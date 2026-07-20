Η παρακολούθηση τηλεόρασης συρρικνώνει συστηματικά τον εγκέφαλό σας

Παρακολούθηση τηλεόρασης, όγκος εγκεφάλου και κίνδυνος άνοιας: Τι έδειξε νέα μελέτη.

Newsbomb

Η παρακολούθηση τηλεόρασης συρρικνώνει συστηματικά τον εγκέφαλό σας
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το να παρακολουθεί κανείς τηλεόραση «πολύ συχνά» στην μέση ηλικία συνδέθηκε σε μια νέα μελέτη με μικρότερες δομές του εγκεφάλου αργότερα στη ζωή, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που εμπλέκονται στην μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία και την όραση.

Το εύρημα δεν σημαίνει ότι το να βλέπετε μια αγαπημένη σας εκπομπή, βλάπτει τον εγκέφαλο. Υποδηλώνει, ότι η υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για ένα πρότυπο συμπεριφοράς, που δεν υποστηρίζει μακροπρόθεσμα την υγεία του εγκεφάλου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από την μελέτη «Κίνδυνος αθηροσκλήρωσης στις κοινότητες», μια μακροχρόνια μελέτη υγείας στις ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες μέσης ηλικίας ρωτήθηκαν πόσο συχνά παρακολουθούσαν τηλεόραση στον ελεύθερο χρόνο τους και πόσο χρόνο από την εργάσιμη ημέρα τους περνούσαν καθιστοί.

Πάνω από 20 χρόνια αργότερα, οι μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι τα άτομα που είχαν αναφέρει ότι όσοι παρακολουθούσαν τηλεόραση «πολύ συχνά» είχαν μικρότερους όγκους σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτές περιελάμβαναν περιοχές που συνδέονται με τον σχηματισμό μνήμης, περιοχές του μετωπιαίου λοβού που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων και ινιακές περιοχές, που εμπλέκονται στην οπτική επεξεργασία.

Είχαν επίσης περισσότερες «υπερεντάσεις λευκής ουσίας»: ευρήματα στην μαγνητική τομογραφία, που αντικατοπτρίζουν αλλαγές στα μικρά αγγεία του εγκεφάλου και σχετίζονται με τη γήρανση, τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, τη γνωστική εξασθένηση και την άνοια.

Αυτό συνέβη μόνο επειδή η θέαση τηλεόρασης περιλαμβάνει καθιστική ζωή;

Όχι εντελώς. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης ήταν ότι δεν ήταν κάθε μορφή καθιστικής ζωής το ίδιο.

Η αυξημένη καθιστική καθημερινότητα στην εργασία δεν συνδέθηκε με το ίδιο εγκεφαλικό πρότυπο. Μάλιστα, τα άτομα που κάθονταν περισσότερο στην εργασία εμφάνισαν μεγαλύτερους μετωπιαίους και ινιακούς λοβούς και λιγότερες υπερεντάσεις λευκής ουσίας. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η πνευματικά απαιτητική καθιστή εργασία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερη γνωστική διέγερση από την παθητική παρακολούθηση τηλεόρασης.

Αυτό υποστηρίζει ένα πιο λεπτό μήνυμα: η υγεία του εγκεφάλου μπορεί να εξαρτάται όχι μόνο από το πόσο καθόμαστε, αλλά και από το τι κάνουμε ενώ καθόμαστε.

Προκαλεί άνοια η τηλεόραση;

Όχι, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η τηλεόραση προκαλεί άνοια. Δείχνει ότι η έντονη παρακολούθηση τηλεόρασης στην μέση ηλικία συσχετίστηκε με μεταγενέστερες διαφορές στη δομή του εγκεφάλου, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τη γνωστική γήρανση.

Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Η παθητική παρακολούθηση τηλεόρασης μπορεί να αντικαταστήσει τη σωματική δραστηριότητα, την κοινωνική επαφή, τον ύπνο, το διάβασμα, τα χόμπι και τις ψυχικά απαιτητικές εργασίες. Μπορεί επίσης να συσσωρεύεται με άλλους κινδύνους για την υγεία, οι οποίοι είναι δύσκολο να μετρηθούν.

αντρας παρακολουθει τηλεοραση

Γιατί η παθητική θέαση τηλεόρασης διαφέρει από άλλες καθιστικές δραστηριότητες;

Η παθητική παρακολούθηση απαιτεί σχετικά λίγη ενεργητική δραστηριότητα μνήμης, επίλυση προβλημάτων, συζήτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο εγκέφαλος λαμβάνει πληροφορίες, αλλά μπορεί να μην λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί κατά την ανάγνωση, την μάθηση, τον προγραμματισμό, την αναπαραγωγή μουσικής, την κοινωνικοποίηση και την εκτέλεση σύνθετων εργασιών.

