Παγκόσμια πρωτιά της Honda στην οδική ασφάλεια

Η Honda έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που απέσπασε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στη νέα αξιολόγηση Products/Services Rating του FIA Road Safety Index, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Ο FIA Road Safety Index αποτελεί εργαλείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), μέσω του οποίου επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να μετρούν και να αξιολογούν το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στην οδική ασφάλεια.

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