Το αίσθημα της μοναξιάς επηρεάζει το μυαλό πιο βαθιά απ' όσο πολλοί αντιλαμβάνονται

Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι η μοναξιά συνδέεται έντονα με την κακή ψυχική υγεία.

Newsbomb

Το αίσθημα της μοναξιάς επηρεάζει το μυαλό πιο βαθιά απ' όσο πολλοί αντιλαμβάνονται
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Η μοναξιά συνδέεται στενά με την κακή ψυχική υγεία, τη μειωμένη ευεξία και την επιδείνωση της γενικής υγείας.
  • Η μοναξιά επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση, τον ύπνο, το κίνητρο και τη λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή.
  • Η ποιότητα των κοινωνικών συνδέσεων έχει μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχική υγεία από τον αριθμό των κοινωνικών επαφών.
  • Η επίμονη μοναξιά μπορεί να δημιουργήσει φαύλο κύκλο με κατάθλιψη και απομόνωση, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα.
  • Η έγκαιρη αναγνώριση και η ανάπτυξη ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων, καθώς και η επαγγελματική υποστήριξη, είναι κρίσιμες για τη διαχείριση της μοναξιάς.
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Η μοναξιά είναι κάτι περισσότερο από ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι συνδέεται στενά με την κακή ψυχική υγεία, τη χαμηλότερη ευεξία και την επιδείνωση της γενικής υγείας, καθιστώντας την μια σημαντική ανησυχία δημόσιας υγείας και όχι μια καθαρά ατομική πάλη.

Το εύρημα δεν σημαίνει ότι κάθε μοναχικό άτομο θα αναπτύξει μια ψυχική διαταραχή. Αλλά δείχνει ότι η επίμονη μοναξιά αξίζει προσοχής, ειδικά όταν επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο, το κίνητρο, την καθημερινή λειτουργία και την αίσθηση νοήματος στη ζωή.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η έρευνα βρήκε συνεπή στοιχεία, ότι η μοναξιά συνδέεται με την κακή ψυχική υγεία και την μειωμένη ευεξία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η μοναξιά συσχετίστηκε με την χειρότερη γενική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πολυνοσηρότητας, που σημαίνει ότι συνδέεται με πολλαπλές μακροχρόνιες παθήσεις.

Το ισχυρότερο σήμα ήταν για την ψυχική υγεία και την ευεξία. Η μελέτη δεν βρήκε εξίσου συνεπή στοιχεία ότι η μοναξιά ή η κοινωνική απομόνωση προκάλεσαν άμεσα συγκεκριμένες σωματικές ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις ή διαβήτη, αν και οι συγγραφείς δήλωσαν ότι ορισμένες επιπτώσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία. Η μοναξιά φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την κατάθλιψη, το άγχος, την ικανοποίηση από τη ζωή, τη θετική διάθεση και τη συνολική ευεξία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης;

  • Η μοναξιά είναι το υποκειμενικό συναίσθημα, ότι οι κοινωνικές σας συνδέσεις δεν είναι αρκετές ή δεν σας ικανοποιούν συναισθηματικά. Ένα άτομο μπορεί να περιβάλλεται από ανθρώπους και να νιώθει ακόμα μόνο.
  • Η κοινωνική απομόνωση είναι πιο αντικειμενική. Αναφέρεται στο να έχει λίγες επαφές, περιορισμένες αλληλεπιδράσεις ή ένα μικρό κοινωνικό δίκτυο.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η μοναξιά μπορεί να έχει ισχυρότερες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από την κοινωνική απομόνωση από μόνη της. Με απλά λόγια, η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να έχει τόση ή και μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό των ανθρώπων γύρω σας.

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Γιατί η μοναξιά μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία;

Η μοναξιά μπορεί να κρατήσει τον εγκέφαλο σε κατάσταση κοινωνικής απειλής. Οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν πιο επιφυλακτικοί στην απόρριψη, πιο αυτοκριτικοί και πιο πιθανό να απομακρυνθούν, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα.

Μπορεί επίσης να διαταράξει τις προστατευτικές ρουτίνες. Ένα μοναχικό άτομο μπορεί να κοιμάται χειρότερα, να κινείται λιγότερο, να τρώει λιγότερο τακτικά, να αποφεύγει τα ραντεβού ή να χάνει το κίνητρό του να φροντίζει τυχόν προβλήματα υγείας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο τη διάθεση όσο και τη γενική ευεξία.

