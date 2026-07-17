Έκθεση Κομισιόν: Σταθερή και συστηματική η πρόοδος της Ελλάδας για το Κράτος Δικαίου

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ 13 από το σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Έκθεση Κομισιόν: Σταθερή και συστηματική η πρόοδος της Ελλάδας για το Κράτος Δικαίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών συστάσεων για το Κράτος Δικαίου, με μία από τις καλύτερες επιδόσεις συμμόρφωσης μεταξύ 13 κρατών μελών.
  • Η χώρα λαμβάνει τέσσερις συστάσεις, που αφορούν την προστασία δημοσιογράφων, τη συνεργασία με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη βελτίωση του πλαισίου για το lobbying.
  • Έχει συσταθεί διυπουργική TaskForce για την παρακολούθηση της προόδου και τη διασύνδεση των πρωτοβουλιών με το κυβερνητικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.
  • Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει ήδη 28 από 39 ορόσημα για τη βελτίωση του Κράτους Δικαίου και ολοκληρώνει τα υπόλοιπα εντός του έτους.
  • Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις παρατηρήσεις της Κομισιόν ως ευκαιρία για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, όπως η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs) στον νόμο.
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Θετικά βήματα στις ευρωπαϊκές συστάσεις για το Κράτος Δικαίου έχει κάνει η Ελλάδα σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκθεση της Κομισιόν που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις συμμόρφωσης σε όλες τις συστάσεις μεταξύ 13 από τις 27 χώρες μέλη, ενώ οι υπόλοιπες έχουν τουλάχιστον μία σύσταση χωρίς πρόοδο.

Παράλληλα, η Ελλάδα λαμβάνει τέσσερις συστάσεις, ίσες σε αριθμό με χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.

Οι συστάσεις, όπου αναγνωρίζεται «Κάποια περαιτέρω πρόοδος» αφορούν στην προστασία των δημοσιογράφων, ιδίως έναντι των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs), στην ανάπτυξη θεσμοθετημένου διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στην απλούστευση των διαδικασιών εγγραφής τους.

Ενώ «περιορισμένη πρόοδος» καταγράφεται στη δημιουργία ενός ισχυρού ιστορικού διώξεων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων υψηλού επιπέδου., καθώς και στη βελτίωση του πλαισίου για το lobbying, καθώς δεν έχει υιοθετηθεί νομοθεσία που να διευρύνει τον ορισμό του λομπίστα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για τον συντονισμό των κυβερνητικών πολιτικών, Άκη Σκέρτσου, «η Ελλάδα καταγράφει και φέτος ιδιαίτερα θετική συνολική εικόνα στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Επιτροπή απευθύνει μόλις τέσσερις συστάσεις προς τη χώρα μας και διαπιστώνει πρόοδο σε όλες ανεξαιρέτως τις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για μία επίδοση που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, 13 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταγράφουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις τους, ενώ τα υπόλοιπα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία) έχουν τουλάχιστον μία σύσταση χωρίς πρόοδο.

Παράλληλα, η Ελλάδα λαμβάνει τέσσερις συστάσεις, ίσες σε αριθμό με χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι «για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της άσκησης, έχει συσταθεί διυπουργική TaskForce υπό τον υπουργό Επικρατείας, Α. Σκέρτσο, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους την πρόοδο και τις προκλήσεις που ανακύπτουν σε κάθε τομέα που εξετάζει η Έκθεση και διασφαλίζει τη διασύνδεση των σχετικών πρωτοβουλιών με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει 28 από τα συνολικά 39 επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά ορόσημα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, και ολοκληρώνει εντός του καλοκαιριού και τα υπόλοιπα 11 (π.χ. νέο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, ψηφιακός δικαστικός φάκελος κοκ).

Επιπλέον, από το 2019 έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην διεύρυνση υφιστάμενων και την κατοχύρωση νέων ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε 368 διακριτά πεδία πολιτικής (π.χ. ψήφος αποδήμων, επιστολική ψήφος κοκ)».

«Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει την Έκθεση της Επιτροπής ως έναν ακόμα μηχανισμό αξιολόγησης, αλλά, πρωτίστως, ως μια ευκαιρία για τον εντοπισμό αδυναμιών, την ενίσχυση των θεσμών και την περαιτέρω θωράκιση του Κράτους Δικαίου, στο πλαίσιο και της ευρύτερης προσπάθειας για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας. Στόχος της χώρας είναι η οικοδόμηση ακόμα πιο ανθεκτικών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμών, ικανών να ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου του υπουργού Επικρατείας.

«Η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Ιδιαίτερα στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναγνωρίζεται για ακόμα μια χρονιά η πρόοδος που έχει επιτευχθεί», σχολίασε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και επισήμανε:

«Ειδικά ως προς τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις μετατρέπονται σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ουσιαστική προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοσιογραφίας και της συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο. Ασφαλώς, καμία έκθεση δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει αυτές τις παρατηρήσεις όχι αμυντικά, αλλά ως οδηγό για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

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