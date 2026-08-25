Ο κρυφός κίνδυνος των νέων αυτοκινήτων - Τι απέδειξε νέα κινεζική μελέτη

Snapshot Η αυστηροποίηση των προδιαγραφών εκπομπών μειώνει τη συνολική ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων αλλά αυξάνει το ποσοστό τοξικών οξυγονωμένων ενώσεων.

Τα αυτοκίνητα που πληρούν το πρότυπο China VI εκπέμπουν 75% λιγότερες εκπομπές σε οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα μετά από κρύα εκκίνηση, αλλά αυξάνεται το ποσοστό οξυγονωμένων οργανικών ενώσεων από 20% σε 35%.

Το υβριδικό αυτοκίνητο εξέπεμπε σχεδόν διπλάσια ποσότητα τοξικών ουσιών και παρουσίαζε υψηλότερο κίνδυνο για την υγεία κατά τη φάση ψυχρής εκκίνησης σε σύγκριση με αντίστοιχο βενζινοκίνητο.

Οι συχνές επανεκκινήσεις, η ατελής καύση και η μη λειτουργία του καταλύτη σε κατάλληλη θερμοκρασία συμβάλλουν στην αυξημένη τοξικότητα των εκπομπών υβριδικών οχημάτων.

Τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο σε συγκεκριμένες επικίνδυνες ενώσεις, όπως η ακρολεΐνη, η φορμαλδεΰδη και το βενζόλιο, λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα εκπέμπουν λιγότερους ρύπους, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα καυσαέρια τους είναι και ασφαλέστερα.

Νέα μελέτη Κινέζων επιστημόνων έδειξε ότι, με την αυστηροποίηση των προδιαγραφών εκπομπών, μειώνεται η συνολική ποσότητα των πτητικών οργανικών ενώσεων, την ίδια στιγμή όμως αυξάνεται το ποσοστό ορισμένων ιδιαίτερα δραστικών ή τοξικών ενώσεων.

Οι ερευνητές εξέτασαν επτά αυτοκίνητα βενζίνης με άμεσο ψεκασμό, μεταξύ των οποίων και ένα υβριδικό, σε εργαστηριακό δυναμόμετρο. Στα αυτοκίνητα που πληρούσαν το πρότυπο China VI, οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν κατά 75% κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα μετά από κρύα εκκίνηση, σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα. Ωστόσο, το ποσοστό των οξυγονωμένων οργανικών ενώσεων αυξήθηκε από περίπου 20% σε 35%.

Η μεγαλύτερη έκπληξη προήλθε από το υβριδικό μοντέλο. Κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα, αφού είχε προηγηθεί εκκίνηση με κρύο κινητήρα, το αυτοκίνητο εξέπεμπε σχεδόν διπλάσια ποσότητα αυτών των ουσιών σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Παράλληλα, εμφάνισε υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο για την υγεία κατά την ψυχρή φάση λειτουργίας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στις συχνές επανεκκινήσεις του κινητήρα, στην ατελή καύση και στο γεγονός ότι ο καταλύτης δεν έχει ακόμη φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι ένα και μόνο υβριδικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει ολόκληρη την κατηγορία. Ωστόσο, τα ευρήματα αναδεικνύουν ένα σημαντικό πρόβλημα: σήμερα εστιάζουμε κυρίως στη συνολική μάζα των εκπομπών και όχι στη χημική τους σύσταση.

Ως εκ τούτου, τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών θα μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο σε συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες, όπως η ακρολεΐνη, η φορμαλδεΰδη και το βενζόλιο. Οι ενώσεις αυτές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον σχηματισμό όζοντος και αερολυμάτων, αλλά και σε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των πόλεων.