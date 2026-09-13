Volkswagen ID. Polo: Αναμονή έως και 10 μήνες

Το Volkswagen ID. Polo φαίνεται ότι πέτυχε από νωρίς έναν από τους βασικούς στόχους του: να προσελκύσει το κοινό που αναζητά ένα σχετικά προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η ζήτηση, μάλιστα, αποδεικνύεται μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, δημιουργώντας πλέον μεγάλους χρόνους αναμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, οι ευρωπαϊκές παραγγελίες έχουν ξεπεράσει τις 30.000, παρότι αρκετοί από τους πρώτους πελάτες προχώρησαν στην αγορά χωρίς να έχουν προηγουμένως οδηγήσει το αυτοκίνητο.

Εκπρόσωπος μεγάλου δικτύου εμπόρων Volkswagen στη Γερμανία αναφέρει ότι η διαθέσιμη παραγωγή του ID. Polo έχει ήδη καλυφθεί και ο χρόνος παράδοσης φτάνει τουλάχιστον τους δέκα μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα παραγγελία αυτή την περίοδο ενδέχεται να παραδοθεί τον Μάιο ή ακόμη και τον Ιούνιο του 2027.

Η κατάσταση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μιλάμε για ένα ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής, με τιμή εκκίνησης στη Γερμανία στις 24.995 ευρώ. Η Volkswagen έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή στο εργοστάσιο του Martorell στην Ισπανία, επιχειρώντας να μειώσει τον χρόνο αναμονής.

Το ID. Polo πάντως δεν είναι το μοναδικό νέο ηλεκτρικό του ομίλου που ξεκίνησε δυνατά. Η Skoda έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 35.000 παραγγελίες για το Epiq, ενώ υψηλή ζήτηση καταγράφεται και για το Cupra Raval.

Τα τρία μοντέλα μοιράζονται την πλατφόρμα, την MEB+, με κίνηση στους εμπρός τροχούς και κατασκευάζονται στο Martorell. Αποτελούν βασικό κομμάτι της στρατηγικής του ομίλου Volkswagen για ηλεκτρικά μοντέλα σε πιο προσιτές τιμές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές εταιρείες γίνεται ολοένα και πιο ισχυρός.

Για τη Volkswagen, πάντως, η αναμονή δέκα μηνών αποτελεί ένα ευχάριστο πρόβλημα: το ID. Polo δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή ζήτηση για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αρκεί η τιμή του να βρίσκεται κοντά σε εκείνη ενός αντίστοιχου μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

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