Η Horse παρουσιάζει εύκολη λύση range-extender για ηλεκτρικά

Η εταιρεία κινητήρων Horse αποκάλυψε ένα νέο σύστημα range-extender, σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μετατροπή των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε οχήματα με αυξημένη αυτονομία.

Το νέο αυτό κιτ, που θα παρουσιαστεί από τη συνεργασία Renault, Geely και Aramco στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, περιλαμβάνει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου με ενσωματωμένο γεννήτρια και inverter.

