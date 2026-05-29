Αδενώματα υπόφυσης: Η «αόρατη» χειρουργική που αποκαθιστά την ποιότητα ζωής

Γράφει ο Κωνσταντίνος Γούσιας, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η υπόφυση είναι ένας μικρός, αλλά εξαιρετικά σημαντικός ενδοκρινής αδένας, που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. Παρά το μικρό της μέγεθος, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του ορμονικού συστήματος, επηρεάζοντας βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

Όταν στην περιοχή αυτή αναπτυχθεί ένας όγκος, συνήθως αδένωμα υπόφυσης, μπορεί να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στην όραση, στην ορμονική ισορροπία και συνολικά στην υγεία του ασθενούς.

Κωνσταντίνος Γούσιας, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γιατί η υπόφυση θεωρείται κρίσιμο όργανο;

Η υπόφυση ρυθμίζει σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή, καθώς και η λειτουργία άλλων ενδοκρινών αδένων. Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι, στην πλειονότητά τους, καλοήθεις όγκοι. Ωστόσο, λόγω της ανατομικής τους θέσης, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα.

Συγκεκριμένα, η υπόφυση βρίσκεται πολύ κοντά στα οπτικά νεύρα. Όταν ένα αδένωμα αυξηθεί σε μέγεθος, όπως συμβαίνει στα μακροαδενώματα, μπορεί να ασκήσει πίεση στις οπτικές οδούς, προκαλώντας διαταραχές στην όραση, συχνά με απώλεια της περιφερικής όρασης. Παράλληλα, ορισμένα αδενώματα μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή ορμονών, οδηγώντας σε ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως η ακρομεγαλία ή το σύνδρομο Cushing σε περίπτωση υπερέκκρισης ορμονών ή σε μειωμένη libido ή εντονότατη κούραση σε περίπτωση μειωμένης έκκρισης.

Ποια είναι η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των αδενωμάτων της υπόφυσης;

Σήμερα, εφαρμόζεται η μέθοδος διασφηνοειδική προσπέλαση (transsphenoidal approach). Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, κατά την οποία η πρόσβαση στην υπόφυση γίνεται μέσω της ρινικής κοιλότητας, χωρίς εξωτερική τομή. Αυτή μπορεί να διενεργηθεί είτε με τον πιο παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με τη χρήση του μικροσκοπίου με κάποια περιορισμένη ορατότητα ή με τον πιο σύγχρονο και εκλεπτυσμένο, κατά τον οποίο χρησιμοποιείται το ενδοσκόπιο.

Με τη χρήση του ενδοσκοπίου, δηλαδή μιας λεπτής κάμερας υψηλής ευκρίνειας, ο χειρουργός αποκτά άμεση, λεπτομερή και μεγεθυμένη εικόνα της περιοχής. Η τεχνική αυτή επιτρέπει:

  • Την αφαίρεση του όγκου με μεγάλη ακρίβεια
  • Την προστασία του υγιούς τμήματος της υπόφυσης, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ορμονικών διαταραχών
  • Την άμεση αποσυμπίεση των οπτικών νεύρων, όταν αυτά πιέζονται από το αδένωμα

Από την υπόφυση στη σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική νευροχειρουργική

Η ενδοσκοπική χειρουργική και οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, γνωστές και ως keyhole surgery, εφαρμόζονται πλέον σε ευρύ φάσμα της νευροχειρουργικής ογκολογίας. Είτε πρόκειται για καλοήθεις όγκους είτε για πιο σύνθετες παθολογίες, βασικός στόχος είναι η αφαίρεση της βλάβης με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή.

Μέσω μικρών χειρουργικών προσπελάσεων ή φυσικών ανατομικών οδών, είναι δυνατή η πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές του εγκεφάλου και της βάσης του κρανίου, επιτρέποντας την αφαίρεση παθολογικών ιστών με υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια.

Πώς είναι η πορεία του ασθενούς μετά την επέμβαση;

Όταν η επέμβαση πραγματοποιείται έγκαιρα, η βελτίωση της όρασης μπορεί να γίνει αισθητή ακόμη και από τις πρώτες ώρες ή ημέρες μετά την αποσυμπίεση των οπτικών νεύρων.

Η μετεγχειρητική πορεία είναι, συνήθως, ταχεία. Από την πρώτη ημέρα, ο ασθενής κινητοποιείται και σηκώνεται από το κρεβάτι. Εφόσον η ανάρρωση εξελίσσεται ομαλά, μπορεί να λάβει εξιτήριο περίπου την τρίτη ημέρα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται σταδιακά, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της σύγχρονης ενδοσκοπικής διασφηνοειδικής προσπέλασης είναι ότι δεν απαιτείται εξωτερική τομή, γεγονός που συμβάλλει στην ταχύτερη ανάρρωση και στην απουσία ορατών σημαδιών στο πρόσωπο.

