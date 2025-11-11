Το τέλος της «δωρεάν» ηλεκτροκίνησης με χιλιομετρική χρέωση;

Οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Μεγάλη Βρετανία ενδέχεται σύντομα να πληρώνουν κάθε χιλιόμετρο που διανύουν, καθώς το κράτος αναζητά νέους πόρους μετά τη μείωση των φόρων στα καύσιμα.

Του Γιάννη Σκουφή

Η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής τέλους ανά χιλιόμετρο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει τα διαφυγόντα έσοδα από το φόρο καυσίμων, λόγω της στροφής προς την ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτρο αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στον προσεχή κρατικό προϋπολογισμό και προβλέπει χρέωση 3 πενών ανά μίλι, δηλαδή περίπου 0,03 λίρες ή 0,04 ευρώ ανά 1,6 χιλιόμετρα.

Για έναν οδηγό που διανύει περίπου 12.900 χιλιόμετρα τον χρόνο, το ποσό αυτό μεταφράζεται σε περίπου 240 λίρες ή σχεδόν 280 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και ο ετήσιος φόρος κυκλοφορίας ύψους 195 λιρών, το συνολικό κόστος χρήσης για ένα ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να φτάσει τις 435 λίρες, δηλαδή πάνω από 500 ευρώ ετησίως.

Παρά τη δυσαρέσκεια που ήδη εκφράζεται, η κυβέρνηση αναμένεται να υπερασπιστεί το μέτρο, υποστηρίζοντας πως οι οδηγοί ηλεκτρικών εξακολουθούν να πληρώνουν λιγότερα από εκείνους που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο, οι οποίοι καταβάλλουν κατά μέσο όρο 600 λίρες τον χρόνο μόνο σε φόρους καυσίμων.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τη βρετανική ένωση κατασκευαστών (SMMT), η οποία χαρακτήρισε τη χρέωση ανά χιλιόμετρο ως «το λάθος μέτρο, τη λάθος στιγμή», εκτιμώντας πως θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης και την επίτευξη των στόχων για μηδενικούς ρύπους.

