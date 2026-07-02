Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών - Όλες οι διατάξεις

Snapshot Το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών εισάγει πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές πριν και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, απαγορεύοντας ερωτήσεις για προηγούμενες αποδοχές υποψηφίων.

Επιχειρήσεις με 100 και άνω εργαζόμενους υποχρεούνται σε ετήσια ή τριετή υποβολή στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα και σε διόρθωση αδικαιολόγητων διαφορών.

Το νομοσχέδιο εντάσσει υγειονομικούς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος και προβλέπει ψηφιακό μητρώο συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αδράνεια και έλλειψη στήριξης του νομοσχεδίου, παρά τις θετικές επιδόσεις στην αγορά εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Εξωκοινοβουλευτικοί φορείς εξέφρασαν γενική στήριξη, επισημαίνοντας ανάγκη βελτιώσεων και ισχυρές ανησυχίες για την εφαρμογή, ενώ ορισμένοι τόνισαν αδικίες στην ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Snapshot powered by AI

Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που καθορίζει την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Μετά την ανάγνωση σε δεύτερο βαθμό και την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υπέρ του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, καταψηφίσθηκε από το ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Τι προβλέπεται

Πρόκειται για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας η οποία εισάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές πριν την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Ειδικότερα πριν την πρόσληψη:

– η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της προσφερόμενης θέσης

– η επιχείρηση δεν θα μπορεί να ρωτάει το ύψος της αμοιβής που λάμβανε σε πρότερη εργασία ο υποψήφιος

– οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων για:

το μισθολογικό χάσμα σε απολαβές και πρόσθετες παροχές και

το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων

Ακόμη κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ο εργαζόμενος θα μπορεί να ρωτά:

– πως κατατάσσεται μισθολογικά

– τις μέσες αμοιβές ανδρών και γυναικών για ίδια ή ισάξια εργασία

Ο έλεγχος για μισθολογικά

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται επίσης εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών, το μισθολογικό χάσμα στα bonus, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο για επιχειρήσεις με 250 και άνω εργαζόμενους και ανά τριετία για επιχειρήσεις 100 εργαζομένων και άνω. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μισθολογική απόκλιση χωρίς αντικειμενική εξήγηση (π.χ. μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα προσόντα), η επιχείρηση υποχρεούται να τη διορθώσει.

Επίσης προβλέπει ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις και αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση, δικαιούται να ζητήσει στοιχεία μισθών, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα ισότητας.

Να σημειωθεί ότι πριν το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση, η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, ενσωμάτωσε 65 προτάσεις που είχαν καταθέσει οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, ενώ παράλληλα στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που προβλέπουν:

– Αναγνώριση του χρόνου μαθητείας στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ ως πρακτικής άσκησης / προϋπηρεσίας για απόκτηση, αναβάθμιση ή επέκταση επαγγελματικής άδειας και πιστοποίησης.

– Ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγεινά (νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασωστών) – με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

– Δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας.

– Θεσμοθέτηση Ψηφιακού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ώστε οι οργανώσεις να καταθέτουν ηλεκτρονικά συλλογικές ρυθμίσεις με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση από τους πολίτες στο περιεχόμενο των ΣΣΕ και την παρακολούθηση της κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ.

Κεραμέως: Αδράνεια της Αντιπολίτευσης για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι «όχι μόνο δεν προσήλθαν στο διάλογο, αλλά και κανένα δεν έχει εκφράσει την θετική του ψήφο σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο», χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο εν έτει 2026, μια γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από τον άντρα για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα».

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η υπουργός καταδίκασε τις «σοκαριστικές» επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, απαντώντας στης αντιπολίτευση ανέφερε:

-Σε τοποθέτηση του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, για την ανεπάρκεια της Επιθεώρησης Εργασίας ανέφερε πως η Ανεξάρτηστη Αρχή πραγματοποίησε 82.412 ελέγχους, 17.556 κυρώσεις και πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 53 εκατομμύρια.

-Απαντώντας στην κρτιτική του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Γαβρήλου για τις συλλογικές συμβάσεις, η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για παλινωδίες και ανέφερε πως τον Μάιο σημειώθηκε ρεκόρ προσλήψεων από το 2001. Όπως είπε, «πρόκειται για το θετικότερο ισοζύγιο, με 332.843 νέες θέσεις εργασίας και είναι η υψηλότερη επίδοση του πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, τα τελευταία δηλαδή 25 χρόνια».

