Η Renault αναβάθμισε το ηλεκτρικό Megane E-Tech
Το Megane E-Tech περνά στη δεύτερη φάση της πορείας του με αλλαγές που δεν περιορίζονται στην εμφάνιση.
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Έτσι λοιπόν τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, το αμιγώς ηλεκτρικό μικρο-μεσαίο Renault αναβαθμίζεται σε σημεία που έχουν άμεση σημασία με την καθημερινότητα: μπαταρία, αυτονομία, φόρτιση, συνδεσιμότητα και συστήματα υποβοήθησης.
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