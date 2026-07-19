Βακτήρια και μικρόβια στα παγάκια στο ποτήρι μας - Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης

Τα παγάκια που χρησιμοποιούνται σε ποτά και καφέ μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όταν η μηχανή πάγου δεν καθαρίζεται, δεν απολυμαίνεται και δεν ελέγχεται μικροβιολογικά σωστά. Μια πρόσφατη έκθεση της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής & Ποιότητας Πόσιμου Πάγου (ΕΕΔΥΠΠΠ) προειδοποιεί ότι ο μολυσμένος πόσιμος πάγος δεν αποτελεί θεωρητικό πρόβλημα, ακόμη και σε χώρους φιλοξενίας που εφαρμόζουν ήδη προγράμματα υγιεινής.

Η Ένωση Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής & Ποιότητας Πόσιμου Πάγου (ΕΕΔΥΠΠΠ) είναι ένα σωματείο με σκοπό την προώθηση της υγιεινής, της ποιότητας και της τεχνολογικής εξέλιξης στον χώρο των παγομηχανών και του πόσιμου πάγου.

Ιδρύθηκε το 2024 από μία ομάδα επαγγελματιών με στόχο τη θεσμική υποστήριξη της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση των επαγγελματιών και την ευαισθητοποίηση της αγοράς για την ασφάλεια του καταναλωτή.

Η ανησυχία δεν είναι η εμφάνιση/όψη που μπορεί να έχουν τα παγάκια. Ακόμα και ο διαυγής, άοσμος πάγος μπορεί να μεταφέρει μικροοργανισμούς εάν οι εσωτερικές επιφάνειες της μηχανής, οι γραμμές νερού, ο κάδος αποθήκευσης και οι χώροι διανομής είναι μολυσμένα.

Τι διαπίστωσε η έκθεση της ΕΕΔΥΠΠΠ για τα παγάκια σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης

Η ΕΕΔΥΠΠΠ ανέφερε αποτελέσματα από 965 δείγματα πόσιμου πάγου, κυρίως από μεγάλες ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 22,38% των δειγμάτων έδειξε μικροβιολογικές αποκλίσεις.

Σε 129 από τα 965 δείγματα, οι δοκιμές ανίχνευσαν κολοβακτηρίδια ή/και E. coli ή/και εντερόκοκκους. Αυτοί οι οργανισμοί είναι σημαντικοί, επειδή μπορούν να υποδηλώνουν αποτυχία υγιεινής, πιθανή μόλυνση από κόπρανα ή μόλυνση στο εσωτερικό του συστήματος διαχείρισης νερού/πάγου.

Η έκθεση της ΕΕΔΥΠΠΠ:

«Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τα μολυσμένα με παθογόνα μικρόβια παγάκια που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στα ποτά ή τον καφέ τους από τις επιχειρήσεις εστίασης»

Το κύριο μήνυμα της επιτροπής είναι πρακτικό: η απλή τεχνική συντήρηση ή ο ορατός καθαρισμός επιφανειών δεν επαρκούν. Οι παγομηχανές μπορούν να αναπτύξουν μικροβιακό φορτίο, μούχλα και βιοφίλμ εσωτερικά, όπου οι καταναλωτές και πολλά μέλη του προσωπικού δεν μπορούν να δουν.

Πώς μολύνονται τα παγάκια που φτάνουν στο ποτήρι μας

Ο πάγος είναι τροφή. Εάν το νερό, η μηχανή, τα εργαλεία χειρισμού (λαβίδες, κουτάλες κ.α.), ο κάδος αποθήκευσης ή τα χέρια που αγγίζουν τον πάγο μολυνθούν, τα μικρόβια μπορούν να φτάσουν στο ποτήρι.

Οι παγομηχανές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, επειδή συνδυάζουν νερό, κρύες επιφάνειες, κρυφά εσωτερικά μέρη και επαναλαμβανόμενο ανθρώπινο χειρισμό. Βιοφίλμ μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε σωλήνες, δίσκους και περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Μόλις σχηματιστεί το βιοφίλμ, το τακτικό σκούπισμα μπορεί να μην το αφαιρέσει.

Η μόλυνση μπορεί επίσης να συμβεί εάν το προσωπικό χειρίζεται τον πάγο με γυμνά χέρια, αποθηκεύει λανθασμένα τα εργαλεία χειρισμού, τοποθετεί ποτήρια απευθείας στους κάδους πάγου ή δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης.

