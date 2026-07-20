Η Renault μειώνει τις τιμές σε Captur και Austral
Η Renault ανανεώνει την εμπορική της πολιτική στην ελληνική αγορά, μειώνοντας σημαντικά τις τιμές των Captur και Austral και προσφέροντας όφελος που φτάνει έως και τα 4.400 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση.
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Στο Renault Captur, η υβριδική έκδοση Full Hybrid E-Tech 160 evolution plus ξεκινά πλέον από 24.500 ευρώ, ενώ παραμένει διαθέσιμη και η εργοστασιακή έκδοση διπλού καυσίμου Eco-G turbo 120, που απευθύνεται σε όσους αναζητούν χαμηλό κόστος μετακίνησης και μεγάλη αυτονομία.
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