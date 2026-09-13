Η μοναδική μαύρη ματ Ferrari Enzo στον κόσμο πωλείται
Το αυτοκίνητο παραγγέλθηκε καινούργιο από μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι και παραδόθηκε στην κατοικία της στο Λονδίνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κατασκευάστηκε για τη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι, είναι η μοναδική εργοστασιακή Enzo σε ματ μαύρο και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια για ένα αστρονομικό ποσό.
Ανάμεσα στις μόλις 400 Ferrari Enzo που κατασκευάστηκαν, υπάρχει μία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι η μοναδική που βάφτηκε από το εργοστάσιο στο Matte Nero Opaco, πολύ πριν τα ματ χρώματα γίνουν μόδα στα supercars.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volkswagen ID. Polo: Αναμονή έως και 10 μήνες
09:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τέλος στα αυθαίρετα τσιμεντώματα στα παραδοσιακά μονοπάτια
08:55 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η μοναδική μαύρη ματ Ferrari Enzo στον κόσμο πωλείται
08:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Παγκόσμια πρωτιά της Honda στην οδική ασφάλεια
08:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» –Τι κάνουν οι άλλες χώρες
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