Αυτό δεν κάνει την τηλεόραση «κακή». Η ξεκούραση που προσφέρει είναι σημαντική. Το πρόβλημα ξεκινάει με την καθημερινή και πολύωρη παρακολούθηση, που εκτοπίζει τις πιο ενεργές μορφές κίνησης και νοητικής εμπλοκής.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η άσκηση να ακυρώσει τις επιπτώσεις από την έντονη παρακολούθηση τηλεόρασης;

Όχι πλήρως. Η άσκηση είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη, αλλά αυτή η μελέτη διαπίστωσε συσχετίσεις που σχετίζονται με την τηλεόραση ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό της σωματικής δραστηριότητας. Η καλύτερη στρατηγική είναι να κινείστε περισσότερο και να μειώσετε την πολύωρη παθητική παρακολούθηση τηλεόρασης.

Είναι διαφορετική η παρακολούθηση ντοκιμαντέρ ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

Πιθανώς, αλλά η μελέτη δεν μέτρησε τον τύπο του προγράμματος. Η ψυχικά ενεργή παρακολούθηση, όπως η συζήτηση, η καταγραφή σημειώσεων και η εκμάθηση μιας δεξιότητας, μπορεί να διαφέρει από την παθητική παρακολούθηση άσκοπων γεγονότων, αλλά αυτό χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Είναι πολύ αργά για να αλλάξω συνήθειες σε μεγαλύτερη ηλικία;

Όχι. Η υγεία του εγκεφάλου μπορεί να επωφεληθεί από περισσότερη δραστηριότητα, καλύτερο ύπνο, κοινωνική επαφή, έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και ψυχικά ελκυστικές ρουτίνες. Η μελέτη επικεντρώθηκε στις συνήθειες μέσης ηλικίας, αλλά η συμπεριφορά αργότερα στη ζωή εξακολουθεί να έχει σημασία.

Ποια είναι μια καλύτερη βραδινή ρουτίνα για την υγεία του εγκεφάλου;

Δοκιμάστε έναν σύντομο περίπατο, μια καθορισμένη ώρα τηλεόρασης στο τέλος της ημέρας, ένα χόμπι χωρίς οθόνη και μια συνεπή ώρα ύπνου. Ο στόχος δεν είναι η τελειότητα. Είναι η αντικατάσταση ορισμένων παθητικών ωρών με κίνηση, μάθηση ή σύνδεση.

Συμπέρασμα

Η νέα μελέτη συνδέει την πολύ συχνή παρακολούθηση τηλεόρασης στην μέση ηλικία με μικρότερο όγκο εγκεφάλου και περισσότερες αλλαγές στην λευκή ουσία δεκαετίες αργότερα. Δεν αποδεικνύει ότι η τηλεόραση προκαλεί άμεσα συρρίκνωση του εγκεφάλου, αλλά ενισχύει την ιδέα ότι οι παθητικές καθιστικές συνήθειες μπορεί να έχουν σημασία για τη γήρανση του εγκεφάλου.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41NEWSBOMB

Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» στην Ντάουνινγκ Στριτ -Το τέλος του Στάρμερ και η επόμενη ημέρα στους Εργατικούς

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στη Σούδα τυλίχθηκε στις φλόγες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Renault μειώνει τις τιμές σε Captur και Austral

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων – Η εισαγγελέας προτείνει για το αίτημα αναβολής

09:29NEWSBOMB

Πάτρα: Εισέβαλαν στο σπίτι, χτύπησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο 40.000 ευρώ

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» ψηφιακών υποχρεώσεων φέρνει στο χείλος του γκρεμού 1 στις 2 επιχειρήσεις - Πληρώνουν ένα επιπλέον ενοίκιο

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:13ΥΓΕΙΑ

Η παρακολούθηση τηλεόρασης συρρικνώνει συστηματικά τον εγκέφαλό σας

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη έδειξε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε μπαρ – Συνελήφθη μεθυσμένη

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

09:10WHAT THE FACT

Μια «χαμένη» μεσαιωνική πόλη 300 στρεμμάτων αποκαλύφθηκε στα βουνά του Ουζμπεκιστάν χάρη σε λέιζερ

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο - «Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης»

09:02NEWSBOMB

Πάτρα: Πυρκαγιά σε ξενώνα στην Αρόη

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής - Πάνω από 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

08:56ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Το πλήθος αποδοκίμασε Τραμπ και Ινφαντίνο κατά την τελετή της απονομής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

08:50TRAVEL

Αστυπάλαια: Στην κορυφή της Ευρώπης για αληθινές αποδράσεις

08:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στον τελικό - Οι στιγμές που έγιναν viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής - Πάνω από 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40άρια

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από το Ορμούζ» - Ένατη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων - Ξανά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι

08:16WHAT THE FACT

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