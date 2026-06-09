Το Brado Carbon Buggy γυρίζει την πλάτη στην τεχνολογία

Του Γιάννη Σκουφή

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα είναι γεμάτα με οθόνες, συστήματα υποβοήθησης και προηγμένα ηλεκτρονικά, μια μικρή ιταλική εταιρεία αποφάσισε να ακολουθήσει τον ακριβώς αντίθετο δρόμο.

Ο λόγος για την Brado που παρουσίασε το πρώτο της μοντέλο, το Carbon Buggy, που αντλεί έμπνευση από τα κλασικά dune buggy των προηγούμενων δεκαετιών.

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκονται οι Matias Mussetta και Andrea Mazzuca, με τον πρώτο να διαθέτει εμπειρία από εταιρείες όπως η Lamborghini, η Dallara και η Scuderia Toro Rosso. Τη σχεδίαση έχει αναλάβει ο Juan Manuel Diaz, γνωστός μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή του στα Alfa Romeo 8C Competizione, Audi R8 Spyder και Audi RS Q e-tron Dakar.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα μινιμαλιστικό μοντέλο με μήκος μόλις 3,31 μέτρα, ανοιχτή καμπίνα, στρογγυλά φώτα και υφασμάτινη οροφή. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν διαμόρφωση δύο ή τεσσάρων θέσεων, ενώ οι επενδύσεις στο εσωτερικό συνδυάζουν δέρμα, υφάσματα για χρήση στην θάλασσα και λεπτομέρειες από τιτάνιο.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Το Carbon Buggy βασίζεται σε μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα και χρησιμοποιεί αερόψυκτο κινητήρα boxer της Volkswagen τοποθετημένο πίσω.

Η βασική έκδοση διαθέτει κινητήρα 1.800 κυβικών με 85 ίππους, ενώ η ισχυρότερη έκδοση των 2,0 λίτρων αποδίδει 110 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω χειροκίνητου κιβωτίου στους πίσω τροχούς.

Η Brado προσφέρει διαφορετικές ρυθμίσεις ανάρτησης και ελαστικών, είτε για κίνηση σε χωμάτινες διαδρομές είτε για πιο συχνή χρήση στην άσφαλτο.

Το Carbon Buggy θα κατασκευάζεται σε περιορισμένους αριθμούς και κάθε αυτοκίνητο θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό, δίνοντας προτεραιότητα στην αίσθηση της οδήγησης και όχι στην ψηφιακή τεχνολογία.