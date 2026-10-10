Eπιστήμονες ανακάλυψαν τρόπο να ανιχνεύουν τα σημάδια του καρκίνου του πνεύμονα

Επιστήμονες από το University College London ανακάλυψαν ότι ορισμένα ανοσοκύτταρα μπορούν να συσσωρευτούν στον οργανισμό μήνες ή και χρόνια πριν αναπτυχθεί ο καρκίνος του πνεύμονα.

Η στόχευση αυτού του μηχανισμού βοήθησε στη μείωση της συχνότητας σχηματισμού όγκων σε πειράματα σε ποντίκια. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature.

Μια ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. James Reading και τον καθηγητή Sam Janes μελέτησε δείγματα αίματος και ιστών από άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα παρακολούθησης της υγείας των πνευμόνων και διεξήγαγε επίσης πειράματα σε ζώα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο αριθμός των ρυθμιστικών Τ κυττάρων αυξάνεται σταδιακά πριν αναπτυχθεί ο καρκίνος. Συνήθως καταστέλλουν τη δραστηριότητα άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του σώματος να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τα ανώμαλα κύτταρα. Ως αποτέλεσμα, δίνεται η ευκαιρία στις προκαρκινικές αλλοιώσεις να εξελιχθούν σε όγκους.

Χρησιμοποιώντας πειραματικές εξετάσεις αίματος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τα επίπεδα αυτών των κυττάρων. Στο μέλλον, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα ή στην ανίχνευση της νόσου στα πρώιμα στάδια.

Σε πειράματα σε ποντίκια, ένα φάρμακο που στοχεύει συγκεκριμένες ανοσολογικές διεργασίες βοήθησε στην αποδυνάμωση των κατασταλτικών επιδράσεων των ρυθμιστικών Τ κυττάρων. Το ποσοστό των ζώων που ανέπτυξαν όγκους μειώθηκε στο μισό και δεν σχηματίστηκαν μεγάλοι όγκοι.

«Απομακρυνόμαστε από τη θεραπεία του καρκίνου κυρίως σε προχωρημένο στάδιο και στοχεύουμε σε προκαρκινικές παθήσεις», δήλωσε ο καθηγητής Σαμ Τζέινς.

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