Νιώθετε μόνιμα κουρασμένοι; 7 συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό σίδηρο

7 σημάδια ότι μπορεί να έχετε έλλειψη σιδήρου.

Newsbomb

Νιώθετε μόνιμα κουρασμένοι; 7 συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό σίδηρο
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η έλλειψη σιδήρου συμβαίνει όταν το σώμα δεν έχει αρκετό σίδηρο, για να παράγει υγιή αιμοσφαιρίνη, την πρωτεΐνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια, που μεταφέρει οξυγόνο. Μπορεί να υπάρχει με ή χωρίς αναιμία, αλλά τα συμπτώματα συχνά γίνονται πιο αισθητά όταν μειώνεται η παροχή οξυγόνου στους ιστούς.

Τα σημάδια μπορεί να είναι ανεπαίσθητα στην αρχή. Μια εξέταση αίματος είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος, για να επιβεβαιωθεί η έλλειψη σιδήρου, επομένως τα επίμονα συμπτώματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με εικασίες.

1. Συνεχής κόπωση ή αδυναμία

Η κόπωση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια έλλειψης σιδήρου. Μπορεί να αισθάνεστε ασυνήθιστα εξαντλημένοι, αδύναμοι ή ανίκανοι να φέρετε εις πέρας τυπικές καθημερινές δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεστε έξτρα ξεκούραση.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο χαμηλός σίδηρος μπορεί να μειώσει την παροχή οξυγόνου στους μύες και τα όργανα. Η κούραση μπορεί να είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη έλλειψη ύπνου, επειδή δεν βελτιώνεται πολύ με την ξεκούραση.

2. Δύσπνοια ή ταχυπαλμία

Εάν το σώμα δεν μεταφέρει αποτελεσματικά οξυγόνο, η καρδιά και οι πνεύμονες μπορεί να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν αυτήν τη δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια κατά το περπάτημα, την ανάβαση σκάλας ή σωματική δραστηριότητα, η οποία παλιά ήταν εύκολη.

Μερικοί παρατηρούν επίσης αίσθημα παλμών, ταχυπαλμία ή δυσφορία στο στήθος. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται άμεσα, ειδικά εάν είναι νέα, σοβαρά ή εμφανίζονται σε ηρεμία.

3. Χλωμό δέρμα, κρύα χέρια ή κρύα πόδια

Η χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο μπορεί να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο χλωμό από το συνηθισμένο, ειδικά στο εσωτερικό των κάτω βλεφάρων, των χειλιών, των ούλων και των νυχιών. Μερικοί αισθάνονται επίσης ασυνήθιστα πιο κρύα άκρα.

Η ωχρότητα από μόνη της δεν αρκεί για να διαγνωστεί η έλλειψη σιδήρου, αλλά αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν εμφανίζεται μαζί με κόπωση, ζάλη ή δύσπνοια.

4. Πονοκέφαλοι, ζάλη ή λιποθυμία

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας, επειδή ο εγκέφαλος μπορεί να λαμβάνει λιγότερο πλούσιο σε οξυγόνο αίμα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι χειρότερα όταν σηκώνεστε απότομα ή κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας.

Εάν η ζάλη είναι συχνή, σοβαρή ή συνδέεται με λιποθυμία, πόνο στο στήθος ή νευρολογικά συμπτώματα, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

5. Εύθραυστα νύχια ή τριχόπτωση

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να επηρεάσει τους ιστούς που αναπτύσσονται γρήγορα, όπως τα μαλλιά και τα νύχια. Τα νύχια μπορεί να γίνουν εύθραυστα, αδύναμα ή ασυνήθιστα επίπεδα. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορούν να αποκτήσουν σχήμα κουταλιού, μια αλλαγή που ονομάζεται κοιλονυχία.

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί τριχόπτωση, αν και σε αυτό είναι πιθανές πολλές άλλες αιτίες, όπως η νόσος του θυρεοειδούς, το άγχος, η εγκυμοσύνη και οι διατροφικές ελλείψεις.

6. Λιγούρες για πάγο ή μη εδώδιμα είδη

Μια έντονη λιγούρα για μάσημα πάγου μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης σιδήρου. Μερικοί αναπτύσσουν την λεγόμενη πίκα, που σημαίνει λιγούρα για μη εδώδιμες ουσίες, όπως χώμα, άργιλος, χαρτί ή άμυλο.

Η πίκα μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, αλλά θα πρέπει πάντα να ζητείται ιατρική συμβουλή, ειδικά σε παιδιά ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

7. Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών ή ευαισθησία στη γλώσσα

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να συνδεθεί με το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μια δυσάρεστη επιθυμία να κινείτε διαρκώς τα πόδια σας, κάτι που συχνά επιδεινώνεται τη νύχτα, όταν ξαπλώνετε. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ευαισθησία, λεία ή πρησμένη γλώσσα και ρωγμές στις γωνίες του στόματος.

Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά στην έλλειψη σιδήρου, αλλά αξίζει να τα ελέγξετε όταν εμφανίζονται μαζί με κόπωση ή άλλα σημάδια.

Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει χαμηλό σίδηρο;

Οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνουν:

  • γυναίκες με βαριά έμμηνο ρύση
  • έγκυες και λεχώνες
  • συχνοί αιμοδότες
  • χορτοφάγοι ή vegans,
  • καθώς και άτομα με:
  • γαστρεντερική αιμορραγία
  • φλεγμονώδη νόσο του εντέρου
  • κοιλιοκάκη
  • βαριατρική χειρουργική επέμβαση
  • μακροχρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων που μειώνουν το οξύ

Μην ξεκινάτε συμπληρώματα σιδήρου υψηλής δόσης χωρίς εξέταση. Η υπερβολική ποσότητα σιδήρου μπορεί να είναι επιβλαβής και ο χαμηλός σίδηρος μπορεί να είναι σημάδι αιμορραγίας ή άλλης ιατρικής πάθησης που χρήζει θεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να έχω ανεπάρκεια σιδήρου χωρίς αναιμία;

Ναι. Τα αποθέματα σιδήρου μπορεί να είναι χαμηλά πριν η αιμοσφαιρίνη πέσει αρκετά, ώστε να σημάνει αναιμία. Η εξέταση φερριτίνης βοηθά στην αξιολόγηση του αποθηκευμένου σιδήρου.

Ποιες τροφές περιέχουν σίδηρο;

Καλές πηγές είναι: κόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά, φασόλια, φακές, τόφου, σπανάκι, ξηροί καρποί, σπόροι και εμπλουτισμένα δημητριακά. Οι τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C μπορούν να βελτιώσουν την απορρόφηση μη-αιμικού σιδήρου.

Συμπέρασμα

Τα κύρια σημάδια ανεπάρκειας σιδήρου περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια, ταχυπαλμία, ωχρότητα, ζάλη, εύθραυστα νύχια, τριχόπτωση, πίκα, ανήσυχα πόδια και αλλαγές στο στόμα ή τη γλώσσα.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε εξετάσεις αίματος αντί να κάνετε αυτοδιάγνωση. Η εύρεση της αιτίας έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τη διόρθωση του επιπέδου σιδήρου.

Πηγές:
clevelandclinic.org (1)
clevelandclinic.org (2)
nih.gov
nhs.uk
mayoclinic.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Πέντε συλλήψεις μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας – Οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Χωρίς πρόοδο» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

20:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το μυστικό της Βόρειας Θάλασσας: Πώς ένας αστεροειδής προκάλεσε τσουνάμι ύψους 100 μέτρων

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οι Νικητές της Διαδρομής»: Μουσική πρωτοβουλία συμπερίληψης από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει» για τη χρηματοδότηση του πολέμου

19:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ford αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει 300 μηχανικους - Τους είχε διώξει γιατί πίστευε ότι θα τους αντικαταστήσει η ΤΝ

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στα σύνορα με το Κιλκίς: Μήνυμα του 112 για το χωριό Ακρίτας

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Δημητρίου: «Είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι»

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι τρανσέξουαλ από τα αθλήματα γυναικών - Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό για τον «Μπατμαν του Μεξικό»: Δένει κλέφτες σε κολώνες και τους ζωγραφίζει... μουστάκια

19:00ΥΓΕΙΑ

Νιώθετε μόνιμα κουρασμένοι; 7 συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό σίδηρο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ταραχές κατά της επένδυσης του γαμπρού Τραμπ - Πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

18:53LIFESTYLE

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκλεισαν τον κύκλο τους στην ΕΡΤ

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το διάταγμα Τραμπ για την μη απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: «Η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα και αλλάζει κατεύθυνση λόγω ανέμων», λέει ο Δήμαρχος Δελφών στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Βρέθηκαν 27 κιλά χρυσού, $57 εκατομμύρια και... χρυσά εσώρουχα σε σπίτι βουλευτή σε επιχείρηση κατά της διαφθοράς- Έμειναν άναυδοι οι αστυνομικοί

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Η κατάρρευση στο εξαώροφο της Αλκμήνης 22 και οι εργασίες ανέγερσης νέας 5ώροφης στην Αλκμήνης 20 - Αποκλειστικό Newsbomb

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας στη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 δύο φορές, εκκενώνεται η κοινότητα Λητή

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

11:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πόσο μεγάλος σεισμός μπορεί να γίνει στην Ελλάδα

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα έριξε ιστιοφόρο στα βράχια - Δείτε εικόνες

17:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει» για τη χρηματοδότηση του πολέμου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια, συνεχίζεται η μάχη», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