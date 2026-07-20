Η M6 GT είναι το supercar του Bruce McLaren που επέστρεψε μετά από 57 χρόνια!
Πολύ πριν από τη McLaren F1, την MP4-12C και τα σύγχρονα Artura και 750S, ο Bruce McLaren είχε ήδη συλλάβει την ιδέα ενός αυτοκινήτου δρόμου που θα μετέφερε σχεδόν αυτούσια την τεχνολογία των αγώνων στην καθημερινή χρήση.
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Το αποτέλεσμα αυτού του οράματος ήταν η McLaren M6 GT, ένα εξαιρετικά χαμηλό και ελαφρύ πρωτότυπο που βασίστηκε στο αγωνιστικό M6A της σειράς Can-Am.
Παρουσιάστηκε το 1969 και προοριζόταν να αποτελέσει το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου της βρετανικής εταιρείας, όμως το σχέδιο δεν προχώρησε ποτέ στην κανονική παραγωγή.
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