚΑΒ θα θυμάται το έτος 2026 διότι, χάριν στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στις ενέργειες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, θα καταφέρει να αξιοποιήσει το σύνολο της ευκαιρίας που του δόθηκε για να ανανεώσει πλήρως τον εξοπλισμό του».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον Φεβρουάριο ξεκινάει η παραλαβή του νέου στόλου του ΕΚΑΒ, που περιλαμβάνει 255 καινούρια ασθενοφόρα, καθώς και καινούρια ελικόπτερα μέσω της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει η προκήρυξη μονίμων θέσεων διασωστών και αναμένονται προσλήψεις νέου επικουρικού προσωπικού μέσα στο 2026.

Δύο σημαντικές αλλαγές ανακοίνωσε και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Τους επόμενους μήνες θα ενταχθούν οι οδηγοί και οι διασώστες των Κέντρων Υγείας στον επιχειρησιακό βραχίονα του ΕΚΑΒ. Επίσης, θα αναμορφωθεί ο οργανισμός του ΕΚΑΒ, ενώ έχει δρομολογηθεί και η ψηφιακή του αναβάθμιση, η οποία μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί, με ένα καινούριο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

Το ΕΚΑΒ «είναι ο πλέον κρίσιμος επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Υγείας», «μέσα στους επόμενους 12 μήνες, θα τον φέρουμε στη σύγχρονη εποχή» είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για την ψυχική υγεία, Δημήτρης Βαρτζόπουλος ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η μεταφορά περιστατικών ψυχικής υγείας από το ΕΚΑΒ. Έτσι, δεν θα εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία στη μεταφορά ψυχικά πασχόντων στα νοσοκομεία, πρακτική που πολλές φορές δημιουργούσε προστριβές με τους γιατρούς, με αποκορύφωμα τη μήνυση σε βάρος όλων των ψυχιάτρων της Αττικής.

Όπως είπε ο κ. Βαρτζόπουλος, «για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους και για πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το ΕΚΑΒ θα κάνει κάτι το οποίο αποτελεί καθημερινότητα στην Ευρώπη, καθιστώντας έτσι και εδώ το ΕΣΥ εφάμιλλο των πιο προηγμένων υγειονομικών συστημάτων της Ευρώπης και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Δηλαδή θα αναλάβει τη μεταφορά των ανθρώπων που υποφέρουν από οξεία προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οποίοι διακομίζονται στα ειδικά ψυχιατρικά καταστήματα, ενδεχομένως και χωρίς τη θέλησή τους, αυτό που λέμε στα πλαίσια μίας εισαγγελικής εντολής αναγκαστικής εξετάσεως».

