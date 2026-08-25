Τι κάνει το στρες στην καρδιά σας — Τι λένε οι καρδιολόγοι ότι βοηθάει

Το στρες δεν είναι απλώς κάτι που νιώθετε ψυχικά. Όταν η πίεση γίνεται έντονη ή επίμονη, το καρδιαγγειακό σύστημα αντιδρά επίσης και, με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να συμβάλει στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Οι καρδιολόγοι τονίζουν ότι το στρες είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης εικόνας. Μπορεί να επηρεάσει την καρδιά άμεσα μέσω της αντίδρασης σε μια στρεσογόνο κατάσταση και έμμεσα διαταράσσοντας τον ύπνο, την άσκηση, τις διατροφικές συνήθειες και άλλες συμπεριφορές που προστατεύουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Τι κάνει το στρες στην καρδιά σας

Το βραχυπρόθεσμο στρες ενεργοποιεί την λεγόμενη αντίδραση «μάχης ή φυγής». Η αδρεναλίνη και άλλες ορμόνες του στρες αυξάνουν προσωρινά τον καρδιακό ρυθμό, την αναπνοή και την αρτηριακή πίεση, ώστε το σώμα να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια αντιληπτή απειλή.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι το χρόνιο στρες, όταν αυτό το σύστημα ενεργοποιείται επανειλημμένα για εβδομάδες ή και περισσότερο. Το παρατεταμένο στρες μπορεί να συμβάλει σε υψηλότερη αρτηριακή πίεση, φλεγμονή και αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία, ενώ παράλληλα δυσκολεύει τον καλό ύπνο, την άσκηση, την υγιεινή διατροφή και την αποφυγή του καπνίσματος ή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Μια μετα-ανάλυση του 2022 σε περισσότερα από 650.000 άτομα διαπίστωσε, ότι όσοι είχαν υψηλή ψυχολογική δυσφορία είχαν και 28% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων απ’ ό,τι άτομα με χαμηλή ή καθόλου δυσφορία.

Συνεπώς, οι καρδιολογικές οδηγίες επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά, αν και οι παρατηρητικές συσχετίσεις δεν μπορούν να αποδείξουν ότι το στρες από μόνο του προκαλεί καρδιακές παθήσεις.

Μπορεί το στρες να προκαλέσει καρδιακή προσβολή;

Το σοβαρό συναισθηματικό στρες μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει οξέα καρδιαγγειακά προβλήματα, ειδικά σε άτομα με υποκείμενους παράγοντες κινδύνου ή καρδιακές παθήσεις. Μπορεί να αυξήσει απότομα τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση και μπορεί προσωρινά να μειώσει τη ροή του αίματος προς την καρδιά.

Σπανίως, το έντονο συναισθηματικό ή σωματικό στρες μπορεί να προκαλέσει καρδιομυοπάθεια takotsubo, γνωστή και ως «σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς», το οποίο μπορεί να μιμηθεί μια καρδιακή προσβολή.

Ο νέος ή σοβαρός πόνος στο στήθος, η δύσπνοια και η λιποθυμία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όχι να θεωρούνται στρες ή άγχος.

Πώς μπορεί το χρόνιο στρες να αυξήσει τον καρδιακό κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου;

Υπάρχουν δύο κύριες οδοί:

Βιολογικά, η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ορμόνες του στρες μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση, τη φλεγμονή και την αγγειακή λειτουργία. Από άποψη συμπεριφοράς, το επίμονο στρες μπορεί να οδηγήσει σε κακό ύπνο, λιγότερη άσκηση, υπερκατανάλωση τροφής, κάπνισμα, υπερβολικό αλκοόλ και ασυνεπή χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να επιδεινώσουν τους καθιερωμένους καρδιαγγειακούς κινδύνους, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και η παχυσαρκία.

Τι βοηθά στην προστασία της καρδιάς, όταν είστε αγχωμένοι;

Δεν υπάρχει μία μόνο τεχνική, που να εξαλείφει το στρες και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μείωση του στρες από μόνη της αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές, παραμένουν ελλιπή. Η πιο χρήσιμη προσέγγιση είναι η βελτίωση τόσο της αντιμετώπισης όσο και της καρδιαγγειακής υγείας.

Οι καρδιολόγοι συνιστούν σταθερά:

τακτική σωματική δραστηριότητα

επαρκή ύπνο

υποστηρικτικές κοινωνικές συνδέσεις και

πρακτικές χαλάρωσης όπως διαλογισμό, ελεγχόμενη αναπνοή και γιόγκα

Η άσκηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, επειδή ανακουφίζει από την ένταση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την αρτηριακή πίεση, τον έλεγχο του βάρους και την καρδιαγγειακή υγεία.

Αξίζει επίσης να αντιμετωπιστεί ο καθαυτός παράγοντας στρες. Η πίεση στην εργασία, η φροντίδα, τα οικονομικά προβλήματα και οι δυσκολίες στις σχέσεις μπορεί να απαιτούν πρακτικές αλλαγές και όχι μόνο χαλάρωση. Η συμβουλευτική ή άλλη επαγγελματική υποστήριξη ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει, όταν το στρες φαίνεται ανεξέλεγκτο ή παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το στρες να προκαλέσει αίσθημα παλμών στην καρδιά;

Ναι. Η αδρεναλίνη μπορεί να κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα ή πιο δυνατά. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ταχυπαλμίας, οι ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί, η ζάλη και η λιποθυμία θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται ιατρικά.

Μειώνει ο διαλογισμός τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων;

Εμμέσως. Ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του στρες και μπορεί να βελτιώσει παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνει, όχι να αντικαθιστά, την αποδεδειγμένη καρδιαγγειακή πρόληψη, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης, της υγιεινής διατροφής και της συνταγογραφούμενης θεραπείας.

Πρέπει τα άτομα με καρδιακές παθήσεις να λαμβάνουν το στρες πιο σοβαρά;

Ναι. Το επίμονο στρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό παράλληλα με την υπέρταση, την υψηλή χοληστερόλη, τον διαβήτη και τυχόν διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο. Η συζήτηση με έναν καρδιολόγο μπορεί να αποτελέσει μέρος της διαχείρισης του καρδιακού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Το στρες επηρεάζει την καρδιά τόσο μέσω της βιολογίας όσο και μέσω της συμπεριφοράς. Οι σύντομες εκρήξεις είναι φυσιολογικές, αλλά το χρόνιο στρες μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενεργοποιώντας επανειλημμένα τις οδούς στρες και υπονομεύοντας τις υγιεινές συνήθειες.

Το πρακτικό μήνυμα από τους καρδιολόγους δεν είναι να εξαλείψετε κάθε παράγοντα στρες. Είναι να αναγνωρίζετε το επίμονο στρες, να προστατεύετε τον ύπνο και τη σωματική δραστηριότητα, να παραμένετε κοινωνικά συνδεδεμένοι και να αναζητάτε επαγγελματική βοήθεια, όταν χρειάζεται.

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