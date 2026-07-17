Δημόσιο: Αύξηση κατά ένα έτος στη διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών από την αρχή ίσης αμοιβής

Η τριετία ξεκινά από τη στιγμή που ο υπάλληλος πληροφορείται για την παράβαση

Newsbomb

Δημόσιο: Αύξηση κατά ένα έτος στη διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών από την αρχή ίσης αμοιβής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παραγραφή για διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών λόγω παραβίασης της αρχής ίσης αμοιβής στον δημόσιο τομέα αυξήθηκε σε τρία έτη, ξεκινώντας από τη στιγμή που ο υπάλληλος πληροφορείται την παράβαση.
  • Η επέκταση σε τρία έτη ισχύει μόνο για παραβάσεις ίσης αμοιβής και όχι για άλλες μισθολογικές αξιώσεις, όπου παραμένει στα δύο έτη η παραγραφή.
  • Στους συνταξιούχους, οι αξιώσεις για καθυστερούμενες συντάξεις και αναδρομικά παραγράφονται σε δύο χρόνια, με την παραγραφή να αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που γεννήθηκε η απαίτηση.
  • Οι συνταξιούχοι μπορούν να διακόψουν την παραγραφή με κατάθεση αγωγής, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία ή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εντός της διετίας.
  • Η παραγραφή αναστέλλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλες προβλεπόμενες από τον Αστικό Κώδικα, ενώ η έγκαιρη διεκδίκηση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του δικαιώματος.
Snapshot powered by AI

Σε τρία έτη αυξάνεται πλέον το περιθώριο διεκδίκησης διαφορών σε μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η αρχή της ίσης αμοιβής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Κατίκου στον Ελεύθερο Τύπο, οι παραγραφές των μισθολογικών αξιώσεων που γίνονταν σε δύο χρόνια έως τώρα, αυξήθηκαν κατά ένα έτος επιπλέον. Μάλιστα, η τριετία δεν ξεκινά από τη δημιουργία της απαίτησης, αλλά από τη στιγμή που ο υπάλληλος πληροφορείται για την παράβαση.

Πρόκειται για μία νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 19 του νόμου 5316/2026, σχετικά με την ίση αμοιβή στην εργασία τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Μόνο για παραβάσεις ίσης αμοιβής η τριετία

Στον ιδιωτικό τομέα, οι αξιώσεις εργαζομένων για δεδουλευμένους μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες, αποζημιώσεις και γενικά κάθε απαίτηση που απορρέει από τη σύμβαση εργασίας παραγράφονται, κατά κανόνα, μετά την παρέλευση πέντε ετών. Στον ίδιο χρόνο (5ετία) παραμένει και η παραγραφή των αξιώσεων που τυχόν γεννηθούν μετά την εφαρμογή του νόμου για την καταβολή ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία.

Η επέκταση κατά ένα έτος της παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων ισχύει κατ΄εξαίρεση μόνο για τις περιπτώσεις που μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση της αρχής ίσης αμοιβής ενώ για όλες τις υπόλοιπες διεκδικήσεις ο χρόνος παραγραφής μένει στα 2 έτη.

Τι ισχύει για τις παραγραφές στους συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους η νομοθεσία προβλέπει ότι οι αξιώσεις για καθυστερούμενες συντάξεις, αναδρομικά ποσά σύνταξης, καθώς και οι αντίστοιχες απαιτήσεις των κληρονόμων συνταξιούχων, παραγράφονται μετά την παρέλευση δύο ετών για τις εξής κατηγορίες διεκδικήσεων:

  • Αναδρομικά από επανυπολογισμό σύνταξης, και ποσά που προκύπτουν από λανθασμένο υπολογισμό της σύνταξης.
  • Επιδόματα που δεν καταβλήθηκαν.
  • Διαφορές σύνταξης που διαπιστώνονται εκ των υστέρων.
  • Ποσά που οφείλονται μετά από μεταβολή της συνταξιοδοτικής κατάστασης.

Η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική διεκδίκησή της.

Εάν ο συνταξιούχος δεν προχωρήσει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες, το Δημόσιο μπορεί να προβάλλει την ένσταση της παραγραφής και η απαίτηση να χαθεί οριστικά.

Ποιες είναι οι ενέργειες

Οι συνταξιούχοι μπορούν να προστατεύσουν τις αξιώσεις τους, και να μη χάσουν το δικαίωμα σε διεκδίκηση χρημάτων διακόπτοντας τον χρόνο της παραγραφής εφόσον εντός της διετίας προβούν σε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

1.Κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

2.Υποβολή αίτησης στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την καταβολή της οφειλής.

