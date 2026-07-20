Η M6 GT είναι το supercar του Bruce McLaren που επέστρεψε μετά από 57 χρόνια!

Το αποτέλεσμα αυτού του οράματος ήταν η McLaren M6 GT, ένα εξαιρετικά χαμηλό και ελαφρύ πρωτότυπο που βασίστηκε στο αγωνιστικό M6A της σειράς Can-Am.

Παρουσιάστηκε το 1969 και προοριζόταν να αποτελέσει το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου της βρετανικής εταιρείας, όμως το σχέδιο δεν προχώρησε ποτέ στην κανονική παραγωγή.

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