ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημοσιών υπαλλήλων

Οι διατάξεις προς αναθεώρηση αναμένεται να έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, εξέλιξη που έχει σημάνει «συναγερμό» στην ΑΔΕΔΥ. «Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή, μέσα στο κατακαλόκαιρο, τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού, μεταξύ αυτών και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο Δημόσιο» αναφέρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, η οποία προκήρυξε στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), συμμετέχει στη στάση εργασίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην προωθούμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ανοίγει τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψει «να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ».

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί «αξιοκρατία- διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας -ΕΚΑΒ. Μόνιμη, σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων».

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