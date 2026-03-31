Είναι έξι ετών και ήδη έχει «πιάσει» τα 300 χλμ./ώρα!

Του Γιάννη Σκουφή

Ο μόλις 6 ετών Zayn Sofuoglu αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, καθώς οδηγεί αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες με επιδόσεις που συνήθως απαιτούν μεγάλη εμπειρία. Σε τόσο μικρή ηλικία, έχει ήδη καταγράψει στιγμές που θυμίζουν επαγγελματία οδηγό, προσελκύοντας παράλληλα τεράστιο ενδιαφέρον στα social media.

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή μέχρι σήμερα ήρθε όταν, σε ηλικία πέντε ετών, οδήγησε μια Lamborghini Revuelto σε αεροδιάδρομο, φτάνοντας τα 312 χλμ./ώρα. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, με τον πατέρα του στη θέση του συνοδηγού και το αυτοκίνητο κατάλληλα προσαρμοσμένο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το οικογενειακό υπόβαθρο παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο πατέρας του, Kenan Sofuoglu, είναι πολυπρωταθλητής Supersport και σήμερα δραστηριοποιείται ως μάνατζερ στον χώρο των αγώνων μοτοσυκλέτας, γεγονός που εξηγεί την πρώιμη επαφή του παιδιού με υψηλών επιδόσεων μηχανήματα.

Πέρα από την Revuelto, ο πιτσιρίκος έχει εμφανιστεί να οδηγεί αυτοκίνητα όπως το Tesla Model S Plaid και η Ferrari SF90 Stradale, ακόμη και να κάνει ντριφτ με ένα Nissan 200SX. Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε κλειστούς χώρους, με ειδικές τροποποιήσεις όπως επεκτάσεις πεντάλ.

Τα τελευταία του… κατορθώματα περιλαμβάνουν και τις μοτοσικλέτες, με τον Zayn να οδηγεί μοντέλα όπως η BMW M 1000 RR και η Kawasaki Ninja H2R, που ξεπερνούν τους 200 και 300 ίππους αντίστοιχα.

Προφανώς, η περίπτωση του Zayn Sofuoglu δείχνει πόσο νωρίς μπορεί να ξεκινήσει η εξειδίκευση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όταν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, η τεχνική υποστήριξη και η συνεχής καθοδήγηση.