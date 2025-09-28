Opel Mokka Coffee: Ηλεκτρική... καφετέρια για τον δρόμο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Stellantis αποφάσισε να συνδυάσει δύο αγαπημένα πράγματα του σύγχρονου οδηγού: τον καφέ και την ηλεκτροκίνηση. Έτσι, δημιούργησε το Opel Mokka Coffee, ένα μοναδικό, ειδικά διαμορφωμένο πρωτότυπο που στο πορτμπαγκάζ του έχει μια πλήρως εξοπλισμένη κινητή καφετέρια.

Η εξωτερική εμφάνιση του συγκεκριμένου Mokka είναι σχεδόν ίδια με την κανονική έκδοση, εκτός από ένα μικρό λογότυπο με φλιτζάνι καφέ στο πίσω μέρος. Ωστόσο, μόλις ανοίξει η πίσω πόρτα, αποκαλύπτεται ολόκληρος εξοπλισμός cafe: δύο μηχανές καφέ (μία για αλεσμένο και μία για κάψουλες), μύλος, ατμοποιητής για το γάλα, ψυγειάκι, ακόμη και «knock box» για τα κατακάθια. Όλα είναι ενσωματωμένα σε ειδικές θήκες και συρτάρια με το λογότυπο της Opel.

Η ειδική αυτή έκδοση βασίζεται στο Mokka Electric, με απόδοση 156 ίππων και αυτονομία έως 402 χιλιόμετρα χάρη στην μπαταρία των 54,0 kWh. Δεν πρόκειται για κάποια σπορ εκδοχή -όπως για παράδειγμα η GSe- αλλά για μια πρόταση που επικεντρώνεται στη χαλάρωση και την ευχάριστη αναμονή, π.χ. κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Η Opel μάλιστα έχει προσθέσει και ένα εικονίδιο καφέ στο μενού της οθόνης αφής των 10,0 ιντσών, τονίζοντας το θεματικό χαρακτήρα του μοντέλου. Όπως ήταν αναμενόμενο, το Mokka Coffee δεν πρόκειται να περάσει στη μαζική παραγωγή, αφού είναι ένα one-off show car που παρουσιάζει με δημιουργικό τρόπο τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός ηλεκτρικού SUV.