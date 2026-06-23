Η Renault αναβάθμισε το ηλεκτρικό Megane E-Tech

Έτσι λοιπόν τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, το αμιγώς ηλεκτρικό μικρο-μεσαίο Renault αναβαθμίζεται σε σημεία που έχουν άμεση σημασία με την καθημερινότητα: μπαταρία, αυτονομία, φόρτιση, συνδεσιμότητα και συστήματα υποβοήθησης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας