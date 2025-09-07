Αυξάνονται όσοι δεσμεύονται με δάνεια για να αγοράσουν αυτοκίνητο

Του Γιάννη Σκουφή

Με τη μέση τιμή αγοράς των καινούργιων αυτοκινήτων να έχει πραγματικά «ξεφύγει», πολλοί καταφεύγουν σε μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά τις δόσεις. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για την αμερικανική αγορά, σχεδόν ένας στους πέντε πληρώνει πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα για το αυτοκίνητό του, ενώ ποσοστό 22,4% υπογράφει δάνειο διάρκειας 84 μηνών ή και παραπάνω.

Τα εξάχρονα δάνεια είναι σήμερα τα πιο συνηθισμένα (36,1%), ενώ τα επταετή φτάνουν το 21,6%. Τα πενταετή έχουν περιοριστεί στο 19%, ενώ τα τετραετή και τριετή επιλέγονται μόλις από το 6% και 4% των αγοραστών αντίστοιχα. Επανεμφάνιση κάνουν και τα οκταετή δάνεια (96 μηνών), που ναι μεν παραμένουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά αλλά καταγράφουν άνοδο.

Αυτές οι επιλογές όμως δημιουργούν νέα προβλήματα στην αγορά των ΗΠΑ. Πάνω από το 26% των αυτοκινήτων που δίνονται ως ανταλλαγή έχουν «αρνητική αξία» – δηλαδή το υπόλοιπο του δανείου είναι υψηλότερο από την εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μέσος αγοραστής οφείλει ακόμη πάνω από 6.000 ευρώ. Η μεταφορά του παλιού χρέους στο νέο δάνειο δυσκολεύει σημαντικά την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Στελέχη της αγοράς λιανικής δηλώνουν ότι προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους πελάτες από τέτοιες δεσμεύσεις, καθώς είναι πιθανό να βρεθούν σε δύσκολη θέση όταν θελήσουν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Επιπλέον, η συνολική επιβάρυνση για ένα δάνειο 84 μηνών ξεπερνά τις 14.000 ευρώ σε τόκους – περίπου 4.300 ευρώ περισσότερα από ένα πενταετές.

Οι μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις αυξάνουν σταδιακά το συνολικό κόστος, ενώ παράλληλα μειώνουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία. Και όσο οι τιμές παραμένουν υψηλές, οι αγοραστές συνεχίζουν να «τεντώνουν» τα περιθώρια που έχουν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να μείνουν δεσμευμένοι σε ένα δάνειο που διαρκεί περισσότερο από την ίδια τη ζωή του αυτοκινήτου.

