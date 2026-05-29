Η ξαφνική θολή όραση στο ένα μάτι μπορεί να είναι πιο σοβαρή απ’ ό,τι νομίζετε

Η ξαφνική θολή όραση στο ένα μάτι μπορεί να συμβεί από κάτι ασήμαντο, όπως ξηρότητα ή ερεθισμό, αλλά μπορεί επίσης να σηματοδοτεί έκτακτη κατάσταση για το μάτι.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να δώσετε προσοχή στο πόσο γρήγορα ξεκίνησε, στο αν υπάρχει πόνος και στο αν έχετε μερική απώλεια όρασης και δεν είναι απλώς «θολή».

Η θολή όραση στο ένα μάτι πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη εάν εμφανιστεί ξαφνικά, επιδεινωθεί γρήγορα ή συνοδεύεται από πόνο στο μάτι, λάμψεις, μυοσκελετικές εξάρσεις, πονοκέφαλο, ναυτία, αδυναμία, σύγχυση ή δυσκολία στην ομιλία.

Συχνές αιτίες θολής όρασης στο ένα μάτι

Πιθανή αιτία Πώς μπορεί να είναι ή να φαίνεται Πόσο επείγον μπορεί να είναι Ξηροφθαλμία ή ερεθισμός Κάψιμο, αίσθηση άμμου στο μάτι, ήπια θόλωση που βελτιώνεται με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών Συνήθως δεν είναι επείγουσα κατάσταση εκτός εάν είναι επίμονη ή επώδυνη Ερυθρότητα ή λοίμωξη των ματιών Ερυθρότητα, έκκριμα, κνησμός, δακρύρροια, ευαισθησία στο φως Χρειάζεται ιατρική συμβουλή εάν πονάει πολύ ή αν επηρεάζεται η όραση Ερεθισμός φακών επαφής ή γρατζουνιά κερατοειδούς Έντονος πόνος, δακρύρροια, ερυθρότητα, ευαισθησία στο φως Άμεση φροντίδα, ειδικά για χρήστες φακών επαφής Αλλαγές στην όραση που σχετίζονται με ημικρανία Προσωρινή θόλωση, λάμψεις, τυφλά σημεία, μερικές φορές πονοκέφαλος Επείγον εάν είναι νέες, μονόπλευρες ή διαφορετικές με προηγούμενες ημικρανίες Καταρράκτης Θολή ή αμυδρή όραση, λάμψεις, φωτοστέφανα γύρω από πηγές φωτός Συνήθως σταδιακή, αλλά θα πρέπει να αξιολογείται Αλλαγές στα μάτια που σχετίζονται με τον διαβήτη Θολή ή παραμορφωμένη όραση, μερικές φορές κυμαινόμενη Χρειάζεται οφθαλμολογική αξιολόγηση, ειδικά αν έχετε διαβήτη Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας Θολή κεντρική όραση, κυματιστές γραμμές, δυσκολία στην όραση λεπτομερειών Άμεση οφθαλμολογική φροντίδα, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς Νέες λάμψεις, πολλά «αιωρούμενα» αντικείμενα στο οπτικό πεδίο, σκιές ή «κουρτίνα σκότους» Επείγον περιστατικό Γλαύκωμα κλειστής γωνίας Σοβαρός πόνος στα μάτια, κόκκινα μάτια, θολή όραση, ναυτία, πονοκέφαλος Επείγον περιστατικό Εγκεφαλικό επεισόδιο Ξαφνική ανώδυνη απώλεια ή θόλωση όρασης, μερικές φορές με νευρολογικά συμπτώματα Επείγον περιστατικό

Πότε η κατάσταση μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή

Το θόλωμα που βελτιώνεται μετά το ανοιγοκλείσιμο και την ανάπαυση των ματιών, τη χρήση λιπαντικών σταγόνων ή την αφαίρεση ενός ερεθιστικού μπορεί να σχετίζεται με ξηρότητα ή επιφανειακό ερεθισμό. Η καταπόνηση των ματιών μπορεί επίσης να κάνει την όραση να φαίνεται προσωρινά θολή, ειδικά μετά από παρατεταμένη χρήση οθόνης.

Παρόλα αυτά, η αιφνίδια θόλωση της όρασης στο ένα μάτι δεν πρέπει να αγνοείται εάν επανέρχεται συνεχώς, διαρκεί αρκετή ώρα και επηρεάζει την ανάγνωση, την οδήγηση, την εργασία ή τις καθημερινές δραστηριότητες.

Τι να κάνετε επιτόπου

Μην τρίβετε το μάτι, ειδικά εάν υπάρχει πόνος ή πιθανά υπολείμματα Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν τους φοράτε και αποφύγετε να τους ξαναβάλετε μέχρι να διευκρινιστεί η αιτία Εάν η θόλωση είναι ήπια και μοιάζει με ξηρότητα, τα τεχνητά δάκρυα μπορεί να βοηθήσουν Εάν τα συμπτώματα είναι ξαφνικά, επώδυνα, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από προειδοποιητικά σημάδια, επικοινωνήστε επειγόντως με οφθαλμίατρο ή πηγαίνετε σε νοσοκομείο

Άτομα με διαβήτη, υπέρταση, προηγούμενη οφθαλμική νόσο, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στα μάτια ή ιστορικό προβλημάτων του αμφιβληστροειδούς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η θολή όραση στο ένα μάτι να προκληθεί από υψηλό σάκχαρο στο αίμα;

Ναι. Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να αλλάξει προσωρινά την εστίαση και μπορεί επίσης να συμβάλει στην εμφάνιση διαβητικής οφθαλμοπάθειας με την πάροδο του χρόνου. Θα πρέπει να ελέγχεται κάθε νέα ή η μεταβαλλόμενη θόλωση σε κάποιον με διαβήτη.

Μπορώ να οδηγήσω με θολή όραση στο ένα μάτι;

Όχι. Αποφύγετε την οδήγηση μέχρι να διευκρινιστεί η αιτία και η όραση να είναι ασφαλής. Η θόλωση στο ένα μάτι μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη του βάθους, τον χρόνο αντίδρασης και την ικανότητα να εντοπίσετε κινδύνους στον δρόμο.

Συμπέρασμα

Η θολή όραση στο ένα μάτι μπορεί να προκληθεί από ξηρότητα, λοίμωξη, ημικρανία, καταρράκτη, αλλαγές που σχετίζονται με τον διαβήτη, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα ή διακοπή της ροής του αίματος στο μάτι ή τον εγκέφαλο.

Το κλειδί είναι ο χρόνος και η σοβαρότητα. Η ήπια, σύντομη θόλωση μπορεί να είναι ακίνδυνη, αλλά η ξαφνική, επώδυνη, επιδεινούμενη ή μερική απώλεια όρασης απαιτεί επείγουσα ιατρική φροντίδα. Όταν οι αλλαγές στην όραση είναι νέες και ανεξήγητες, είναι ασφαλέστερο να σας εξετάσει γιατρός παρά να περιμένετε.

