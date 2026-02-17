Έρχεται το τέλος για τα τιμόνια τύπου yoke
Οι κινεζικές αρχές βάζουν οριστικό τέλος στα λεγόμενα yoke, τα «μισά» τιμόνια που θυμίζουν πιλοτήριο διαστημοπλοίου.
Νέοι κανόνες οδικής ασφάλειας προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα εγκρίνονται για πώληση στη χώρα θα πρέπει να διαθέτουν κανονικό, κυκλικό τιμόνι.
