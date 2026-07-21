Το Honda Prelude στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η έκτη γενιά του Honda Prelude είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στη χώρα μας, αποκλειστικά στην έκδοση Advance, με τιμή από 53.700 ευρώ.

Newsbomb

Το Honda Prelude στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
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Η επιστροφή του ιστορικού ονόματος σηματοδοτεί παράλληλα την επανεμφάνιση ενός κλασικού coupe στη γκάμα της ιαπωνικής εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία τα αντίστοιχα μοντέλα έχουν περιοριστεί σημαντικά.

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