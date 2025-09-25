Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά

Η Toyota δοκιμάζει την εφαρμογή ChargeMinder, που χρησιμοποιεί τεχνικές ψυχολογίας ώστε οι οδηγοί plug-in υβριδικών να μην ξεχνούν να φορτίζουν το PHEV αυτοκίνητό τους.

Newsbomb

Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Παρά το ότι βρισκόμαστε στην εποχή του εξηλεκτρισμένου αυτοκινήτου, πολλοί οδηγοί plug-in υβριδικών τα χρησιμοποιούν σαν συμβατικά υβριδικά και σπάνια συνδέουν το καλώδιο φόρτισης.

Για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνήθεια, το Toyota Research Institute (TRI) εξελίσσει την εφαρμογή ChargeMinder, που μέσα από ειδοποιήσεις, μικρές «προκλήσεις» και στατιστικά στοιχεία επιχειρεί να κάνει τη φόρτιση πιο ελκυστική. Η λογική της εφαρμογής θυμίζει εφαρμογές γυμναστικής: δίνει υπενθυμίσεις, παρακολουθεί «σερί» φόρτισης και επιβραβεύει τη συνέπεια.

Μέσω τηλεματικών δεδομένων και τοποθεσίας μπορεί να προτείνει την καλύτερη στιγμή για φόρτιση, ιδίως όταν το δίκτυο τροφοδοτείται σε μεγαλύτερο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει ακόμη και μικρά κουίζ ώστε να κρατά τον χρήστη σε επαφή με τον στόχο.

Οι δοκιμές σε ΗΠΑ και Ιαπωνία έδειξαν ότι αυτή η προσέγγιση αποδίδει. Στην Αμερική οι οδηγοί plug-in υβριδικών αύξησαν κατά περίπου 10% τις φορτίσεις τους, ενώ ταυτόχρονα η ικανοποίηση ανέβηκε κατά 16%. Στην Ιαπωνία οδηγοί ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών φόρτιζαν κατά 59% πιο συχνά σε ώρες αιχμής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, παραμένοντας συνδεδεμένοι για μισή ώρα επιπλέον μέσα στην ημέρα.

toyota-charge-minder-2.jpg

Η Toyota δεν έχει ανακοινώσει πότε η εφαρμογή θα γίνει εμπορικά διαθέσιμη. Το TRI ωστόσο μιλά ήδη για περισσότερες εξατομικευμένες παρεμβάσεις, με στόχο να βελτιωθούν οι συνήθειες φόρτισης και να μειωθούν οι εκπομπές. Πάντως, είναι πολύ πιθανό η ChargeMinder να βρει τον δρόμο της προς την αγορά, ιδίως στην Ευρώπη όπου η συνεπής χρήση του ηλεκτρικού μέρους στα PHEV έχει μεγάλη σημασία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

08:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09)

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Rihanna: Γέννησε το πρώτο της κοριτσάκι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέος συναγερμός από πτήσεις drones σε αεροδρόμια – Στο επίκεντρο και η στρατιωτική βάση του Σκρίντστρουπ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για την ειρήνη - 85 νεκροί σε 24 ώρες, χτύπησαν στάδιο που στέγαζε εκτοπισμένους

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Αγνοείται 54χρονος ψαράς στην περιοχή Ακρωτήρι Καμπανούς

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