-Στον ειδικό αγορητή του ΚΚΕ, ο οποίος έκανε λόγο για μισθολογικές μειώσεις, η υπουργός ήταν κατηγορηματική ότι η ελληνική νομοθεσία τις απαγορεύει ως βλαπτικές μεταβολές.

-Σχετικά με την καθιέρωση του 13ωρου, επισήμανε ότι «μέχρι και σήμερα μόλις το 0,4% των μισθωτών της χώρας κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας». Ανέφερε πως οι καταγεγραμμένες υπερωρίες έφθασαν στα 2,7 εκατομμύρια το 2025, συγκριτικά με το 2024.

-Σχετικά με την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και το ψηφιακό μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων, η υπουργός έκανε λόγο για μία «ενιαία ψηφιακή υποδομή διαθέσιμη σε όλους», κάτι που βοηθά στην παρακολούθηση, ενισχύει τη διαφάνεια και μειώνει τη γραφειοκρατία.

-Αναφερόμενη στη διάταξη που αφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η υπουργός επανέλαβε ότι «δεν εντάσσεται καμία νέα κατηγορία εργαζομένων, αλλά διορθώνεται μία στρέβλωση 30ετίας σε σχέση με τους νοσηλευτές του δημοσίου τομέα».

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως κατηγόρησε την Αντιπολίτευση «για αδράνεια σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα των αμοιβών». «Κάλεσα όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε διάλογο και δεν ήρθε ούτε ένα. Τόσο πολύ σας κόπτει η ισότητα; Είναι δυνατόν; Αυτό εμένα μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε διάλογο;», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

Οι τοποθετήσεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που είχαν κληθεί στην Επιτροπή να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, εμφανίστηκαν στην πλειονότητα τους θετικοί ως προς την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας, προτείνοντας παράλληλα βελτιωτικές αλλαγές ενώ επισημάνθηκαν από ορισμένους επιφυλάξεις αλλά και αντιρρήσεις.

Ειδικότερα:

Η διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Αικατερίνη Δασκαλάκη, αναφέρθηκε θετικά για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, ωστόσο ανέφερε ότι δεν πρέπει να απομονωθεί «από την συνολική συζήτηση της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα».

Η Πεναλλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων, εξέφρασε μέσω υπομνήματος αντίθεση στη μη ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ο Γραμματέας Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Γεώργιος Χριστόπουλος έκανε λόγο για πραγματικές συναινέσεις μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης.

«Για εποικοδομητικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό διάλογο που έγινε με το υπουργείο Εργασίας», έκανε λόγο ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Αντώνης Μεγγούλης. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό για το πώς θα εφαρμοστούν οι προβλέψεις στην πράξη και πρότεινε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο έως το τέλος του έτους.

Ο Θεόδωρος Λύτρας, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, διαβεβαίωσε ότι «είμαστε έτοιμοι ήδη να ανταποκριθούμε στα νέα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που μας ανατίθενται με το νομοσχέδιο».

Η Β ́ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έλλη Βαρχαλάμα, χαρακτήρισε τις προβλέψεις για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας, «κρίσιμο ορόσημο για τη συνέχιση του έργου της Εθνικής Επιτροπής». Πρότεινε την ένταξη απασχολούμενων με συμβάσεις έργου και έμμισθης εντολής.

Την στήριξη της στις νέες ρυθμίσεις, εξέφρασε η Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970, Γιατρίνα Παπαρηγοπούλου, σημειώνοντας ότι «αποτέλεσαν προϊόν του κοινωνικού διαλόγου».

Την ικανοποίηση τους για τις προωθούμενες αλλαγές εξέφρασαν, τόσο η Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, Μίκα Ιωαννίδου, όσο και η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Ένωσης Γυναικών, Μαρία Γιαννίρη.Η τελευταία, έθεσε παράλληλα το δημογραφικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι «πρέπει να συνδυαστεί με τη γυναίκα εργαζόμενη».

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, Κωνσταντίνα Τσότρα, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που στο όνομα της αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος ανδρών και γυναικών παρουσιάζει τη δήθεν ενημέρωση των εργαζομένων για την υποχρέωση των εργοδοτών για διαφάνεια στις αμοιβές, ως λύση για την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών».

Για αδικία σε βάρος των νοσηλευτών, που δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Δημήτρης Σκουτέλης. Ο κ. Σκουτέλης, αναγνώρισε καταρχήν ότι «η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση μιας διαχρονικής αξίας και την υλοποίηση πάγιου και σταθερού αιτήματος της Ένωσης».

