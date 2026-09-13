Η μοναδική μαύρη ματ Ferrari Enzo στον κόσμο πωλείται

Το αυτοκίνητο παραγγέλθηκε καινούργιο από μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι και παραδόθηκε στην κατοικία της στο Λονδίνο

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Η μοναδική μαύρη ματ Ferrari Enzo στον κόσμο πωλείται
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Κατασκευάστηκε για τη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι, είναι η μοναδική εργοστασιακή Enzo σε ματ μαύρο και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια για ένα αστρονομικό ποσό.

Ανάμεσα στις μόλις 400 Ferrari Enzo που κατασκευάστηκαν, υπάρχει μία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι η μοναδική που βάφτηκε από το εργοστάσιο στο Matte Nero Opaco, πολύ πριν τα ματ χρώματα γίνουν μόδα στα supercars.

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