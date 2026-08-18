Η αόρατη κακοποίηση των ατόμων με αναπηρία

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Η αόρατη κακοποίηση των ατόμων με αναπηρία
ΥΓΕΙΑ
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Η βία παραμένει συχνά κρυφή, καθώς τα θύματα δυσκολεύονται να την καταγγείλουν. O σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων α.μ.ε.α η «Ανοιχτή Αγκαλιά» σε συνεργασία με την Action Aid υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Power» .

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καθώς πέφτουν θύματα βίας 4-10 φορές πιο συχνά συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό εξαιτίας της δυσκολίας να αποκαλύψουν την κακοποίηση και λόγω της έλλειψης ευαισθητοποίησης και γνώσης των υπηρεσιών να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα σημάδια…

Η πρόληψη και η καταστολή της κακοποίησης ατόμων με αναπηρία δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση· είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικού πολιτισμού.«Η Ανοιχτή Αγκαλιά» συμβάλει στην πρόληψη και την καταστολήΣτην ανατολή μιας νέας προοπτικής για τη συμπερίληψη και την κοινωνική συνοχή, η «Ανοιχτή Αγκαλιά» «έτρεξε» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Power» με θέμα την «σεξουαλική κακοποίηση και ΑμεΑ».

Στόχος η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και η ευαισθητοποίηση, ο εντοπισμός, η βοήθεια και η επανένταξη των θυμάτων κακοποίησης στην κοινότητα.

Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων κατάφεραν να «χτίσουν» μια ομάδα εμπιστοσύνης με τα παιδιά αλλά και να ενεργοποιήσουν τους γονείς και τους εθελοντές σχετικά με τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί έξω.Τα άτομα με αναπηρία άρχισαν να κατανοούν τα είδη βίας και κακοποίησης, μέσα στην οικογένεια, αλλά και στη κοινωνία, στη μοναξιά που απορρέει από την περιθωριοποίηση του θύματος.

Με βιωματικές συνεδρίες, με εργαλεία όπως ανατομικές κούκλες διάγνωσης, με ενδείξεις σεξουαλικού τύπου τραύματος, έργα τέχνης που υποδηλώνουν έμφυλη βία και κακοποίηση, έγινε αναφορά στις παγιωμένες ιδέες και στους φόβους γύρω από το φαινόμενο.Έγινε κουβέντα για τον στιγματισμό των θυμάτων, την διαφορετικότητα και τη σύνδεσή της με το τραύμα. Την εύρεση εξωτερικής βοήθειας αλλά και αρωγής από φορείς, χώρους, ιδρύματα και γενικότερα από δίκτυα παροχής υπηρεσιών.Η δυσκολία μεγάλη.

Πώς να περιγράψεις σε αυτά τα αθώα πλάσματα λέξεις και έννοιες που είναι δύσκολες και με σκοτεινό ή και αρνητικό περιεχόμενο.

Έτσι οι ειδικοί ανακάλυψαν τη σπουδαία συμβολή του παραμυθιού. Μίλησαν λοιπόν, για την ασφάλειά τους εκεί έξω και την αυτοπροστασία τους, τον εντοπισμό των «κακών ανθρώπων» αλλά και τη γρήγορη απομάκρυνση από αυτούς.Μίλησαν για την βία στα παραμύθια και την αδικία, όπως και για την καλοσύνη των ανθρώπων και την ανιδιοτελή αγάπη.

Διάβασαν ιστορίες με την έννοια της διαφορετικότητας των ζώων και την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών ειδών μεταξύ τους. Διάβασαν για τους καλούς ήρωες και τον περιορισμό τους από τους κακούς. Είπαν τι αισθανόμαστε για τους τραυματισμένους και τη βοήθεια που μπορούμε να τους παρέχουμε με μια γλυκιά κουβέντα ή μια καλή πράξη. Πώς δηλαδή μπορεί και ανακουφίζει, απλώς το να συμπονά κάνεις τον άλλον και να του δίνει ένα χέρι βοήθειας, όταν εκείνος υποφέρει.Τα παιδιά αγάπησαν το «μάθημα», όπως το έλεγαν! Διασκέδαζαν ενώ μιλούσαν για δύσκολα θέματα και ζωγράφιζαν, έκαναν χειροτεχνίες, συζητούσαν όλοι μαζί για το κρυμμένο νόημα στην ιστορία …

Έμαθαν να αναγνωρίζουν και να αντέχουν λίγο περισσότερο τη βία στον κόσμο τους. Έμαθαν να βρίσκουν επιπλέον και κάτι καλό να λένε στα άλλα παιδιά.Για δεκαετίες, τα άτομα με αναπηρία βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας και «αόρατα» από θεσμούς και λειτουργούς της.

Ο κοινωνικός στιγματισμός και ο κρατικός παραγκωνισμός ήταν έντονος, αντιμετωπίζοντας τα ως αντικείμενα και όχι ως υποκείμενα δικαίου. Σήμερα μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, υλοποιούνται έργα, υιοθετούνται καλές πρακτικές υποστήριξης της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία αλλά αυτά δεν έχουν αποκλείσει οριστικά, την παλιά σκέψη, που ανακυκλώνει τα αρνητικά στερεότυπα για τα άτομα με αναπηρία και τα οποία, δυστυχώς «άτυπα», υπάρχουν στους μηχανισμούς χρηματοδότησης, στις διοικητικές δομές αλλά και στον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες.

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