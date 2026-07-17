Dacia Bigster: Έρχεται αυτόματο κιβώτιο και για την έκδοση διπλού καυσίμου

Η Dacia ετοιμάζεται να διευρύνει τη γκάμα του Bigster, προσθέτοντας αυτόματο κιβώτιο στην έκδοση με διπλό καύσιμο, δηλ. βενζίνης και υγραερίου

Newsbomb

Dacia Bigster: Έρχεται αυτόματο κιβώτιο και για την έκδοση διπλού καυσίμου
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  • Η Dacia θα προσθέσει αυτόματο κιβώτιο στην έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη και υγραέριο) του Bigster Mild Hybrid-G 140.
  • Ο κινητήρας είναι τρικύλινδρος 1.200 κ.εκ. με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 Volt και αποδίδει 140 ίππους.
  • Το σύστημα Bi-Fuel επιτρέπει τη χρήση βενζίνης ή LPG, με συνολική αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα χάρη σε δύο ρεζερβουάρ των 50 λίτρων.
  • Η δεξαμενή LPG βρίσκεται στη θέση της ρεζέρβας, χωρίς να μειώνεται ο χώρος αποσκευών.
  • Η έκδοση Mild Hybrid 140 με μόνο βενζίνη δεν θα αποκτήσει αυτόματο κιβώτιο.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Dacia σχεδιάζει να ενισχύσει τη γκάμα του Bigster με μια νέα έκδοση που αναμένεται να προσελκύσει όσους αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γερμανική αγορά, το μεγάλο SUV της ρουμανικής μάρκας θα αποκτήσει σύντομα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στην έκδοση Mild Hybrid-G 140, η οποία μέχρι σήμερα διατίθεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

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Η νέα έκδοση θα συνδυάζει τον γνωστό τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης των 1.200 κυβικών με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 Volt και δυνατότητα λειτουργίας τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο (LPG). Ο κινητήρας αποδίδει 140 ίππους και εξελίχθηκε από τη Horse, την κοινοπραξία των Renault και Geely που ειδικεύεται στην παραγωγή κινητήριων συνόλων.

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Το σύστημα Bi-Fuel επιτρέπει στο Bigster να χρησιμοποιεί εναλλακτικά βενζίνη ή LPG, ενώ η μπαταρία του ήπιου υβριδικού συστήματος φορτίζεται αποκλειστικά μέσω ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η μεγάλη αυτονομία. Χάρη στα δύο ρεζερβουάρ, χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων το καθένα, η συνδυασμένη αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.450 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Παράλληλα, η δεξαμενή LPG είναι τοποθετημένη στη θέση της ρεζέρβας, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χώρο αποσκευών.Το αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων έχει ήδη ανακοινωθεί για το νέο Dacia Striker και, όπως όλα δείχνουν, θα περάσει σύντομα και στο Bigster.

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Αντίθετα, η αντίστοιχη έκδοση Mild Hybrid 140 που λειτουργεί αποκλειστικά με βενζίνη δεν αναμένεται να αποκτήσει αυτόματο κιβώτιο.

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