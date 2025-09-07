Η Horse παρουσιάζει εύκολη λύση range-extender για ηλεκτρικά
Η ισχύς του φτάνει τους 95 ίππους, ενώ το μέγεθός του είναι συγκρίσιμο με μια μικρή βαλίτσα
Η εταιρεία κινητήρων Horse αποκάλυψε ένα νέο σύστημα range-extender, σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μετατροπή των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε οχήματα με αυξημένη αυτονομία.
Το νέο αυτό κιτ, που θα παρουσιαστεί από τη συνεργασία Renault, Geely και Aramco στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, περιλαμβάνει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου με ενσωματωμένο γεννήτρια και inverter.
