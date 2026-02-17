Έρχεται το τέλος για τα τιμόνια τύπου yoke

Νέοι κανόνες οδικής ασφάλειας προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα εγκρίνονται για πώληση στη χώρα θα πρέπει να διαθέτουν κανονικό, κυκλικό τιμόνι.

