Αυτό το Ford των 115 ίππων κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari

Το Escort RS1800 του 1977 απέδειξε πως η ιστορία και η σπανιότητα μπορούν να ανεβάσουν ένα ταπεινό Ford σε τιμές που ξεπερνούν ακόμη και τα πλέον σύγχρονα supercars.

Newsbomb

Αυτό το Ford των 115 ίππων κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η αγωνιστική ιστορία γράφεται και στο δρόμο, και το Ford Escort RS1800 είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σχεδιασμένο με σκοπό την ομολογκασιόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, το RS1800 είχε αποκλειστικά έναν στόχο: να νικήσει στις ειδικές διαδρομές.

Κάτω από το καπό του φιλοξενούσε έναν τετρακύλινδρο 1.800 κυβικών που εξελίχθηκε από την Cosworth, με απόδοση 115 ίππων και 171 Nm. Αριθμοί που σήμερα μοιάζουν ταπεινοί, αλλά για την εποχή του και σε συνδυασμό με βάρος κάτω από τα 900 κιλά, το καθιστούσαν ένα εξαιρετικά ευέλικτο και ικανό αυτοκίνητο.

Μόλις 109 κομμάτια κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της ομολογκασιόν, γεγονός που καθιστά το RS1800 όχι απλώς συλλεκτικό, αλλά σχεδόν άπιαστο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα άριστα διατηρημένο RS1800 πωλήθηκε για σχεδόν 320.000 ευρώ, περισσότερο από ό,τι κοστίζει μια ολοκαίνουργια Ferrari Roma.

0105
0205
0305
0405
0505

Αυτό που προκαλεί εντύπωση δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά και η διαχρονική αξία ενός μοντέλου που εξελίχθηκε με βάση καθαρά αγωνιστικά κριτήρια, χωρίς την παραμικρή πολυτέλεια.

Στο εσωτερικό του, κυριαρχεί η λειτουργικότητα: κοντέρ, στροφόμετρο και ένας απλός διακόπτης για το καλοριφέρ. Καμία υπερβολή, καμία περιττή άνεση. Μόνο το απολύτως απαραίτητο για έναν οδηγό που ήθελε απλά να πάει γρήγορα.

Το Escort RS1800 αποτελεί σήμερα μια υπενθύμιση ότι η αξία δεν προκύπτει μόνο από την ιπποδύναμη ή την τεχνολογία, αλλά και από το χαρακτήρα, την αγωνιστική κληρονομιά και τη σπανιότητα. Είναι ένας ζωντανός μύθος των ‘70s, που αποδεικνύει πως, όταν μιλάμε για αυτοκίνητα με ψυχή, τα χρήματα πολλές φορές έρχονται δεύτερα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θανατηφόρα παράσυρση πεζού - Νεκρός ένας 48χρονος

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος το χαρτόσημο: Πώς και πότε επιβάλλεται το ψηφιακό τέλος σε μισθώσεις, δάνεια και υποθήκες

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας που προηγήθηκε του μακελιού

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το 2Χ2 σε δύσκολη αποστολή

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής - Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Σε εξέλιξη η κατάσβεση σε ένα από τα σκάφη που τυλίχθηκαν στις φλόγες

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα κερκίδας εν μέσω αγώνα στο «Ιβανώφειο» - Δύο φίλαθλοι ελαφρά τραυματίες

08:21ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ χαπιών ασβεστίου και κινδύνου άνοιας

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος σε αγορά - Συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα - Δύο νεκροί και 18 τραυματίες, οι 11 σοβαρά

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ναυάγιο φορτωμένο με μόλυβδο φωτίζει τα μυστήρια της σκοτεινής ύλης στη Γη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: «Οι Δημοκρατικοί σκαλίζουν τις στάχτες του shutdown καθώς η αντίσταση τους λύγισε»

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο στο Ηράκλειο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το Ford των 115 ίππων κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:47ΥΓΕΙΑ

Μοναδικό αντίσωμα από καμήλες και αλπάκα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο στις ΗΠΑ ετοιμάζεται να εκραγεί - Και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ναυάγιο φορτωμένο με μόλυβδο φωτίζει τα μυστήρια της σκοτεινής ύλης στη Γη

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