Η σχέση μπορεί επίσης να έχει την μορφή φαύλου κύκλου: Η κατάθλιψη ή το άγχος μπορούν να κάνουν κάποιον να απομονωθεί και αυτή η απομόνωση μπορεί στη συνέχεια να επιδεινώσει περαιτέρω την μοναξιά.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν ότι η μοναξιά γίνεται επιβλαβής;

Η μοναξιά γίνεται πιο ανησυχητική όταν είναι επίμονη, αγχωτική ή αρχίζει να αλλάζει την καθημερινή ζωή. Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

  • Κακή διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος τις περισσότερες μέρες
  • Αποφυγή ανθρώπων ακόμα και όταν θέλετε σύνδεση
  • Κακός ύπνος ή ξύπνημα με αγχωτικές σκέψεις
  • Νιώθετε ανεπιθύμητοι, επιβαρυντικοί ή “αόρατοι”
  • Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, καπνού ή τροφής
  • Δυσκολία στην εργασία, την μελέτη και τη φροντίδα του εαυτού
  • Σκέψεις ότι η ζωή δεν αξίζει να τη ζείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μοναξιά συνοδεύεται από σκέψεις αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονικά συναισθήματα, το άτομο χρειάζεται επείγουσα επαγγελματική υποστήριξη.

Τι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της μοναξιάς;

Στόχος δεν είναι απλώς να «γνωρίσετε περισσότερους ανθρώπους». Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ασφαλέστερες, πιο ουσιαστικές επαφές.

Μικρά βήματα μπορούν να βοηθήσουν:

  • προγραμματίστε ένα τακτικό τηλεφώνημα και όχι απλώς γραπτά μηνύματα
  • γίνετε μέλος μιας ομάδας χόμπι
  • γίνετε εθελοντής
  • παρακολουθήστε ένα μάθημα για κάτι που σα;ς ενδιαφέρει (π.χ. μαγειρική)
  • επανασυνδεθείτε με κάποιον που έχει χαλαρή προσωπικότητα
  • μιλήστε ειλικρινά σε ένα έμπιστο άτομο

Η επαναλαμβανόμενη επαφή έχει μεγαλύτερη σημασία από μία δραματική κοινωνική προσπάθεια.

Για ορισμένους ανθρώπους, η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη, ειδικά όταν η μοναξιά συνδέεται με θλίψη, κοινωνικό άγχος, τραύμα, κατάθλιψη ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.

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Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κανείς να νιώθει μοναξιά μέσα σε μια σχέση ή οικογένεια;

Ναι. Η μοναξιά μπορεί να συμβεί όταν δεν ικανοποιούνται οι συναισθηματικές ανάγκες, ακόμα κι αν οι άνθρωποι είναι φυσικά παρόντες. Το να νιώθετε ότι δεν ακούγεστε, ότι δεν υποστηρίζεστε ή ότι δεν μπορείτε να είστε ειλικρινείς μπορεί να δημιουργήσει μοναξιά ακόμα και μέσα στις πιο στενές σχέσεις.

Είναι η μοναξιά σύμπτωμα κατάθλιψης ή αιτία;

Μπορεί να είναι και τα δύο. Η μοναξιά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατάθλιψης, ενώ η κατάθλιψη μπορεί να κάνει κάποιον να αποσυρθεί και να νιώσει πιο αποσυνδεδεμένος. Το να σπάσει κανείς οποιαδήποτε πλευρά του κύκλου μπορεί να βοηθήσει.

Είναι αρκετές οι διαδικτυακές φιλίες;

Μπορούν να βοηθήσουν, ειδικά όταν είναι υποστηρικτικές και συνεπείς. Αλλά η παθητική, απομακρυσμένη επαφή συνήθως δεν μειώνει την μοναξιά με τον ίδιο τρόπο όπως η πραγματική, εκ του σύνεγγυς συζήτηση, η κοινή δραστηριότητα/χόμπι και η συναισθηματικά ειλικρινής κουβέντα.

Πότε πρέπει κάποιος να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια;

Αξίζει να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική βοήθεια όταν η μοναξιά διαρκεί εβδομάδες ή μήνες, επιδεινώνει τη διάθεση ή τον ύπνο, προκαλεί αποφυγή ή συνοδεύεται από απελπισία, πανικό, χρήση ουσιών ή σκέψεις αυτοτραυματισμού.

Συμπερασματικά

Νέα μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η μοναξιά συνδέεται στενά με την ψυχική υγεία και ευεξία. Δεν είναι απλώς ένα ζήτημα διάθεσης ή προσωπικότητας. Μπορεί να γίνει μέρος ενός κύκλου, που επηρεάζει τον ύπνο, το κίνητρο, τις ρουτίνες υγείας και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Το πρακτικό μήνυμα είναι απλό: η μοναξιά πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη νωρίς. Η ουσιαστική σύνδεση, η τακτική επαφή και η φροντίδα ψυχικής υγείας, όταν χρειάζεται, μπορούν όλα να αποτελέσουν μέρος της προστασίας της ευημερίας.

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