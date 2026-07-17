Φυλή: 25χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να βάζει φωτιά σε καλώδια μέσα σε οικόπεδο

Snapshot Στη Φυλή συνελήφθη 25χρονος επ' αυτοφώρω να βάζει φωτιά σε παλιά καλώδια μέσα σε οικόπεδο, προκαλώντας περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η αστυνομία εντόπισε την παράνομη καύση μετά από περιπολίες της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ.

Οι δράστες μετέφεραν τα καλώδια με δύο οχήματα και τρία άτομα διέφυγαν ενώ αναζητούνται.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντα για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι για την παράνομη απόρριψη και καύση αποβλήτων θα συνεχιστούν για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη υπόθεση παράνομης καύσης αποβλήτων αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Φυλή, έπειτα από επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, η οποία πραγματοποιούσε περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτη δραστηριότητα σε υπαίθριο οικόπεδο και προσέγγισαν διακριτικά το σημείο. Εκεί διαπίστωσαν ότι είχε ξεκινήσει η παράνομη καύση μεγάλης ποσότητας παλαιών καλωδίων, μια πρακτική που προκαλεί σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της έκλυσης τοξικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες είχαν μεταφέρει τα καλώδια στο σημείο με δύο οχήματα, τα οποία άδειασαν στον χώρο πριν βάλουν φωτιά στα απόβλητα. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, ακινητοποιώντας έναν 25χρονο, ενώ τρία ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των συνεργών του.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης και καύσης αποβλήτων θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Στόχος των επιχειρήσεων είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και η αποτροπή αντίστοιχων παραβατικών ενεργειών.