Τι προβλήματα υγείας μπορεί να προκαλέσουν τα μολυσμένα παγάκια;

Ο μολυσμένος πάγος μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές ασθένειες εάν καταποθούν επιβλαβή μικρόβια. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τον οργανισμό και τη δόση, αλλά τα συνηθισμένα σημάδια είναι:

διάρροια

στομαχικές κράμπες

ναυτία

έμετος

πυρετός

Ο κίνδυνος είναι συνήθως μεγαλύτερος για:

μικρά παιδιά

ηλικιωμένους

έγκυες

άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

άτομα με σοβαρές χρόνιες ασθένειες

Οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες μπορούν να αναρρώσουν από ήπια τροφιμογενή νοσήματα με υγρά και ξεκούραση. Αλλά θα πρέπει να πάνε σε γιατρό αν εκδηλώσουν συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από 3 ημέρες, όπως:

σοβαρή διάρροια

αιματηρά κόπρανα

επαναλαμβανόμενο έμετο

υψηλό πυρετό

αφυδάτωση

σύγχυση

Σκοτώνει η κατάψυξη τα μικρόβια;

Η κατάψυξη δεν αποστειρώνει αξιόπιστα τα τρόφιμα ή το νερό. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό πολλών μικροβίων, αλλά ορισμένοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν από την κατάψυξη και να γίνουν πρόβλημα κατά την κατάποση.

Γι' αυτό ο πάγος πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλο έτοιμο προς κατανάλωση τρόφιμο. Μόλις μολυνθεί, το γεγονός ότι είναι κατεψυγμένος δεν τον καθιστά αυτόματα ασφαλή.

Τι πρέπει να κάνουν τα ξενοδοχεία, οι καφετέριες και τα εστιατόρια;

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την απολύμανση των μηχανημάτων πάγου ως διαδικασία ασφάλειας τροφίμων και όχι ως δευτερεύουσα εργασία καθαρισμού. Η ΕΕΔΥΠΠΠ καλεί για εξειδικευμένο καθαρισμό και απολύμανση, εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό, τεκμηριωμένες διαδικασίες και συστηματικό μικροβιολογικό έλεγχο.

Βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας είναι:

εσωτερικός καθαρισμός

απολύμανση

αφαίρεση βιοφίλμ

ασφαλής αποθήκευση εργαλείων χειρισμού

υγιεινή των χεριών του προσωπικού

παροχή καθαρού νερού

τακτική συντήρηση των φίλτρων νερού

γραπτά αρχεία συντήρησης

Το εξωτερικό της παγομηχανής μπορεί να φαίνεται καθαρό ενώ το εσωτερικό σύστημα παραμένει μολυσμένο.

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές δεν μπορούν να επιθεωρήσουν μια μηχανή πάγου από το τραπέζι, αλλά μπορούν να κάνουν ασφαλέστερες επιλογές. Αποφύγετε τον πάγο εάν η επιχείρηση φαίνεται κακοσυντηρημένη, το προσωπικό χειρίζεται τον πάγο με μη ασφαλή τρόπο ή ο πάγος έχει ασυνήθιστη οσμή ή σωματίδια.

Σε αβέβαια περιβάλλοντα τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής μόλυνσης είναι σώφρον να επιλέγουν κλειστά εμφιαλωμένα ποτά χωρίς πάγο. Αυτό είναι ιδιαίτερα λογικό κατά τη διάρκεια ταξιδιών, σε πολυσύχναστους εποχιακούς χώρους ή εκεί όπου τα πρότυπα υγιεινής φαίνονται αδύναμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το αλκοόλ ή ο καφές να σκοτώσει τα μικρόβια σε μολυσμένα παγάκια;

Δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη προστασία. Το αλκοόλ στα συνηθισμένα ποτά και στον κρύο καφέ δεν είναι αξιόπιστες μέθοδοι απολύμανσης.

Είναι ο συσκευασμένος πάγος ασφαλέστερος από τον πάγο που παρασκευάζεται επιτόπου;

Μπορεί να είναι ασφαλέστερος εάν παράγεται, συσκευάζεται και αποθηκεύεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής, αλλά στην πράξη, όλα εξακολουθούν να εξαρτώνται από την κατάλληλη μεταφορά, αποθήκευση και χειρισμό του πάγου στην επιχείρηση εστίασης.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα της έρευνας της ΕΕΔΥΠΠΠ αναδεικνύουν ένα απλό αλλά σημαντικό ζήτημα ασφάλειας των τροφίμων: τα παγάκια δεν είναι ακίνδυνα μόνο και μόνο επειδή είναι κατεψυγμένα και -ίσως- διαυγή. Εάν μια παγομηχανή είναι μολυσμένη εσωτερικά, ο πάγος που παράγει μπορεί να μεταφέρει μικρόβια σε ποτά.

Πηγές:

eedyppp.gr

cdc.gov (1)

cdc.gov (2)

nih.gov

europa.eu