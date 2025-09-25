Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά

Του Γιάννη Σκουφή

Παρά το ότι βρισκόμαστε στην εποχή του εξηλεκτρισμένου αυτοκινήτου, πολλοί οδηγοί plug-in υβριδικών τα χρησιμοποιούν σαν συμβατικά υβριδικά και σπάνια συνδέουν το καλώδιο φόρτισης.

Για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνήθεια, το Toyota Research Institute (TRI) εξελίσσει την εφαρμογή ChargeMinder, που μέσα από ειδοποιήσεις, μικρές «προκλήσεις» και στατιστικά στοιχεία επιχειρεί να κάνει τη φόρτιση πιο ελκυστική. Η λογική της εφαρμογής θυμίζει εφαρμογές γυμναστικής: δίνει υπενθυμίσεις, παρακολουθεί «σερί» φόρτισης και επιβραβεύει τη συνέπεια.

Μέσω τηλεματικών δεδομένων και τοποθεσίας μπορεί να προτείνει την καλύτερη στιγμή για φόρτιση, ιδίως όταν το δίκτυο τροφοδοτείται σε μεγαλύτερο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει ακόμη και μικρά κουίζ ώστε να κρατά τον χρήστη σε επαφή με τον στόχο.

Οι δοκιμές σε ΗΠΑ και Ιαπωνία έδειξαν ότι αυτή η προσέγγιση αποδίδει. Στην Αμερική οι οδηγοί plug-in υβριδικών αύξησαν κατά περίπου 10% τις φορτίσεις τους, ενώ ταυτόχρονα η ικανοποίηση ανέβηκε κατά 16%. Στην Ιαπωνία οδηγοί ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών φόρτιζαν κατά 59% πιο συχνά σε ώρες αιχμής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, παραμένοντας συνδεδεμένοι για μισή ώρα επιπλέον μέσα στην ημέρα.

Η Toyota δεν έχει ανακοινώσει πότε η εφαρμογή θα γίνει εμπορικά διαθέσιμη. Το TRI ωστόσο μιλά ήδη για περισσότερες εξατομικευμένες παρεμβάσεις, με στόχο να βελτιωθούν οι συνήθειες φόρτισης και να μειωθούν οι εκπομπές. Πάντως, είναι πολύ πιθανό η ChargeMinder να βρει τον δρόμο της προς την αγορά, ιδίως στην Ευρώπη όπου η συνεπής χρήση του ηλεκτρικού μέρους στα PHEV έχει μεγάλη σημασία.