3.Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για αναγνώριση της απαίτησης,

Αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για την ικανοποίηση της απαίτησής του, η παραγραφή διακόπτεται. Εάν η υπηρεσία δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά την παρέλευση έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν όμως υποβληθεί δεύτερη ίδια αίτηση, αυτή δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή εκτός αν γίνει προσφυγή σε δικαστήριο.

Η παραγραφή μπορεί να ανασταλεί στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας, καθώς και όταν ο δικαιούχος, λόγω ανωτέρας βίας, αδυνατεί να ασκήσει το δικαίωμά του κατά το τελευταίο εξάμηνο της προθεσμίας.

Η διετής παραγραφή είναι ιδιαίτερα σύντομη και γι’ αυτό όσοι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν εκκρεμή αναδρομικά ή διαφορές στη σύνταξή τους δεν θα πρέπει να αναμένουν την αυτόματη διόρθωση από τη διοίκηση.

Η έγκαιρη υποβολή αίτησης προς τον αρμόδιο φορέα ή η άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διατήρηση του δικαιώματος διεκδίκησης των οφειλόμενων ποσών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 16χρονος από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα

08:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aktor: «Εκτόξευση» 5ετίας με «καύσιμο» την ενέργεια και «κορμό» την κατασκευή

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν - Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές του Ιράν

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μάγγος -δίκη: Σοκάρουν οι καταθέσεις μαρτύρων - «Δεν είχε χρώμα, μας είπε ότι τον βασάνισαν»

07:50LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Ηχηρές αφίξεις, αλλαγές σκυτάλης και πρόγραμμα τηλεαστέρων

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Το αίσθημα της μοναξιάς επηρεάζει το μυαλό πιο βαθιά απ' όσο πολλοί αντιλαμβάνονται

07:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster: Έρχεται αυτόματο κιβώτιο και για την έκδοση διπλού καυσίμου

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις φωτιά στο μοσχαρίσιο κρέας – Πόσο έχουν ακριβύνει κιμάς, σπάλα και μπριζόλες

07:27ΜΑΝΤΕΙΟ

Η συγκόλληση των θραυσμάτων δεν δίνει δυναμική λέει ο Αλέξης, πότε θα γίνουν εκλογές

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Αύξηση κατά ένα έτος στη διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών από την αρχή ίσης αμοιβής

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός «εμφύλιος» στην Ουκρανία: ο Ζελένσκι καρατόμησε τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας Φεντόροφ – Διαδηλώσεις στους δρόμους και το παρασκήνιο με τον διάδοχό του

07:02NEWSBOMB

Ασανσέρ: Αλλαγές στην απογραφή ανελκυστήρων με τροπολογία - Τι θα γίνει με τα πρόστιμα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμες ώρες για τον ΣΥΡΙΖΑ: Νέες ανεξαρτητοποιήσεις σήμερα εν μέσω εσωκομματικών πυρών

06:53ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Από ένα υπόγειο πάρκινγκ, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας άσκησε την πιο σφοδρή κριτική στη στρατιωτική διοίκηση

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις δημοσίευσε βίντεο ασθενή ως απάντηση για την μονάδα αιμοκάθαρσης στο ΚΥ Ιστιαίας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αίτημα αποφυλάκισης από τον πατέρα του παιδιού που έπεσε από το 4ο όροφο ξενοδοχείου

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δικαιωθήκαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» - Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, με φόντο την αυτοδυναμία του 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

06:30LIFESTYLE

Mετά τους Λαιστρυγόνες και τον Κύκλωπα ο Οδυσσέας του Νόλαν «παλεύει» και με τον Economist - Η ισοπεδωτική κριτικής της ταινίας

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

07:02NEWSBOMB

Ασανσέρ: Αλλαγές στην απογραφή ανελκυστήρων με τροπολογία - Τι θα γίνει με τα πρόστιμα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο: «Μία γυναίκα πέθανε επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα – Βίντεο από τη στιγμή της εφόδου στο σπίτι του

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Επικίνδυνο και ευάλωτο το εκλογικό σύστημα, η Κίνα απέκτησε πληροφορίες ψηφοφόρων» - Κανένας σχολιασμός για Ιράν

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Το παιδί – ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

20:07LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