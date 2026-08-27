Τι δείχνουν οι μυς της γάμπας για την υγεία της καρδιάς

Οι μύες της γάμπας κάνουν περισσότερα από το να σας βοηθούν να περπατάτε. Κάθε φορά που συστέλλονται, πιέζουν τις βαθιές φλέβες στα κάτω άκρα και ωθούν το αίμα προς τα πάνω προς την καρδιά, βοηθώντας την κυκλοφορία του αίματος να λειτουργήσει ενάντια στη βαρύτητα.

Γι' αυτό οι γάμπες μερικές φορές ονομάζονται «δεύτερη καρδιά» του σώματος. Αλλά οι δυνατές γάμπες δεν αποδεικνύουν ότι η καρδιά σας είναι υγιής. Παρέχουν, όμως, ενδείξεις για την κυκλοφορία και τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Γιατί οι μυς της γάμπας ονομάζονται «δεύτερη καρδιά»;

Όταν περπατάτε, λυγίζετε τον αστράγαλό σας ή σηκώνεστε στις μύτες των ποδιών σας, οι μύες της γάμπας συμπιέζουν τις φλέβες στο κάτω μέρος του ποδιού. Οι μονόδρομες μικροσκοπικές βαλβίδες μέσα στις φλέβες βοηθούν στη διατήρηση της κίνησης του αίματος προς τα πάνω (επιστροφή προς την καρδιά) αντί να πέφτει πίσω προς τα πόδια.

Αυτή η «αντλία του μυός της γάμπας» υποστηρίζει την φλεβική επιστροφή: τη ροή του αίματος πίσω στην καρδιά. Όταν δεν λειτουργεί σωστά, περισσότερο αίμα μπορεί να συγκεντρωθεί στα πόδια, συμβάλλοντας σε πρήξιμο και δυσφορία.

Σε αντίθεση με την καρδιά, ωστόσο, αυτή η «δεύτερη καρδιά» εξαρτάται από την κίνηση των ποδιών για να κάνει την άντληση.

Μπορεί η κακή λειτουργία της γάμπας να σηματοδοτεί χειρότερη καρδιακή υγεία;

Μπορεί να αποτελεί δείκτη ευρύτερου κινδύνου για την υγεία, αλλά δεν αποτελεί μια βασική εξέταση για καρδιακές παθήσεις.

Μια μελέτη της κλινικής Mayo του 2024 παρακολούθησε 5.913 ενήλικες των οποίων η παραπάνω λειτουργία μετρήθηκε με φλεβική πληθυσμογραφία αέρα (μια μη επεμβατική διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται για την ποσοτική αξιολόγηση της λειτουργίας των φλεβών και της αιμοδυναμικής των κάτω άκρων).

Η θνησιμότητα αυξήθηκε καθώς το κλάσμα εξώθησης της αντλίας μειώθηκε. Σε σύγκριση με άτομα των οποίων το κλάσμα εξώθησης ήταν τουλάχιστον 50%, όσοι είχαν την πιο κακή λειτουργία (10% έως 19%) είχαν περίπου 2,4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας.

Η μελέτη ήταν παρατηρητική και περιελάμβανε ασθενείς αγγειακής κλινικής. Η κακή λειτουργία της αντλίας στην γάμπα μπορεί να αντανακλά εν μέρει ευθραυστότητα, μειωμένη κινητικότητα ή άλλη ασθένεια και όχι ότι προκαλεί άμεσα πρόωρο θάνατο.

Τι μπορεί να αποκαλύψει ο πόνος στις γάμπες για τις αρτηρίες σας

Κάποια συμπτώματα στις γάμπες μπορούν μερικές φορές να αποκαλύψουν περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ).

Η ΠΑΝ εμφανίζεται όταν η αθηροσκλήρωση στενεύει τις αρτηρίες που τροφοδοτούν τα πόδια. Ένα κλασικό σύμπτωμα είναι ο πόνος, οι κράμπες και η κόπωση στη γάμπα κατά το περπάτημα, που υποχωρεί μετά από λίγα λεπτά ανάπαυσης. Ο μυς πονάει επειδή η ροή του αίματος δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση.

Η ΠΑΝ έχει σημασία πέρα από τα πόδια: τα άτομα με ΠΑΝ διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, επειδή η αθηροσκλήρωση μπορεί να επηρεάσει τις αρτηρίες σε όλο το σώμα.

Βέβαια, δεν είναι κάθε πόνος στη γάμπα αγγειακός. Αλλά ο επαναλαμβανόμενος πόνος στη γάμπα κατά την άσκηση, ο οποίος σταματά με την ανάπαυση, χρήζει ιατρικής αξιολόγησης.

Προστατεύουν οι δυνατότερες γάμπες την καρδιά;

Οι ενεργοί μυς της γάμπας υποστηρίζουν την φλεβική επιστροφή και την κινητικότητα, αλλά οι δυνατότερες γάμπες δεν αποτελούν εγγύηση καρδιαγγειακής προστασίας.

Το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας και η επανειλημμένη κίνηση του αστραγάλου ενεργοποιούν την αντλία της γάμπας. Η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των μυών με την ηλικία. Οι ερευνητές από την μελέτη του 2024 δεν εξέτασαν εάν η βελτίωση της δύναμης της γάμπας αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές ή παρατείνει την επιβίωση.

Το πρακτικό μήνυμα είναι να παραμένετε δραστήριοι ως μέρος της καθιερωμένης καρδιαγγειακής πρόληψης, αλλά να μην αντιμετωπίζετε τις ασκήσεις στις γάμπες ως υποκατάστατο του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, του διαβήτη ή του καπνίσματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το πρήξιμο των αστραγάλων να σημαίνει ότι η αντλία αίματος στη γάμπα δεν λειτουργεί καλά;

Ναι, η δυσλειτουργία της αντίστροφης ροής αίματος στις γάμπες μπορεί να συμβάλει στη φλεβική συγκέντρωση αίματος και το πρήξιμο. Αλλά το πρήξιμο των αστραγάλων έχει πολλές άλλες αιτίες, όπως καρδιακή, νεφρική ή ηπατική νόσο. Θα πρέπει να αξιολογείται από γιατρό το επίμονο ή ανεξήγητο πρήξιμο.

Το να έχω μεγάλες ή δυνατές γάμπες σημαίνει ότι η καρδιά μου είναι υγιής;

Όχι. Οι μελέτες μέτρησαν πόσο αποτελεσματικά μετακινείται το φλεβικό αίμα από τις γάμπες προς την καρδιά, όχι το μέγεθος των μυών της γάμπας. Η μυϊκή δύναμη και η κινητικότητα έχουν σημασία για την υγεία, αλλά η εμφάνιση από μόνη της δεν μπορεί να διαγνώσει την καρδιαγγειακή υγεία ή ασθένεια.

Συμπέρασμα

Οι γάμπες αποτελούν μέρος του καρδιαγγειακού συστήματος: οι συσπάσεις τους βοηθούν στην επιστροφή του αίματος από τα πόδια στην καρδιά. Η κακή λειτουργία αυτής της διαδικασίας έχει συσχετιστεί με υψηλότερη θνησιμότητα, ενώ ο πόνος κατά την άσκηση στις γάμπες μπορεί να είναι σημάδι ΠΑΝ.

Αλλά οι γάμπες σας δεν αποτελούν κάποιο... τεστ για την υγεία της καρδιάς. Είναι ένα κομμάτι της καρδιαγγειακής εικόνας και ο επίμονος πόνος, το πρήξιμο ή η μειωμένη κινητικότητα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

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