Ωστόσο, τόνισε «την ανάγκη να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οι νοσηλευτές και οι βοηθοί νοσηλευτών που υπηρετούν στα νοσοκομεία συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών νοσοκομείων, και σε άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως στα Κέντρα Υγείας των ΔΥΠΕ, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά και ειδικά Ιατρεία, και στις Τοπικές Ομάδες Υγείας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μιχαήλ Γιαννάκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. «Θεωρούμε θετική τη ρύθμιση όπου το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διασώστες εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι συνεχίζουν να υφίστανται αδικίες, γιατί χιλιάδες συνάδελφοί μας, που το κράτος το ίδιο αναγνωρίζει τα επαγγέλματα ως βαρέα και ανθυγιεινά, με βάση τον Κανονισμό του ΙΚΑ, εξαιρέθηκαν της ρύθμισης και ταυτόχρονα για πολλούς εξ ημών τους εργαζόμενους που εντασσόμαστε είναι ασύμφορη η ένταξη λόγω της υψηλής εξαγοράς του επασφαλίστρου που καλούμαστε να πληρώσουμε».

«Βλέπουμε μια ρύθμιση που εντάσσεται μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διασώστες και εξαιρούνται επαγγέλματα πρώτης γραμμής -και αυτό είναι μεγάλη αδικία- όπως είναι οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οι εργαζόμενοι στα ακτινολογικά μηχανήματα, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, επαγγέλματα άκρως βαρέα και ανθυγιεινά που το ίδιο το κράτος τα αναγνωρίζει ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», πρόσθεσε.

Κατά των νέων ρυθμίσεων, τάχθηκε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Κωνσταντίνα Γκογκάκη, υποστηρίζοντας ότι «μέσα από αυτές επιχειρείται να ξηλωθεί η κυριακάτικη αργία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων και κάνοντας κόλαση τη ζωή των εργαζομένων, όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά και σε άλλους κλάδους».

«Είναι πραγματικά προκλητικό σε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται, όπως λέτε, ότι αποτελεί βήμα για την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, να εξαπολύετε μία ακόμα επίθεση στον εργασιακό χρόνο», συμπλήρωσε.

Υπέρ του νομοσχεδίου ς τάχθηκε η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου. Όπως είπε, «επιχειρείται η ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, προκειμένου οι εργαζόμενοι και κατά περίπτωση οι αιτούντες απασχόληση να έχουν πρόσβαση σε συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία για τις αμοιβές τους, ενώ διευρύνονται και ενισχύονται οι μηχανισμοί εφαρμογής και επιβολής της αρχής της ισότητας της αμοιβής προς τον σκοπό της αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών».

«Με το παρόν σχέδιο νόμου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αποτελέσει αρωγό αυτής, της προσπάθειας, ασκώντας τις αρμοδιότητές της επί θεμάτων μισθολογικής διαφάνειας για τον δημόσιο τομέα, διενεργώντας, ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες για τον δημόσιο τομέα», επεσήμανε.

Στο υπόμνημα του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, δίνει έμφαση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τονίζοντας ότι «αποτελούν Κομβικό εργαλείο για τη διασφάλιση ενιαίων και αντικειμενικών κανόνων αμοιβών».

«Ο σκοπός που επιδιώκει η Οδηγία είναι απολύτως θεμιτός και αναγνωρίζεται πλήρως, και παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο σχέδιο νόμου στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, εξακολουθεί να υφίσταται προβληματισμός ως προς τα διοικητικά βάρη που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων», αναφέρεται.

Ο Γεώργιος Θανόπουλος, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, τόνισε ότι «η επιτυχής εφαρμογή της οδηγίας δεν θα κριθεί από την αυστηρότητα του νομοθετικού πλαισίου, αλλά κυρίως από το αν αυτό θα είναι εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων».

Τόνισε πως είναι κρίσιμη η στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ειδικά στα νομικά και οικονομικά ζητήματα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, υπογράμμισε ότι «θα απαιτηθεί η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής της αρχής μας και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, προκειμένου να λάβουν χώρα οι δράσεις ευαισθητοποίησης, η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που προβλέπει η Οδηγία, αλλά και η άσκηση της αρμοδιότητας για διαδικαστική προσφυγή και συνδρομή».

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη «να επιτευχθεί η έγκαιρη, ταχεία ολοκλήρωση του αναγκαίου Κανονιστικού Πλαισίου». «Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η Οδηγία 2023/970 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εισάγοντας ρυθμίσεις για την ανάδειξη και κυρίως την πρόληψη των μισθολογικών διακρίσεων. Η αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη ενίσχυση με κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στον όγκο των καταγγελιών», είπε.

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