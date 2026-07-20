Η Renault μειώνει τις τιμές σε Captur και Austral

Στο Renault Captur, η υβριδική έκδοση Full Hybrid E-Tech 160 evolution plus ξεκινά πλέον από 24.500 ευρώ, ενώ παραμένει διαθέσιμη και η εργοστασιακή έκδοση διπλού καυσίμου Eco-G turbo 120, που απευθύνεται σε όσους αναζητούν χαμηλό κόστος μετακίνησης και μεγάλη αυτονομία. Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

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