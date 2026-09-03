Land Rover Defender Dakar: Από τους αγώνες στους δρόμους με 635 ίππους

Η Land Rover μεταφέρει τεχνολογία από το αγωνιστικό D7X-R σε μια ακραία έκδοση παραγωγής του Defender, με V8 635 ίππων και εξοπλισμό προσανατολισμένο στις εκτός δρόμου διαδρομές.

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Land Rover Defender Dakar: Από τους αγώνες στους δρόμους με 635 ίππους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Μετά την παρουσία της στο ράλι Ντακάρ, η Land Rover ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την αγωνιστική εμπειρία της με ένα Defender που θα μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά στον δρόμο. Μάλιστα, το Defender Dakar παρουσιάστηκε αρχικά ως πρωτότυπο στη Monterey Car Week, όμως η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα ακολουθήσει η περιορισμένη παραγωγή του.

Η τεχνική βάση προέρχεται από το αγωνιστικό Defender D7X-R, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο Defender Octa. Η έκδοση δρόμου διατηρεί βασικά στοιχεία της κατασκευής, του συστήματος μετάδοσης και του κινητήρα του αγωνιστικού.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο bi-turbo V8 των 4.400 κυβικών, ο οποίος εδώ δεν περιορίζεται από τους αγωνιστικούς κανονισμούς και αποδίδει 635 ίππους και 750 Nm.

Οι αλλαγές συνεχίζονται στο πλαίσιο, με μεγαλύτερα μετατρόχια, αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ελατήρια και ειδικά αμορτισέρ Bilstein. Οι σφυρήλατες ζάντες των 20 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά εκτός δρόμου 35 ιντσών.

Στα προφίλ οδήγησης προστίθενται τα Dunes και Gravel, αλλά και το ιδιαίτερο Flight Mode, σχεδιασμένο ώστε να βοηθά στον έλεγχο του αυτοκινήτου κατά την προσγείωση έπειτα από άλματα.

Τα αγωνιστικά γονίδιά του είναι εμφανή και εξωτερικά, με πρόσθετα φώτα στην οροφή, καπό και σνόρκελ από ανθρακονήματα, πιο φαρδιά φτερά και ενισχυμένη προστασία του κάτω μέρους.

Στο εσωτερικό προβλέπεται διάταξη 2+2, ειδικά αγωνιστικά καθίσματα και προαιρετικές ζώνες τεσσάρων σημείων.

Οι κρατήσεις για τον Defender Dakar αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο επερχόμενο ράλι Ντακάρ. Η τιμή δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, αλλά εκτιμάται ότι θα ξεπερνά σημαντικά τις 200.000 ευρώ.

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