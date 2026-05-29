Η ξαφνική θολή όραση στο ένα μάτι μπορεί να είναι πιο σοβαρή απ’ ό,τι νομίζετε
Θολή όραση στο ένα μάτι: Συνήθεις αιτίες και προειδοποιητικά σημάδια.
Η ξαφνική θολή όραση στο ένα μάτι μπορεί να συμβεί από κάτι ασήμαντο, όπως ξηρότητα ή ερεθισμό, αλλά μπορεί επίσης να σηματοδοτεί έκτακτη κατάσταση για το μάτι.
Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να δώσετε προσοχή στο πόσο γρήγορα ξεκίνησε, στο αν υπάρχει πόνος και στο αν έχετε μερική απώλεια όρασης και δεν είναι απλώς «θολή».
Η θολή όραση στο ένα μάτι πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη εάν εμφανιστεί ξαφνικά, επιδεινωθεί γρήγορα ή συνοδεύεται από πόνο στο μάτι, λάμψεις, μυοσκελετικές εξάρσεις, πονοκέφαλο, ναυτία, αδυναμία, σύγχυση ή δυσκολία στην ομιλία.
Συχνές αιτίες θολής όρασης στο ένα μάτι
|Πιθανή αιτία
|Πώς μπορεί να είναι ή να φαίνεται
|Πόσο επείγον μπορεί να είναι
|Ξηροφθαλμία ή ερεθισμός
|Κάψιμο, αίσθηση άμμου στο μάτι, ήπια θόλωση που βελτιώνεται με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών
|Συνήθως δεν είναι επείγουσα κατάσταση εκτός εάν είναι επίμονη ή επώδυνη
|Ερυθρότητα ή λοίμωξη των ματιών
|Ερυθρότητα, έκκριμα, κνησμός, δακρύρροια, ευαισθησία στο φως
|Χρειάζεται ιατρική συμβουλή εάν πονάει πολύ ή αν επηρεάζεται η όραση
|Ερεθισμός φακών επαφής ή γρατζουνιά κερατοειδούς
|Έντονος πόνος, δακρύρροια, ερυθρότητα, ευαισθησία στο φως
|Άμεση φροντίδα, ειδικά για χρήστες φακών επαφής
|Αλλαγές στην όραση που σχετίζονται με ημικρανία
|Προσωρινή θόλωση, λάμψεις, τυφλά σημεία, μερικές φορές πονοκέφαλος
|Επείγον εάν είναι νέες, μονόπλευρες ή διαφορετικές με προηγούμενες ημικρανίες
|Καταρράκτης
|Θολή ή αμυδρή όραση, λάμψεις, φωτοστέφανα γύρω από πηγές φωτός
|Συνήθως σταδιακή, αλλά θα πρέπει να αξιολογείται
|Αλλαγές στα μάτια που σχετίζονται με τον διαβήτη
|Θολή ή παραμορφωμένη όραση, μερικές φορές κυμαινόμενη
|Χρειάζεται οφθαλμολογική αξιολόγηση, ειδικά αν έχετε διαβήτη
|Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
|Θολή κεντρική όραση, κυματιστές γραμμές, δυσκολία στην όραση λεπτομερειών
|Άμεση οφθαλμολογική φροντίδα, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών
|Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
|Νέες λάμψεις, πολλά «αιωρούμενα» αντικείμενα στο οπτικό πεδίο, σκιές ή «κουρτίνα σκότους»
|Επείγον περιστατικό
|Γλαύκωμα κλειστής γωνίας
|Σοβαρός πόνος στα μάτια, κόκκινα μάτια, θολή όραση, ναυτία, πονοκέφαλος
|Επείγον περιστατικό
|Εγκεφαλικό επεισόδιο
|Ξαφνική ανώδυνη απώλεια ή θόλωση όρασης, μερικές φορές με νευρολογικά συμπτώματα
|Επείγον περιστατικό
Πότε η κατάσταση μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή
Το θόλωμα που βελτιώνεται μετά το ανοιγοκλείσιμο και την ανάπαυση των ματιών, τη χρήση λιπαντικών σταγόνων ή την αφαίρεση ενός ερεθιστικού μπορεί να σχετίζεται με ξηρότητα ή επιφανειακό ερεθισμό. Η καταπόνηση των ματιών μπορεί επίσης να κάνει την όραση να φαίνεται προσωρινά θολή, ειδικά μετά από παρατεταμένη χρήση οθόνης.
Παρόλα αυτά, η αιφνίδια θόλωση της όρασης στο ένα μάτι δεν πρέπει να αγνοείται εάν επανέρχεται συνεχώς, διαρκεί αρκετή ώρα και επηρεάζει την ανάγνωση, την οδήγηση, την εργασία ή τις καθημερινές δραστηριότητες.
Τι να κάνετε επιτόπου
- Μην τρίβετε το μάτι, ειδικά εάν υπάρχει πόνος ή πιθανά υπολείμματα
- Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν τους φοράτε και αποφύγετε να τους ξαναβάλετε μέχρι να διευκρινιστεί η αιτία
- Εάν η θόλωση είναι ήπια και μοιάζει με ξηρότητα, τα τεχνητά δάκρυα μπορεί να βοηθήσουν
- Εάν τα συμπτώματα είναι ξαφνικά, επώδυνα, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από προειδοποιητικά σημάδια, επικοινωνήστε επειγόντως με οφθαλμίατρο ή πηγαίνετε σε νοσοκομείο
Άτομα με διαβήτη, υπέρταση, προηγούμενη οφθαλμική νόσο, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στα μάτια ή ιστορικό προβλημάτων του αμφιβληστροειδούς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.
Συχνές Ερωτήσεις
Μπορεί η θολή όραση στο ένα μάτι να προκληθεί από υψηλό σάκχαρο στο αίμα;
Ναι. Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να αλλάξει προσωρινά την εστίαση και μπορεί επίσης να συμβάλει στην εμφάνιση διαβητικής οφθαλμοπάθειας με την πάροδο του χρόνου. Θα πρέπει να ελέγχεται κάθε νέα ή η μεταβαλλόμενη θόλωση σε κάποιον με διαβήτη.
Μπορώ να οδηγήσω με θολή όραση στο ένα μάτι;
Όχι. Αποφύγετε την οδήγηση μέχρι να διευκρινιστεί η αιτία και η όραση να είναι ασφαλής. Η θόλωση στο ένα μάτι μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη του βάθους, τον χρόνο αντίδρασης και την ικανότητα να εντοπίσετε κινδύνους στον δρόμο.
Συμπέρασμα
Η θολή όραση στο ένα μάτι μπορεί να προκληθεί από ξηρότητα, λοίμωξη, ημικρανία, καταρράκτη, αλλαγές που σχετίζονται με τον διαβήτη, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα ή διακοπή της ροής του αίματος στο μάτι ή τον εγκέφαλο.
Το κλειδί είναι ο χρόνος και η σοβαρότητα. Η ήπια, σύντομη θόλωση μπορεί να είναι ακίνδυνη, αλλά η ξαφνική, επώδυνη, επιδεινούμενη ή μερική απώλεια όρασης απαιτεί επείγουσα ιατρική φροντίδα. Όταν οι αλλαγές στην όραση είναι νέες και ανεξήγητες, είναι ασφαλέστερο να σας εξετάσει γιατρός παρά να περιμένετε.
