Νιώθετε μόνιμα κουρασμένοι; 7 συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό σίδηρο

Η έλλειψη σιδήρου συμβαίνει όταν το σώμα δεν έχει αρκετό σίδηρο, για να παράγει υγιή αιμοσφαιρίνη, την πρωτεΐνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια, που μεταφέρει οξυγόνο. Μπορεί να υπάρχει με ή χωρίς αναιμία, αλλά τα συμπτώματα συχνά γίνονται πιο αισθητά όταν μειώνεται η παροχή οξυγόνου στους ιστούς.

Τα σημάδια μπορεί να είναι ανεπαίσθητα στην αρχή. Μια εξέταση αίματος είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος, για να επιβεβαιωθεί η έλλειψη σιδήρου, επομένως τα επίμονα συμπτώματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με εικασίες.

1. Συνεχής κόπωση ή αδυναμία

Η κόπωση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια έλλειψης σιδήρου. Μπορεί να αισθάνεστε ασυνήθιστα εξαντλημένοι, αδύναμοι ή ανίκανοι να φέρετε εις πέρας τυπικές καθημερινές δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεστε έξτρα ξεκούραση.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο χαμηλός σίδηρος μπορεί να μειώσει την παροχή οξυγόνου στους μύες και τα όργανα. Η κούραση μπορεί να είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη έλλειψη ύπνου, επειδή δεν βελτιώνεται πολύ με την ξεκούραση.

2. Δύσπνοια ή ταχυπαλμία

Εάν το σώμα δεν μεταφέρει αποτελεσματικά οξυγόνο, η καρδιά και οι πνεύμονες μπορεί να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν αυτήν τη δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια κατά το περπάτημα, την ανάβαση σκάλας ή σωματική δραστηριότητα, η οποία παλιά ήταν εύκολη.

Μερικοί παρατηρούν επίσης αίσθημα παλμών, ταχυπαλμία ή δυσφορία στο στήθος. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται άμεσα, ειδικά εάν είναι νέα, σοβαρά ή εμφανίζονται σε ηρεμία.

3. Χλωμό δέρμα, κρύα χέρια ή κρύα πόδια

Η χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο μπορεί να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο χλωμό από το συνηθισμένο, ειδικά στο εσωτερικό των κάτω βλεφάρων, των χειλιών, των ούλων και των νυχιών. Μερικοί αισθάνονται επίσης ασυνήθιστα πιο κρύα άκρα.

Η ωχρότητα από μόνη της δεν αρκεί για να διαγνωστεί η έλλειψη σιδήρου, αλλά αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν εμφανίζεται μαζί με κόπωση, ζάλη ή δύσπνοια.

4. Πονοκέφαλοι, ζάλη ή λιποθυμία

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας, επειδή ο εγκέφαλος μπορεί να λαμβάνει λιγότερο πλούσιο σε οξυγόνο αίμα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι χειρότερα όταν σηκώνεστε απότομα ή κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας.

Εάν η ζάλη είναι συχνή, σοβαρή ή συνδέεται με λιποθυμία, πόνο στο στήθος ή νευρολογικά συμπτώματα, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

5. Εύθραυστα νύχια ή τριχόπτωση

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να επηρεάσει τους ιστούς που αναπτύσσονται γρήγορα, όπως τα μαλλιά και τα νύχια. Τα νύχια μπορεί να γίνουν εύθραυστα, αδύναμα ή ασυνήθιστα επίπεδα. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορούν να αποκτήσουν σχήμα κουταλιού, μια αλλαγή που ονομάζεται κοιλονυχία.

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί τριχόπτωση, αν και σε αυτό είναι πιθανές πολλές άλλες αιτίες, όπως η νόσος του θυρεοειδούς, το άγχος, η εγκυμοσύνη και οι διατροφικές ελλείψεις.

6. Λιγούρες για πάγο ή μη εδώδιμα είδη

Μια έντονη λιγούρα για μάσημα πάγου μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης σιδήρου. Μερικοί αναπτύσσουν την λεγόμενη πίκα, που σημαίνει λιγούρα για μη εδώδιμες ουσίες, όπως χώμα, άργιλος, χαρτί ή άμυλο.

Η πίκα μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, αλλά θα πρέπει πάντα να ζητείται ιατρική συμβουλή, ειδικά σε παιδιά ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

7. Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών ή ευαισθησία στη γλώσσα

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να συνδεθεί με το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μια δυσάρεστη επιθυμία να κινείτε διαρκώς τα πόδια σας, κάτι που συχνά επιδεινώνεται τη νύχτα, όταν ξαπλώνετε. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ευαισθησία, λεία ή πρησμένη γλώσσα και ρωγμές στις γωνίες του στόματος.

Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά στην έλλειψη σιδήρου, αλλά αξίζει να τα ελέγξετε όταν εμφανίζονται μαζί με κόπωση ή άλλα σημάδια.

Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει χαμηλό σίδηρο;

Οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνουν:

γυναίκες με βαριά έμμηνο ρύση

έγκυες και λεχώνες

συχνοί αιμοδότες

χορτοφάγοι ή vegans,

καθώς και άτομα με:

γαστρεντερική αιμορραγία

φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

κοιλιοκάκη

βαριατρική χειρουργική επέμβαση

μακροχρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων που μειώνουν το οξύ

Μην ξεκινάτε συμπληρώματα σιδήρου υψηλής δόσης χωρίς εξέταση. Η υπερβολική ποσότητα σιδήρου μπορεί να είναι επιβλαβής και ο χαμηλός σίδηρος μπορεί να είναι σημάδι αιμορραγίας ή άλλης ιατρικής πάθησης που χρήζει θεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να έχω ανεπάρκεια σιδήρου χωρίς αναιμία;

Ναι. Τα αποθέματα σιδήρου μπορεί να είναι χαμηλά πριν η αιμοσφαιρίνη πέσει αρκετά, ώστε να σημάνει αναιμία. Η εξέταση φερριτίνης βοηθά στην αξιολόγηση του αποθηκευμένου σιδήρου.

Ποιες τροφές περιέχουν σίδηρο;

Καλές πηγές είναι: κόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά, φασόλια, φακές, τόφου, σπανάκι, ξηροί καρποί, σπόροι και εμπλουτισμένα δημητριακά. Οι τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C μπορούν να βελτιώσουν την απορρόφηση μη-αιμικού σιδήρου.

Συμπέρασμα

Τα κύρια σημάδια ανεπάρκειας σιδήρου περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια, ταχυπαλμία, ωχρότητα, ζάλη, εύθραυστα νύχια, τριχόπτωση, πίκα, ανήσυχα πόδια και αλλαγές στο στόμα ή τη γλώσσα.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε εξετάσεις αίματος αντί να κάνετε αυτοδιάγνωση. Η εύρεση της αιτίας έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τη διόρθωση του επιπέδου σιδήρου.

Πηγές:

clevelandclinic.org (1)

clevelandclinic.org (2)

nih.gov

nhs.uk

mayoclinic.org