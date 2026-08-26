Συναγερμός στη Ρόδο για τη γαστρεντερίτιδα - Εντοπίστηκαν 298 κρούσματα σε 20 ημέρες

Snapshot Στη Ρόδο καταγράφηκαν 298 κρούσματα γαστρεντερίτιδας από 1 έως 20 Αυγούστου.

Ο ΕΟΔΥ ζήτησε εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα υδροδότησης της Ρόδου, περιλαμβάνοντας δειγματοληψίες από γεωτρήσεις, πηγές και δεξαμενές.

Τα αποτελέσματα δειγματοληψιών από τον Μάιο έως τον Αύγουστο πρέπει να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας ξεπέρασε τα 90 κρούσματα σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι τα φετινά δεδομένα αφορούν μόνο τις πρώτες 20 ημέρες του μήνα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ρόδου, με την ολοένα και αυξανόμενη καταγραφή περιστατικών γαστρεντερίτιδας.

Η αύξηση στα κρούσματα προκάλεσε και την παρέμβαση του ΕΟΔΥ στο νησί, με τον Οργανισμό να ζητά εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκληρο το σύστημα υδροδότησης της πόλης.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, με έγγραφο που φέρει ημερομηνία 24 Αυγούστου 2026, ο Οργανισμός ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Αυγούστου 2026 προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 298 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όταν τον Αύγουστο του 2025 ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός για την ίδια υγειονομική δομή ήταν 201 άτομα.

Επιπλέον, η αύξηση των προσελεύσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο υπερβαίνει τα 90 περιστατικά, και μάλιστα με τα φετινά δεδομένα να αφορούν μόνο στις πρώτες 20 ημέρες του μήνα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Οργανισμός ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε λήψη δειγμάτων νερού από σημεία αντιπροσωπευτικά του δικτύου της πόλης της Ρόδου, καθώς και από τις γεωτρήσεις, τις πηγές και τις δεξαμενές που την υδροδοτούν. Παράλληλα, ζητείται η αποστολή των αποτελεσμάτων όλων των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2026 στο δίκτυο ύδρευσης της Ρόδου, στον βιολογικό καθαρισμό και στα θαλάσσια ύδατα, καθώς και το αρχείο των μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου για το ίδιο χρονικό διάστημα.

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