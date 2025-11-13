Αυτό το Ford των 115 ίππων κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari

Του Γιάννη Σκουφή

Η αγωνιστική ιστορία γράφεται και στο δρόμο, και το Ford Escort RS1800 είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σχεδιασμένο με σκοπό την ομολογκασιόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, το RS1800 είχε αποκλειστικά έναν στόχο: να νικήσει στις ειδικές διαδρομές.

Κάτω από το καπό του φιλοξενούσε έναν τετρακύλινδρο 1.800 κυβικών που εξελίχθηκε από την Cosworth, με απόδοση 115 ίππων και 171 Nm. Αριθμοί που σήμερα μοιάζουν ταπεινοί, αλλά για την εποχή του και σε συνδυασμό με βάρος κάτω από τα 900 κιλά, το καθιστούσαν ένα εξαιρετικά ευέλικτο και ικανό αυτοκίνητο.

Μόλις 109 κομμάτια κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της ομολογκασιόν, γεγονός που καθιστά το RS1800 όχι απλώς συλλεκτικό, αλλά σχεδόν άπιαστο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα άριστα διατηρημένο RS1800 πωλήθηκε για σχεδόν 320.000 ευρώ, περισσότερο από ό,τι κοστίζει μια ολοκαίνουργια Ferrari Roma.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά και η διαχρονική αξία ενός μοντέλου που εξελίχθηκε με βάση καθαρά αγωνιστικά κριτήρια, χωρίς την παραμικρή πολυτέλεια.

Στο εσωτερικό του, κυριαρχεί η λειτουργικότητα: κοντέρ, στροφόμετρο και ένας απλός διακόπτης για το καλοριφέρ. Καμία υπερβολή, καμία περιττή άνεση. Μόνο το απολύτως απαραίτητο για έναν οδηγό που ήθελε απλά να πάει γρήγορα.

Το Escort RS1800 αποτελεί σήμερα μια υπενθύμιση ότι η αξία δεν προκύπτει μόνο από την ιπποδύναμη ή την τεχνολογία, αλλά και από το χαρακτήρα, την αγωνιστική κληρονομιά και τη σπανιότητα. Είναι ένας ζωντανός μύθος των ‘70s, που αποδεικνύει πως, όταν μιλάμε για αυτοκίνητα με ψυχή, τα χρήματα πολλές φορές έρχονται δεύτερα.